/ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி பக்கத்துல வந்துருச்சு! எப்போது தெரியுமா? குஷியான அப்டேட்..

Jana Nayagan Release Date : தற்போதைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆக இருக்கும் ஜோசப் விஜய், நடிகராக இருந்தபோது கடைசியாக நடித்த படம் ஜனநாயகன். இந்தப் படம் சொல்லப்பட்ட ரிலீஸ் செய்தியை தாண்டி வெளியாகாமல் இருக்கும் நிலையில், படத்துக்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது.
Jana Nayagan Release Date : தனது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை ஆரம்பித்த இரண்டு வருடத்திலேயே ஆட்சியைப் பிடித்த முதலமைச்சராக இருக்கிறார் சி.ஜோசப் விஜய். இவர், கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களாக தமிழ் திரை உலகில் டாப் ஹீரோவாக இருந்தார். அவர் திடீரென்று சினிமாவை விட்டு விலகப் போகிறேன் என்று சொன்னது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் கடைசியாக ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார் என்று ரசிகர்கள் தங்களை தாங்களே ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டனர். ஆனால் ஆறுதலாக அந்த படம் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆவதிலும் தொடர்ந்து பிரச்சினை எழுந்து கொண்டே இருந்தது.
விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன்படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார். இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டின் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருந்தது. ஆனால், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் எதிர்பார்த்த தேதியில் படத்தை பார்க்க முடியாமல் போனது.
இதற்கிடையில் படத்தை சீக்கிரமாக ரிலீஸ் செய்வதற்காக மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தை எதிர்த்து கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவிட்டது. அங்கும் தாமதமாகும் என்பது தெரிந்ததால் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றது. அங்கிருந்த நீதிபதிகளும் இதில் தாங்கள் தலையிட மாட்டோம் என்று கூறியதால் மீண்டும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டது. இப்படியே சென்று கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக படத்தை விரைவில் வெளியிட முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்ட பட குழு, தங்களது மனுவை வாபஸ் பெற்றது. இருப்பினும் ரிவைசிங் கமிட்டி மீண்டும் ஜனநாயகன் படத்தை பார்ப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இந்த தாமதத்திற்கு நடுவே, விஜய் தேர்தல் முடிந்து முதல்வராகவும் ஆகிவிட்டார். ஆனால் இன்னும் ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. பட குழு இது குறித்து இதுவரை எந்த அப்டேட்டும் வெளியிடாததால், படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆகும் என்பது குழப்பம் இருக்கிறது. இதுவரை படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி வெளியிடவில்லை.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் அப்டேட்டை, தமிழ்நாட்டின் பிரபலமான டிக்கெட் புக்கிங் தளமாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த செயலில் ஜனநாயகன் படத்தின் புத்திச ரிலீஸ் தேதி ஆக ஜூன் 19 இருக்கிறது. இதே போல டிக்கெட் புக்கிங் இல் முன்னணி தலமாக இருக்கும் புக் மை ஷோவும் ஜனநாயகம் திரைப்படம் ஜூன் மாதமே திரைக்கு வரும் என்பது போல தங்கள் கேலண்டரில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விஷயம் ரசிகர்களுக்கு ஏகபோக மகிழ்ச்சி கொடுக்கும் விஷயமாக இருக்கிறது.
கடந்த வாரம் ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே நாராயணா திருப்பதிக்கு ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வந்திருந்தார். அப்போது அவரை சூழ்ந்த பத்திரிக்கையாளர்கள் ஜனநாயகன் திரைப்படம் குறித்து கேள்வி கேட்டனர். அதற்கு பதில் அளிக்கும் போது தான் சாமி கும்பிட வந்திருப்பதாகவும் இருந்தாலும் உங்களது கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் என்றும் கூறினார். பின்பு அவர்கள் சென்சார் சான்றிதற்காக காத்திருப்பதாகவும் எந்த நேரத்திலும் சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும் என்கிற முழு நம்பிக்கையோடு இருக்கு பார்க்கவும் தெரிவித்தார். சென்சார் போர்ட் விதிகளின்படி எப்போது கைக்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கிறதோ, உடனே புதிய ரிலீஸ் செய்தியை முறைப்படி அறிவிப்போம் என்று கூறியிருந்தார். மேலும் அது வெறும் அறிவிப்பாக மட்டும் இல்லாமல் உலகெங்கும் மிகப் பிரம்மாண்டமான முறையில் இந்த படத்தை ரிலீஸ் செய்ய எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்வோம் என்று தெரிவித்தார்.