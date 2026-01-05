ஒரு வழியாக வெளியாகும் துருவ நட்சத்திரம்! ரிலீஸ் தேதி எப்போது தெரியுமா?

2017ல் தொடங்கப்பட்ட துருவ நட்சத்திரம் பல தடைகளை சந்தித்து வருகிறது. நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் சட்ட சிக்கல்கள், கோவிட் 19 தொற்றுநோய் போன்றவற்றால் பல ஆண்டுகளாக படம் வெளியாகாமல் சிக்கி உள்ளது. 2023ல் படப்பிடிப்பு முழுவதும் முடிவடைந்தாலும், படத்தின் வெளியீடு தொடர்ந்து தள்ளிப்போடப்பட்டது. இந்நிலையில் நீண்ட காலமாக தாமதமாகி வரும் சியான் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தின் தொடர்புடைய பிரச்சனைகள் கிட்டத்தட்ட தீர்க்கப்பட்டுவிட்டன என்று படத்தின் இயக்குநர் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் இந்த ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம் விரைவில் வெளியாகும் என்ற நம்பிக்கை ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
கடைசி நிமிட ரத்து
செப்டம்பர் 2023, நவம்பர் 2023 என படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என தயாரிப்பாளர்கள் அறிவித்தனர். ஆனால், திட்டமிட்ட ரிலீஸ் தேதிக்கு ஒரு நாள் முன்பு, நிதி சிக்கல்கள் காரணமாக படம் வெளியாகாமல் தள்ளிப்போனது. அந்த சமயத்தில் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், இந்த தடைகளை கடந்து துருவ நட்சத்திரம் படத்தை திரையரங்குகளுக்கு கொண்டு வர எங்கள் சக்திக்குள்ளும் அப்பாலும் எல்லாவற்றையும் செய்து வருகிறோம் என்று தெரிவித்து இருந்தார். ஆனாலும் படம் வெளியாகவில்லை. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் படத்தை வெளியிட கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் ரூ.8 கோடி டெபாசிட் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டது. அதன் பிறகு மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு படத்தின் வெளியீட்டை நீதிமன்றம் தடை செய்தது.
மீண்டும் தாமத அறிவிப்புகள்
2024 ஆண்டுகளிலும் படம் வெளியாகும் என்ற அறிவிப்பு மட்டும் வந்தது. இதற்கிடையில், கவுதம் வாசுதேவ் மேனனின் மற்றொரு படம் ஜோஷுவா இமை பொல் காக்க மார்ச் 2024ல் வெளியானது. ஆனால் அந்த படம் சொல்லிக்கொள்ளும்படி ஓடவில்லை. இந்நிலையில், சமீபத்தில் GVM அளித்த பேட்டியில், துருவ நட்சத்திரத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து பிரச்சனைகளும் நாங்கள் தீர்த்துவிட்டோம், விரைவில் நீங்கள் ஒரு நல்ல அறிவிப்பை எதிர்பார்க்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். இது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியடைய செய்துள்ளது.
துருவ நட்சத்திரம்
துருவ நட்சத்திரம் படத்தில் விக்ரம், வினாயகன், ரிது வர்மா, பார்த்திபன், சிம்ரன் மற்றும் ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். மனோஜ் பரமஹம்சா, ஜோமன் டி ஜான், சந்தானா கிருஷ்ணன் மற்றும் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளனர். ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்துள்ள இந்த படம், ஒரு உளவுத்துறை சார்ந்த ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாகி உள்ளது. இந்த படத்தில் முதலில் சூர்யா நடிக்க இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்பு விக்ரம் நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டு காத்திருப்புக்கு பிறகு படம் வெளியீட்டை நோக்கி நகர்வது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. விரைவில் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
