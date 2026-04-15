சின்ன மருமகள் சீரியல் நடிகை கண்ணீர் வீடியோ! “என்ன நிம்மதியா வாழ விடு” யாரை சொல்கிறார்?

Chinna Marumagal Swetha : தமிழ் சீரியல்களில், மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான நிகழ்ச்சியாகவும், அதிக வரவேற்பை பெற்ற சீரியலாகவும் இருக்கிறது ‘சின்ன மருமகள்’. 12ஆம் வகுப்பு சிறுமியை திருமணம் செய்து கொடுத்த பின்பு, அவள் புகுந்த வீட்டில் என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறாள் என்பதைத்தான் கதையாக எடுத்திருக்கின்றனர். 2024ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்த இந்த சீரியலில், ஹீரோயினாக அறிமுகமானவர் ஸ்வேதா. இவர் தனது கணவர் குறித்து பேசியருக்கும் வீடியோதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கணவர் என சொல்லிக்கொள்ளும் நபர்..!
சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ஆதி என்கிற நபர் தான் சின்னமருகள் சீரியல் நடிகை ஸ்வேதாவின் கணவர் என்று கூறி நேர்காணல்கள் கொடுத்து வந்தார். கோயம்புத்தூரில் தங்களுக்கு பதிவு திருமணம் நடந்ததாகவும், அவர் வீட்டை விட்டு ஓடிவந்து திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் கூறியிருந்தார். இதையடுத்து தனக்கு அவரை யாரென்றே தெரியாது என்றும், அவர் இப்போது தனது கணவர் இல்லை என்றும் கூறி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். ஆதி, ஸ்வேதாவுடன் எடுத்த வீடியோக்களை தொடர்ச்சியாக இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு வந்தார். இதையடுத்து, “என்னை யாரென்றே தெரியாத ஸ்வேதா, எனக்கு ஏன் விவாகரத்து நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும்?” என்று கேட்டு ஆதி ஒரு பதிவை வெளியிட்டார். இந்த பிரச்சனை ஒருப்பக்கம் சென்று கொண்டிருக்க, பிக்பாஸ் பிரபலம் தாமரை திடீரென ஒரு குண்டைத்தூக்கி போட்டார்.
ஏமாற்றப்பட்ட தாமரை..
பிக்பாஸ் மூலம் பிரபலமாகி, சில திரைப்படங்களில் துணை நடிகையாக இருக்கும் தாமரை, தன்னை ஸ்வேதாவின் கணவர் ஆதி ஏமாற்றிவிட்டதாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். அவர் பெயரில் தனது நகைகளை அடகு வைத்ததாகவும் கடைசியில், அந்த நகைகளை விற்றுவிட்டு, பணத்தை எடுத்துக்கொண்டதாகவும் கூறியிருந்தார். தன்னுடன் சேர்த்து, அவர் இன்னும் பலரை ஏமாற்றியிருப்பதாக தாமரை தெரிவித்திருந்தார்.
ஸ்வேதா வெளியிட்ட வீடியோ..
சின்ன மருமகள் சீரியல் நடிகை ஸ்வேதா, சமீபத்தில் இரண்டு பெரிய வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். அதில், “பைத்தியம் பிடித்தது போல் இருக்கிறது. நான் ஆதி என்கிற ஒருவனை லவ் பண்ணேன், ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செய்துகொண்டேன். எல்லாரையும் அழைத்து திருமணம் செய்யவில்லை. வீட்டு விட்டு வந்துவிட்டேன். அவனுக்காக, எனது பெற்றோர், குடும்பம், தம்பி என அனைவரையும் விட்டுவிட்டு போய்விட்டேன். அவன் ஒரு ஆள் என நம்பி அவனுடன் போய்விட்டேன். “பிசினஸ் பண்றேன், லாஸ் ஆயிருச்சு” என்று அடிக்கடி சோகமாக வருவான். அவன் பேசியதை நம்பி நான் பைத்தியக்காரி மாதிரி நகைகளை எல்லாம் வீட்டிற்கு தெரியாமல் கொடுத்தேன்”
“கல்லூரி முதலாமாண்டு படித்த போது வீட்டில் பொய் சொல்லி சமாளித்தது தெரிந்து விட்டது. உண்மை தெரிந்த பின்பு வீட்டில் அடித்தார்கள். அவனுக்காக எவ்வளவோ அடி வாங்கியிருக்கிறேன். அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, அவனை நம்பி எனக்கு பிடித்த அம்மாவை விட்டுவிட்டு ஓடி வந்து இவனை கல்யாணம் பண்னிக்கிட்டேன். அதனால் இப்போது ஒவ்வொரு நொடியும் வருந்துகிறேன்.
வீட்டை விட்டு நான் வந்தபிறகு என்ன யாரும் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை. ஓடிப்போனதால் சாப்பிடாமல், தூங்காமல் அவ்ளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன். அதன் பிறகு அவன் வீட்டில் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனால் அவன் வேலைக்கு போகவில்லை. எனக்கு சும்மா சாப்பிட பிடிக்கவில்லை. சென்னைக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் எனக்கூறி அவனை இங்கு அழைத்து வந்துவிட்டேன். நான் வேலைக்கு சென்றுதான் ஒரு வீடு, அதில் பொருட்கள் என எல்லாம் வாங்க முடிந்தது. உன்னை பற்றிய உண்மை தெரிந்தபிறகு உன்னை விட்டு வந்து விட்டேன். உண்மை தெரிந்த பிறகும் இன்னும் இத்தனை பேரை ஏமாத்திட்டு இருக்க..எந்த தைரியத்துல சுத்துரன்னு தெரியல, ஒரு நாள் மாட்டுவன்னு தெரியாதா?” என்று பேசியிருந்தார்.
கடைசியில், “எனக்கு உண்ண புடிக்கல. இப்படி ஒரு கேவலமான ஜென்மம் என் லைஃப்ல தேவையே இல்ல. நான் நிம்மதியா இருக்கவே முடியல. ஏதாவது பண்ணிப்பனோன்னு பயமா இருக்கு. மாத்திரை போடாம என்னால தூங்க முடியல. சைக்கோ மாதிரி நீ பிஹேவ் பண்ர. நான் மெண்டலி உன்னால பாதிக்கப்படுறேன். எனக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சுன்னா அதுக்கு அவன்தான் காரணம் என எல்லோருக்கும் சொல்லிக்கிறேன்” என்று இரண்டாவது வீடியோவை முடித்தார்.
ஸ்வேதா பேசுகையில், தனக்கு எங்கே சென்றாலும் நிம்மதியே கிடையாது என்றும் இரவில் மாத்திரை போடாமல் தூக்கம் வருவதில்லை என்றும் பேசியிருந்தார். கூடவே, தன்னை எல்லோரும் குண்டாகி விட்டதாக கூறுவதாகவும், இதற்கு காரணம் தான் சரியாக சாப்பிடாமல் தூங்காமல் பைத்தியக்காரி போல சுற்றுவதுதான் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஆதி சொல்வது என்ன?
ஆதி, சமீபத்தில் ஸ்வேதா வீடியோ வெளியிட்டதை அடுத்து இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரி போட்டுள்ளார். ஹாலிவுட் நடிகர் ஜானி டெப்பின் விவாகரத்து வழக்கை குறியீடாக பாேட்டிருக்கும் அவர், இந்த வழக்கின் போது பலர் ஜானி டெப்பின் மீது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்ததாகவும், இறுதியில் உண்மை என்ன என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். இவர்களின் இந்த பதிவுகள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
