ரஜினிகாந்த் to சிவகார்த்திகேயன்: விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த சினிமா பிரபலங்கள்!

Celebrities Wishing TVK Vijay : நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், தற்போது ‘முதலமைச்சர் விஜய்’ என்கிற அந்தஸ்திற்கு உயர்ந்து விட்டார். இவர், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்பித்த ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ கட்சி இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கூட்டணியும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, சாதனை படைத்துள்ளார். இவர் ஆட்சியமைக்க, இன்னும் 10 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், பிற கட்சிகளின் ஆதரவு இவருக்கு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், சினிமா பிரபலங்கள் பலரும், விஜய்யின் வெற்றியை தனது வெற்றியாக கருதி பதிவிட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் யார் யார்? வாழ்த்தில் என்ன கூறியிருக்கின்றனர்? என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
ரஜினிகாந்த்:
நடிகர் ரஜினிகாந்த், விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டிருக்கிறார்.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள். @TVKVijayHQ
— Rajinikanth (@rajinikanth) May 4, 2026
”நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு விஜய் அவர்களுக்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
தனுஷ்
களத்துக்கு வந்து போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே தமிழ்நாட்டு மக்களின் பெரும் ஆதரவையும் அன்பையும் பெற்று ஆட்சியமைக்கவிருக்கும் திரு. விஜய் சார் அவர்களுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
— Dhanush (@dhanushkraja) May 4, 2026
நடிகர் தனுஷ், “களத்துக்கு வந்து போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே தமிழ்நாட்டு மக்களின் பெரும் ஆதரவையும் அன்பையும் பெற்று ஆட்சியமைக்கவிருக்கும் திரு. விஜய் சார் அவர்களுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
சிவகார்த்த்கேயன்
போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலில் இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கும் விஜய் சாருக்கு வாழ்த்துகள் நீங்கள் திரைத்துறையை சார்ந்தவர் என்பதில் கூடுதல் மகிழ்ச்சி, மக்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துகள் சார் @TVKVijayHQ
— Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) May 4, 2026
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், ”போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலில் இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கும் விஜய் சாருக்கு வாழ்த்துகள். நீங்கள் திரைத்துறையை சார்ந்தவர் என்பதில் கூடுதல் மகிழ்ச்சி, மக்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துகள் சார்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
ஜெய்
அரசியல் வரலாறு
அண்ணன் வழியில் திரும்புகிறது!!
இலவசத்தை மதிக்காது
பணத்தை ஏற்காது
ஜாதியை வேறோடு வெறுத்து
மாற்றத்தை மதித்து
ஒருவிரல் புரட்சியை
உலகம் அறியச்செய்த
தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்கு
கோடி நன்றிகள்..
அண்ணனின் ஆட்சி..
அனைவருக்குமான ஆட்சி…
#TVK pic.twitter.com/hFCF3F9PKt
— Jai (@Actor_Jai) May 4, 2026
நடிகர் ஜெய், “அரசியல் வரலாறு அண்ணன் வழியில் திரும்புகிறது!!இலவசத்தை மதிக்காது பணத்தை ஏற்காது ஜாதியை வேறோடு வெறுத்து
மாற்றத்தை மதித்து ஒருவிரல் புரட்சியை
உலகம் அறியச்செய்த தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்கு கோடி நன்றிகள்..
அண்ணனின் ஆட்சி.. அனைவருக்குமான ஆட்சி…” என்று கூறியிருக்கிறார்.
சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா
This is what CINEMA can do, it can move people, shake systems, and turn presence into POWER. Here CINEMA stepping off the screen and owning the ground. Not hype. Not noise. Real power....
My deepest heartfelt congratulations to @actorvijay sir and Tamilaga Vettri Kazhagam.
— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 4, 2026
இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா, விஜய் வெற்றி குறித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “சினிமா இப்படித்தான் இருக்கும். இதுதான் ரியல் பவர். விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
சூர்யா
மக்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைப்பது வரம். நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கவிருக்கும் அவருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகள்.
— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 4, 2026
நடிகர் சூர்யா, “மக்களின் அன்பும் ஆதரவும் கிடைப்பது வரம். நண்பர் விஜய் மீது தமிழ்நாடு பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. தமிழக அரசியலில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கவிருக்கும் அவருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்
தமிழக வெற்றிக்கழகத்திற்கு இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகள்!
அன்புள்ள விஜய் அவர்களுக்கு,⁰ஊழலற்ற அரசியல், சமூக நீதி, சமத்துவம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி, தமிழ்நாட்டை முன்னணிக்கு கொண்டு செல்லும் சிறந்த தலைவராகநீங்கள் உயர, வளர வாழ்த்துகள்.⁰பிளவுகளை மறுக்கும் அரசியல் பண்பாட்டுடன், தமிழையும்…
— A.R.Rahman (@arrahman) May 4, 2026
இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், “தமிழக வெற்றிக்கழகத்திற்கு இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகள்!அன்புள்ள விஜய் அவர்களுக்கு,ஊழலற்ற அரசியல், சமூக நீதி, சமத்துவம் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி, தமிழ்நாட்டை முன்னணிக்கு கொண்டு செல்லும் சிறந்த தலைவராகநீங்கள் உயர, வளர வாழ்த்துகள். பிளவுகளை மறுக்கும் அரசியல் பண்பாட்டுடன், தமிழையும் தமிழரையும்கொண்டாடும், சென்னை நகரத்தை கலை மற்றும் செழிப்பு நிறைந்ததாக மாற்றும் பயணமாக உங்கள் பணி சிறக்கட்டும்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
அனிருத்
My hearty congratulations to dear @actorvijay sir on his remarkable victory today
— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) May 4, 2026
இசையமைப்பாளர் அனிருத், “அன்புக்குரிய விஜய்க்கு வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
மோகன்லால்
Congratulations, dear Vijay, on this wonderful victory. The people have chosen you; their trust is a true honour. I am sure you will wear it with pride and purpose as you embark on this new journey of service. My best wishes to you and your team. @TVKVijayHQ
— Mohanlal (@Mohanlal) May 4, 2026
நடிகர் மோகன்லால், “அன்புள்ள விஜய், இந்த அற்புதமான வெற்றிக்கு வாழ்த்துகள். மக்கள் உங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர்; அவர்களின் நம்பிக்கை ஒரு உண்மையான கௌரவம். நீங்கள் இந்த புதிய சேவைப் பயணத்தைத் தொடங்கும்போது, அதை பெருமையுடனும் உறுதியுடனும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கும் உங்கள் குழுவினருக்கும் எனது நல்வாழ்த்துக்கள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
சிம்பு
History didn’t just happen…
it chose its moment.
Proud of you @TVKVijayHQ Anna
“மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு!”
— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) May 4, 2026
நடிகர் சிம்பு, “மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
கார்த்தி
Hearty congratulations, Vijay sir!
A truly historic victory, powered by the immense love and belief people have in you.
Praying to the Almighty to be by your side in fulfilling your vision for our people.
— Karthi (@Karthi_Offl) May 4, 2026
நடிகர் கார்த்தி, “விஜய் சார், மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்! மக்கள் உங்கள் மீது வைத்துள்ள அளவற்ற அன்பும் நம்பிக்கையும் அளித்த ஒரு உண்மையான வரலாற்று வெற்றி. எங்கள் மக்களுக்கான உங்கள் தொலைநோக்குப் பார்வையை நிறைவேற்றுவதில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
சிரஞ்சீவி
Dear @actorvijay,
Hearty congratulations on this outstanding and well-deserved victory in your first election
May you continue to inspire, lead, and serve with unwavering passion and purpose.
My best wishes to you for your public service to the state of Tamil Nadu and…
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 4, 2026
நடிகர் சிரஞ்சீவி, “உங்களின் முதல் தேர்தலில் கிடைத்த இந்த மிகச்சிறந்த மற்றும் தகுதியான வெற்றிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
நீங்கள் தொடர்ந்து அசைக்க முடியாத பேரார்வத்துடனும் நோக்கத்துடனும் ஊக்கமளித்து, வழிநடத்தி, சேவையாற்ற வேண்டும்.
தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கும் அதன் மக்களுக்கும் நீங்கள் ஆற்றும் பொதுச் சேவைக்கு எனது நல்வாழ்த்துக்கள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
ராம்சரண்
Hearty congratulations to @actorvijay Garu on a remarkable victory in the TN elections. Your vision and connect with the people have truly resonated.
Wishing you great success in leading Tamil Nadu towards continued progress.@TVKVijayHQ
— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 4, 2026
நடிகர் ராம்சரண், ”விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் மென்மேலும் வெற்றி பெற வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
துல்கர் சல்மான்
Huge congrats to @actorvijay Anna on this generational win ! This is truly historic ! Clinching it in cinematic style. @TVKVijayHQ
— Dulquer Salmaan (@dulQuer) May 4, 2026
நடிகர் துல்கர் சல்மான், சினிமாட்டிக் ஸ்டைலில் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்
இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய் அண்ணனுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.@TVKVijayHQ
— soundarya rajnikanth (@soundaryaarajni) May 4, 2026
நடிகை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த், “இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய் அண்ணனுக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
பிரதீப் ரங்கநாதன்
Best wishes to @TVKVijayHQ sir on this historic victory.
Nalladhe Nadakkum
— Pradeep Ranganathan (@pradeeponelife) May 4, 2026
பிரதீப் ரங்கநாதன், “விஜய்யின் வரலாற்று வெற்றிக்கு வாழ்த்துகள். நல்லதே நடக்கும்” என்று கூறியிருக்கிறார்.
நெல்சன்
#LEGENDARY entry #HISTORIC victory @actorvijay sir
— Nelson Dilipkumar (@Nelsondilpkumar) May 4, 2026
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார், “வரலாற்று வெற்றி” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
மகேஷ் பாபு
Hearty congratulations @actorvijay on setting new benchmarks and achieving a stunning victory!!!
Today reflects the faith people have placed in you in large measure… I’m certain this victory will translate into meaningful progress for Tamil Nadu.
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) May 4, 2026
மகேஷ் பாபு, ”மக்கள் உங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை இன்றைய நாள் பெருமளவில் பிரதிபலிக்கிறது… இந்த வெற்றி தமிழகத்திற்கு அர்த்தமுள்ள முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுவரும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
கீர்த்தி சுரேஷ்
You don’t get here by just being loved, but by also being hated.
Through the noise & all that hatred, you never gave up & always showed up.
This is pure hard work, commitment and passion for the people.
Like I’ve said before, you’re an emotion & this win is a testament to…
— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) May 4, 2026
கீர்த்தி சுரேஷ், “நீங்கள் நேசிக்கப்படுவதால் மட்டும் இங்கு வரவில்லை, வெறுக்கப்படுவதாலும் வந்துள்ளீர்கள். அந்தக் கூச்சல்களுக்கும் வெறுப்புகளுக்கும் மத்தியிலும், நீங்கள் ஒருபோதும் கைவிடாமல், எப்போதும் உங்கள் இருப்பை நிலைநிறுத்தினீர்கள்.
இது தூய கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் மக்கள் மீதான பேரார்வம். நான் முன்பே சொன்னது போல, நீங்கள் ஒரு உணர்வு, இந்த வெற்றி அந்தக் கூற்றுக்கு ஒரு சான்றாகவும், ஒரு புதிய பாரம்பரியத்தின் தொடக்கமாகவும் உள்ளது!
ஜோசப் விஜய் சார், இது கடினமாக உழைத்துப் பெற்ற வெற்றி. தளபதி, நீங்கள் இதற்கு முழுமையாகத் தகுதியானவர்! (உங்களை வேறு விதமாக அழைப்பதற்கு முன் இதுவே கடைசி முறை)” என்று கூறியிருக்கிறார்.
கமல்ஹாசன்
தங்களுடைய முதல் தேர்தலிலேயே மக்களுடைய நம்பிக்கையைப் பெற்று பெருவெற்றி பெற்றிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் திரு. விஜய் @TVKVijayHQ அவர்களுக்கும், அவரது கட்சியினருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். மக்கள் பணி சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துகள்.
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 4, 2026
கமல்ஹாசன், ”தங்களுடைய முதல் தேர்தலிலேயே மக்களுடைய நம்பிக்கையைப் பெற்று பெருவெற்றி பெற்றிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் திரு. விஜய்
அவர்களுக்கும், அவரது கட்சியினருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள். மக்கள் பணி சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
விஜய் ஆண்டனி
தெய்வத்தால் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.
உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் @actorvijay sir @TVKVijayHQ
— vijayantony (@vijayantony) May 4, 2026
விஜய் ஆண்டனி, “தெய்வத்தால் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
மெய்வருத்தக் கூலி தரும். உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றிக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
மாரி செல்வராஜ்
இந்த தேர்தல் முடிவுகள் நிறைய அதிர்ச்சிகளையும் ஆச்சர்யங்களையும் சில நம்பிக்கைகளையும் எனக்கு கொடுத்திருப்பதை போல பெரு வலியையும் கொடுத்திருக்கிறது. முதல்வர் @mkstalin அவர்களின் தோல்வி மனதை பிசைகிறது. அரசியலின் அடிப்படையான சித்தாந்தம், கொள்கை கோட்பாடுகளை தாண்டி மக்கள் திரள் , மக்கள்…
— Mari Selvaraj (@mari_selvaraj) May 4, 2026
மாரி செல்வராஜ், “இந்த தேர்தல் முடிவுகள் நிறைய அதிர்ச்சிகளையும் ஆச்சர்யங்களையும் சில நம்பிக்கைகளையும் எனக்கு கொடுத்திருப்பதை போல பெரு வலியையும் கொடுத்திருக்கிறது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
அவர்களின் தோல்வி மனதை பிசைகிறது. அரசியலின் அடிப்படையான சித்தாந்தம், கொள்கை கோட்பாடுகளை தாண்டி மக்கள் திரள் , மக்கள் பிரியம் , மக்கள் விருப்பம் என்பதுதான் தேர்தல் அரசியலை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக வெடித்திருப்பதை உணர்ந்துகொள்ள முடிகிறது. தான் கலந்துகொண்ட முதல் தேர்தலிலே அப்படியொரு பிரியத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் த.வெ.க தலைவர் விஜய் சார் அவர்களுக்கு மக்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதன்படி தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசை நிறுவ இருக்கும் திரு. விஜய்
சார் அவர்களுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் என் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துகொள்கிறேன். மக்கள் பணி சிறக்கட்டும்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
பூஜா ஹெக்டே
OMGGG. Congratulationssss @actorvijay sir
This Thalapathy Kacheri is just getting bigger and bigger. Onwards and upwards only
Party Time Let's gooo pic.twitter.com/fQKVinstvl
— Pooja Hegde (@hegdepooja) May 4, 2026
பூஜா ஹெக்டே, விஜய்யின் தளபதி கச்சேரி பெரிதாகி விட்டதாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
சசிகுமார்
ஜோசப் விஜய் என்னும் நான்…!
தைரியத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி.
எளியோர் பலர் வென்றதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. வளமான ஆட்சியை நிறுவுங்கள்.
வாழ்த்துகள் @TVKVijayHQ #TVK #TVKVijay #2026 pic.twitter.com/nxs5RSB3to
— M.Sasikumar (@SasikumarDir) May 4, 2026
நடிகர் சசிகுமார், ”தைரியத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி. எளியோர் பலர் வென்றதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. வளமான ஆட்சியை நிறுவுங்கள். வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ருக்மிணி வசந்த்
Congratulations @actorvijay sir pic.twitter.com/CAcySM5udu
— Rukmini Vasanth (@RukminiVasantFP) May 5, 2026
நடிகை ருக்மிணி வசந்தும், விஜய்க்கு வாழ்த்துகள் தெரிவித்திருக்கிறார்.
