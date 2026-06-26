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CM விஜய் மிஸ்ஸிங்..குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு தனியாக வந்த த்ரிஷா! ஏன் தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் குஷ்பு. இவருடைய மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு சமீபத்தில் திருமணம் நடைப்பெற்றது. இதில், நடிகை த்ரிஷா தனியாக வந்து கலந்து கொண்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்து முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 26, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:53 AM IST
CM விஜய் மிஸ்ஸிங்..குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு தனியாக வந்த த்ரிஷா! ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: Trisha Kushboo daughter wedding | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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