சின்ன மருமகள் சீரியல் நடிகைக்கு வந்த பிரச்சனை! கணவன் எனக்கூறி பித்தலாட்டம் செய்யும் நபர்..

Chinna Marumagal Swetha Post Husband Fraud : சின்ன மருமகள் சீரியல், தற்போது மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்ற தொடர்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது சின்ன மருமகள். 17 வயதில், பள்ளியில் படிக்கும் போதே, சிறுமியை ஒரு வீட்டிற்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து விடுவர். அந்த சிறுமி படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார். இதற்கு அவரது கணவரும் உதவி செய்வார். இந்த கதையின் நாயகியாக தமிழ் செல்வி என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் ஸ்வேதா என்பவர் நடித்து வருகிறார்.
கணவர் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் நபர்..
கடந்த சில நாட்களாக, தனது கணவர் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவர் மீடியாக்களுக்கு பேட்டியளித்து வருவதாகவும், ஸ்வேதா கூறியிருக்கிறார். அவரை யாரும் நம்ப வேண்டாம் எனவும், தாங்கள் இப்போது பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும் தனது இன்ஸ்டா அறிவிப்பில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
அவர் கூறியிருக்கும் முழு விஷயம், இதோ:
“நான் தெளிவுபடுத்த விரும்பும் மிக முக்கியமான ஒன்று உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் தன்னை எனது கணவர் என்று பகிரங்கமாகக் குறிப்பிட்டு வருகிறார்.: இந்த நபர் ஒரு மோசடி நபர் என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன், மேலும் அவர் மீது ஏற்கனவே பல சட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. உண்மையில், போலீசார் அவரைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
அவர் என் பெயரைக் குறிப்பிட்டு, ஒரு நேர்காணலில் ஒரு ஜோடிக்கப்பட்ட கதையைப் பகிர்ந்து கொண்டார், நாங்கள் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதாகக் கூறினார். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த நேரத்தில் நான் அவரை ஆழமாக நம்பினேன், பின்னர்தான் அவரது உண்மையான இயல்பு மற்றும் குற்றப் பின்னணி பற்றி எனக்குத் தெரியவந்தது.
இப்போது, அவர் எனது எதிர்காலத்தை அழிக்காமல் இருக்க அவருக்கு எதிராக தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறேன். நாங்கள் முற்றிலும் பிரிந்துவிட்டோம், நான் சட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். இருப்பினும், எனது அனுமதியின்றி, அவர் எனது புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை சமூக ஊடகங்களிலும் நேர்காணல்களிலும் பயன்படுத்தி, நாங்கள் இன்னும் ஒன்றாக இருப்பது போல் ஒரு தவறான கதையை உருவாக்கி, அனுதாபத்தைப் பெறவும், எனது நற்பெயருக்கு சேதப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்.
எனக்கும் அவருக்கும் இனி எந்த தொடர்பும் இல்லை. அவர் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு விளம்பரம் அல்லது தகவல் தொடர்புக்கும் நான் பொறுப்பல்ல. உண்மையான பதவி உயர்வு தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு, தயவுசெய்து எனது அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு மூலம் என்னை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்.
மேலும், அவரை ஆதரிப்பவர்களோ அல்லது எனது பெயரையோ அல்லது படத்தையோ தவறாகப் பயன்படுத்த உதவியவர்களோ சட்டரீதியான விளைவுகளையும் சந்திப்பார்கள். என்னை அவதூறு செய்வதற்கும் உண்மையைத் தவறாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கும் பங்களிப்பவர்கள் மீது நான் கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பேன்.
நான் மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கிறேன். நான் தனியாக எல்லாவற்றையும் கையாள்கிறேன் என்றாலும், இந்த கடினமான நேரத்தில் என் குடும்பத்தினரின் ஆதரவைப் பெற்றதற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன்.
எனவே, அனைவரையும் நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்: தேவையற்ற நாடகங்களை ஊக்குவிக்கவோ அல்லது வதந்திகளைப் பரப்பவோ வேண்டாம். தயவுசெய்து என் நிலைமையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார். இவரது இந்த பதிவு தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மேலும் படிக்க | கிளாமரில் எல்லை மீறிய பிரபல சீரியல் நடிகை...இணையத்தையே அலறவைத்த போட்டோ!
மேலும் படிக்க | திருமண மோசடியில் ஈடுபட்ட பிரபல சீரியல் நடிகை? 2வது கணவர் பரபரப்பு புகார்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ