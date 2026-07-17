/ஒடிசி படத்தை பார்க்க..அரை மணி நேரம் முன்னாடியே தியேட்டருக்கு போகணும்! ஏன் தெரியுமா?

The Odyssey : ஜூலை 17ஆம் தேதியான இன்று, கிரிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் உருவான தி ஒடிசி திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியாகியிருக்கிறது. இவர் இதற்கு முன்னர், பேட்மேன் படங்கள், இன்செப்ஷன், டன் கிரீக், டெனட், இண்டர்ஸ்டெல்லர் உள்ளிட்ட வெற்றி படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இதற்கு முன்னர் இவர் இயக்கியிருந்த ‘ஓபன் ஹைமர்’ திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிசில் நல்ல வசூலை பெற்றதையடுத்து தற்போது தி ஒடிசி திரைப்படமும் வெளியாகியிருக்கிறது.
தி ஒடிசி திரைப்படத்தை உலக நாடுகளை தாண்டி இந்தியாவில் ரசிகர்கள் பெருமளவில் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த படத்தில் நடித்திருந்த டாம் ஹாலாண்ட், மேட் டேமன் உள்ளிட்டோருடன் இந்தியாவில் மும்பைக்கு வந்திருந்தார். இவர்களைத்தாண்டி படத்தில் எலியட் பேஜ், ஜெண்டையா, ஆன் ஹாத்தவே, ராபர்ட் பேட்டின்சன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இது, ஒடிசியஸ் என்கிற வீரனின் 10 ஆண்டுகால சாகச பயணத்தை பற்றிய கதையாக இருக்கிறது.
ஒடிசி திரைப்படத்தின் காட்சிகள் அனைத்தும், ரசிகர்களுக்கு ஐமேக்ஸ் அனுபவத்தை தரும் வண்ணம், ஐமேக்ஸ் கேமராவில் படமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனாலேயே இந்த படத்தை பார்க்க உலகம் முழுவதும் பல கோடி பேர் ஆர்வம் காட்டி இருக்கின்றனர். இந்தியாவை பொருத்தவரை, ஒடிசி திரைப்படம் ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் வெளியாகி இருக்கிறது. ஒரு சில மாநிலங்களில் இந்த படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்கே தொடங்கி விட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை இந்த படம் காலை 9 மணிக்குதான் ரிலீஸ் ஆனது.
தி ஒடிசி திரைப்படத்தை இதன் பிறகுதான் பார்க்கப்போகிறேன் என்பவராக நீங்கள் இருந்தால், கண்டிப்பாக அரை மணி நேரம் முன்கூட்டியே செல்ல வேண்டுமாம். ஏனென்றால், இந்த திரைப்படம் ஆரம்பித்தது முதல் இறுதி வரை அந்த உலகிற்குள் உங்களை அழைத்து சென்று விடுமாம். இது, ஐமேக்ஸின் கை வண்ண ஸ்பெஷல். நீங்கள் படத்தை 5 நிமிடம் லேட்டாக கூட சென்று கொள்ளலாம் என்று நினைத்தால், கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அனுபவத்தை இழந்து விடுவீர்கள். எனவே, வாகன நெரிசல், பிற காரணங்களால் லேட் ஆவது உள்ளிட்ட சிரமங்களை தவிர்க்க, அரை மணி நேரம் முன்கூட்டியே கிளம்பி, ஒடிசி திரைப்படத்தின் திரைப்பயணத்தை நன்றாக என்ஜாய் செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்ப செல்லுங்கள்.