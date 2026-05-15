/ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி அப்டேட்ஸ்: தளபதி விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படம் திரையில் எப்போது?

CM Vijay Jana Nayagan New Release Date: அரசியலில் கால்பதித்து தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' வெளியீட்டுப் பணிகள் வேகம் எடுத்துள்ளன. தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணன் கேன்ஸ் விழாவிலிருந்து அவசரமாகத் திரும்பியுள்ளார்.
Jana Nayagan Release Date Updates: தமிழகத் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமாகத் திகழ்ந்த சி. ஜோசப் விஜய் (தளபதி விஜய்), தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்று, திரையுலகம் மற்றும் அரசியல் இரண்டிலும் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளார். தேர்தல் களம் முடிந்து மே 10-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் அவர் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றது இந்திய அரசியலையே உற்றுநோக்க வைத்தது.
தற்போது மக்கள் முதல்வராக மாறியுள்ள விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படமான ஜனநாயகன் (Jana Nayagan) ரிலீஸ் குறித்த எதிர்பார்ப்பு, தமிழகத்தில் வேறெந்த படத்திற்கும் இல்லாத அளவுக்கு எகிறியுள்ளது. எனவே ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மற்றும் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் குறித்து பார்ப்போம்.
'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9-ஆம் தேதியே திரையரங்குகளில் வெளியாகியிருக்க வேண்டியது. ஆனால் படத்தின் அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் சில முக்கிய காட்சிகள், தேர்தல் நேரத்தில் வாக்காளர்களின் மனநிலையைப் பாதிக்கக்கூடும் என்று மத்திய திரைப்படத் தணிக்கை வாரியம் (CBFC) ஆட்சேபனை தெரிவித்தது. இதனால் படம் வெளியாவதில் பெரும் சிக்கல் நீடித்தது.
படக்குழு நீதிமன்றம் வரை சென்றும், தேர்தல் முடியும் வரை ரிலீஸ் சாத்தியமில்லாத சூழல் நிலவியது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாகினர்.
தற்போது தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற கையோடு, விஜய் தனது கடைசிப் படத்தின் பணிகளை விரைந்து முடிக்கத் தீவிர ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் (Cannes Film Festival) கலந்து கொண்டிருந்த தயாரிப்பாளர் வெங்கட் கே. நாராயணனை, விஜய் தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
முதலமைச்சரின் அழைப்பைத் தொடர்ந்து, தயாரிப்பாளர் வெங்கட் உடனடியாக சென்னைக்கு விரைந்துள்ளார். படத்தின் ரிலீஸ் பணிகளை முடுக்கிவிடவும், CBFC-யிடம் நிலுவையில் உள்ள சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும் படக்குழு தற்போது முழு வீச்சில் களம் இறங்கியுள்ளது.
விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட KVN புரொடக்ஷன்ஸ் வெங்கட், செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். அவர் கூறுகையில், "எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடந்தால், இன்னும் அடுத்த 2 வாரங்களுக்குள் 'ஜனநாயகன்' திரைக்கு வரும் எனக் கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் தேர்தல் முடிந்துவிட்ட நிலையில் தணிக்கை குழு இனி ஆட்சேபனை தெரிவிக்கக் காரணங்கள் இருக்காது என்பதால், விரைவில் படத்திற்கு கிரீன் சிக்னல் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த அரசியல் அதிரடித் திரைப்படம், விஜய்யின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான படமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 2024-இல் வெளியான கோட் (The Greatest of All Time) படத்திற்குப் பிறகு விஜய் நடித்துள்ள கடைசித் திரைப்படம் இதுவே என்பதால் இது ஒரு 'சினிமா விடைபெறுதல்' (Cinematic Farewell) விழாவாகவே ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட உள்ளது.
ஹீரோ: சி. ஜோசப் விஜய் (தமிழக முதலமைச்சர்)
வில்லன்/முக்கிய பாத்திரங்கள்: பாபி தியோல், பிரகாஷ் ராஜ்
மற்ற நட்சத்திரங்கள்: கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பிரியாமணி, நரேன்
தயாரிப்பு: KVN புரொடக்ஷன்ஸ்
ஒரு நடிகராகத் திரையில் பார்த்த விஜய்யை, இப்போது நிஜமான முதலமைச்சராகப் பார்த்துக் கொண்டே திரையில் அவர் பேசும் அரசியல் வசனங்களைக் கேட்க ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர். நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் எடுத்துள்ள அரசியல் முடிவுகளுக்கும், படத்தில் அவர் ஏற்றுள்ள கதாபாத்திரத்திற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்குமா? என்பதே தற்போதைய ஹாட் டாபிக்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில், ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது. திரையரங்க உரிமையாளர்களும் இப்படத்திற்காக அதிகப்படியான திரைகளை ஒதுக்கத் தயாராகி வருகின்றனர்.