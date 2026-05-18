/முத்துக்காளையின் மனைவி உயிரிழப்பு! உதவி கிடைத்தும் காப்பாற்ற முடியாத சோகம்..

CM Vijay Helps Muthukaalai : பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் முத்துக்காளை, தனது மனைவியின் உடல்நிலை சரியில்லை என்று வீடியோ வெளியிட்டதுடன் தனக்கு உதவுமாறு முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்தார். இதையடுத்து, அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அவருக்கு ஓடி வந்து உதவியுள்ளார். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி முத்துக்காளையின் மனைவி உயிரிழந்துள்ளார்.
CM Vijay Helps Muthukaalai : தமிழ் திரையுலகில் முக்கியமான நகைச்சுவை நடிகர்களுள் ஒருவராக விளங்கியவர் முத்துக்காளை. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ராஜபாளையம் அருகே, சங்கப்பட்டியை சேர்ந்தவர் முத்துக்காளை. தன் வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பல போராட்டங்களையும் சவால்களையும் சந்தித்து வந்த அவர், சினிமா மீது கொண்ட ஆசையால் 1995ல் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். இவர், சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய்யிடம் உதவி கேட்டு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதற்கான உதவி கிடைத்தும் அவரது மனைவி மாலதி உயிரிழந்தார்.
நடிகர் முத்துக்காளை சில நாட்களுக்கு முன்பாக தன் மனைவிக்கு உடல் நலம் சரியில்லை என்றும், அவருக்கு உடனடியாக உதவுமாறும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார்.
முத்துக்காளையின் மனைவி மாலதிக்கு 47 வயது ஆகிறது. இவருக்கு, மூளைஇல் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டு சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் கே.எம்.சி அரசு மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. அந்த அறுவை சிகிச்சையின் போது, அதன் பக்கவிளைவாக கிருமி நோய் தொற்று ஏற்பட்டு இது நுரையீரல் வரை பரவி இருப்பதால் அவர் கிட்டத்தட்ட 17 நாட்களாக மூச்சு விட சிரமப்பட்டு சுயநினைவின்றி இருப்பதாக முத்துக்காளை தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த இக்கட்டான சூழலில், தனக்கு உதவுவதற்கு யாருமின்றி தனது மனைவியை தான் கவனித்து வருவதாகவும் உரிய மேல் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்ய தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உதவ வேண்டும் என்று கூறி வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். விஜய்யும் நடிகர் முத்துக்காளையும், தமிழன், யூத், சுறா, பகவதி, மின்சார கண்ணா உள்ளிட்ட படங்களில் காமெடி காட்சிகளில் நடித்திருந்தார்.
முத்துக்காளையின் மனைவி இப்படி உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருப்பதும், தன்னிடம் உதவி கேட்டதும் முதல்வர் விஜய்க்கு தெரிந்துள்ளது. அவர், உடனடியாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை முத்துக்காளையிடம் செல்போன் வாயிலாக பேச வைத்துள்ளார். இதையடுத்து முத்துக்காளைக்கு தேவைப்படும் மருத்துவ உதவிகளை விரைந்து செய்யுமாறும் கூறியிருக்கிறார்.
கல்வி அமைச்சர் ராஜ் மோகனை, நேரடியாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் விஜய். அங்கு, முத்துக்காளையின் மனைவியின் உடல்நிலை குறித்து நேரில் விசாரித்ததோடு, தேவையான அனைத்து உயர் சிகிச்சைகளும் தாமதமின்றி வழங்கப்படவும் அவர் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்.
|செய்தி
|விவரம்
|நடிகர்
|முத்துக்காளை
|மனைவியின் பெயர்
|மாலதி
|உடல் நல பிரச்சனை
|மூளையில் ரத்தக்கசிவு, அறுவை சிகிச்சையால் நுரையீரல் தொற்று
|அனுமதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனை
|சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் KMC அரசு மருத்துவமனை
|உதவி கேட்டது யாரிடம்?
|முதல்வர் ஜோசப் விஜய்
|நேரில் சென்ற அமைச்சர்
|ராஜ் மோகன்
|முத்துக்காளை விஜய் நடித்த படங்கள்
|தமிழன், யூத், சுறா, பகவதி
|முத்துக்காளையின் சிறப்புகள்
|கராத்தே பெல்ட், 3 பட்டப்படிப்புகள்
முத்துக்காளையை நேரில் சந்தித்த அமைச்சர் ராஜ் மோகன், அவரை தேற்றும் வகையில் ஆறுதல் கூறி, “நாங்க இருக்கோம்...பாத்துக்குறோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மனைவியின் உடல் நிலை இப்போது எப்படியிருக்கிறது என விசாரித்து அருகில் அவரது மனைவியையும் மருத்துவமனையில் பார்த்தார். விஜய்யிடம் உதவி கேட்ட 13 மணி நேரத்தில், இதற்காக உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுத்து, அவர் உதவியை வழங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வழக்கமாக நடிப்புத்துறைக்குள் வருபவர்கள், நடிப்பின் மீது மட்டும் இருக்கும் ஆர்வத்தில் சினிமாவிற்குள் வருவார்கள். ஆனால், முத்துக்காளை வெறும் நடிகர் மட்டும் கிடையாது. இவருக்குள் பல திறமைகள் உள்ளது.
சிறுவயதில் இருந்தே எப்படியாவது சண்டைக்கலை இயக்குநராக வேண்டும் என்று கனவு கண்ட அவர், பள்ளியில் படிக்கும் போதே தற்காப்பு கலையில் (கராத்தே) பிளாக் பெல்ட் பெற்றார். பின்பு, ஏ.வி.எம் ஸ்டுடியோஸில் மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அவர், சினிமாவில் தனக்கு கிடைக்கும் சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்து வந்தார். விஜய்யின் காதலுக்கு மரியாதை படத்திலும் ஸ்டண்ட் சிவாவுடன் இணைந்து பணியாற்றி இருக்கிறார்.
சினிமாவில் அதிகம் படித்த நடிகர்களுள் ஒருவராகவும் இருக்கிறார் முத்துக்காளை. இவர், 2017ல் வரலாற்றில் இளங்கலைப்பட்டம், 2019ல் தமிழ் இலக்கியத்தில் முதுகலைப்பட்டம், 2023ல் தமிழ் இலக்கியத்தில் இளங்கலைபட்டம் உள்ளிட்டவற்றை முடித்திருக்கிறார். படிப்பின் மீதும், நடிப்பின் மீதும் தீரா தாகம் கொண்டிருந்த முத்துக்காளை, தொடர்ந்து வருடத்திற்கு 2-4படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். இந்த வருடம், அவர் நடித்த லக்கி தி சூப்பர் ஸ்டார் என்கிற காமெடி வெப் தொடர் வெளியானது.
முத்துக்காளையின் மனைவி மாலதி, தனது 47வது வயதில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார். கடந்த 19 நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இவர், மே 18ஆம் தேதியான இன்று காலை 9 மணியளவில் உயிரிழந்தார். முத்துக்காளை கேட உதவி கிடைத்தும், தற்போது அதற்கு பலன் கிடைக்காமல் போனது, பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.