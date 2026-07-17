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ஒடிசி படத்தை பார்க்க..அரை மணி நேரம் முன்னாடியே தியேட்டருக்கு போகணும்! ஏன் தெரியுமா?

The Odyssey : உலகம் முழுவதும் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம், ‘தி ஒடிசி’. இந்த படத்தை கிரிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க அரை மணி நேரம் முன்கூட்டியே செல்ல வேண்டுமாம். அது ஏன் தெரியுமா? இதோ விவரம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:32 PM IST
ஒடிசி படத்தை பார்க்க..அரை மணி நேரம் முன்னாடியே தியேட்டருக்கு போகணும்! ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: The Odyssey | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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