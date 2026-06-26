/CM விஜய் மிஸ்ஸிங்..குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு தனியாக வந்த த்ரிஷா! ஏன் தெரியுமா?

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாகவும், தமிழ்நாட்டு அரசியலில் முக்கிய புள்ளியாகவும் இருப்பவர் குஷ்பு. இவருக்கும் சுந்தர்.சிக்கும் திருமணம் ஆனதை அடுத்து, இவர்களுக்கு அவந்திகா மற்றும் அனந்திதா என்கிற இரு மகள்கள் பிறந்தனர். இதில் அவந்திகாவிற்கு சமீபத்தில் கோவாவில் திருமணம் நடந்தது.
குஷ்பு-சுந்தர்.சியின் மூத்த மகளான அவந்திகாவிற்கும், வணிகக் கடற்படை அதிகாரியாக இருக்கும் ஷ்ரவன் ஸ்ரீநிவாசன் என்பவருக்கும் கோவாவில், ஜூன் 25ஆம் தேதியான நேற்று திருமணம் நடந்து முடிந்துள்ளது. இதில் பங்கேற்க, பல்வேறு சினிமா பிரபலங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. தடபுடலலாக நடந்த இந்த திருமணத்தின் புகைப்படங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. இதையடுத்து, அதில் பங்கேற்றிருந்த த்ரிஷா குறித்து பலரும் பேசி வருகின்றனர்.
இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பிருந்தே, குஷ்பு மகளின் திருமண கொண்டாட்டங்கள் துவங்கப்பட்டு விட்டன. கோவாவில் நடந்த இந்த திருமணத்தில் பங்கேற்க, தென்னிந்திய பிரபலங்கள் பலரும் வந்திருந்தனர். குறிப்பாக, தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி, நாகார்ஜுனா, அமலா, வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலர் வருகை புரிந்திருந்தனர். தமிழ்நாட்டு முதல்வர் விஜய்யை குஷ்பு தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்தார். இந்த திருமணத்தில், நடிகை த்ரிஷாவுடன் விஜய் கலந்து கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அங்கு நடந்த கதையே வேறு. நடிகை த்ரிஷா, இந்த திருமணத்தில் தனியாக கலந்து கொண்டார்.
முதல்வர் விஜய், தொடர்ந்து இரு தினங்களாக அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார். 300 புதிய அரசு பஸ்களை நேற்று தொடங்கி வைத்த இவர், போதை பொருள் உபயோகத்தை தடுக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக 3 கி.மீ மாராத்தானிலும் கலந்து கொண்டார். இப்படி அவர் தொடர்ந்து பிசியாக இருப்பதால் அவரால் அந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கிறது.
விஜய், தேர்தலில் களம் காணுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு அவருடைய மனைவி சங்கீதா தனக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி மனுதாக்கல் செய்தார். இதில், அவர் விஜய் மீது வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டுகளில் ஒன்று, விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என்பது. இந்த குற்றச்சாட்டு வெளிவந்த சில நாட்களிலேயே, த்ரிஷாவுடன் மேட்சிங் உடையணிந்து விஜய் ஒரு திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார். இது மட்டுமல்லாமல், விஜய்யின் பிறந்தநாளுக்கு விதவிதமாக கேக் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் செய்த புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டிருந்தார். விஜய் முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே, அவருடைய பிறந்தநாளுக்கு த்ரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வந்த ரசிகர்கள், தற்போது, முதல்வர் ஆன பிறகும் இப்படியே செய்வதா? என்று த்ரிஷா மீது தொடர் விமர்சனங்களை அடுக்கி வந்தனர்.
அந்த பிறந்தநாள் போட்டோ சர்ச்சையே இன்னும் முடிவடையாத சமயத்தில், குஷ்புவின் மகள் திருமணத்திலும் முதல்வரும் த்ரிஷாவும் ஒன்றாக வருவார்களோ, மேலும் சர்ச்சைகளுக்கு வழி வகுப்பார்களோ என்று தவெகவினர் பலர் அச்சத்தில் இருந்தனர். ஆனால், த்ரிஷா இந்த திருமணத்தில் தனியாக வந்து கலந்து கொண்டிருந்தார். இதனால், முதல்வர் விஜய்யின் ஆதரவாளர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டிருக்கின்றனர்.
த்ரிஷா-விஜய் மத்தியில் இருக்கும் உறவு நட்பு ரீதியானதா, அல்லது நட்பை தாண்டியதா என்பது அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். இருப்பினும், விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை த்ரிஷா பதிவிடும் போதெல்லாம், மக்கள் அவரை மட்டுமே திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர். “குடும்பத்தை பிரித்தவள்” உள்பட பல்வேறு இழிச்சொற்களை கூறி ரசிகர்கள் த்ரிஷாவை திட்டும் போது, பெண்களில் ஒரு சாரார், “ஏன் த்ரிஷாவை மட்டும் திட்டுகிறீர்கள்? முதல்வருக்கு இதில் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையா என்ன? அவருக்குதானே குடும்பம், மனைவி, குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவர்தானே. ஏன் அவரை யாரும் ஒன்றும் சொல்வதில்லை?” என்று அவர்களுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. ஆனால், சமூகத்தின் பார்வையில் இப்போது வரை த்ரிஷாதான் தவறானவராக பார்க்கப்படுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.