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“பதவி மேல் ஆசையில்லை..” தந்தைக்கு சூசகமாக மெசேஜ் சொல்லும் ஜேசன் சஞ்சய்?

தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், தற்போது ‘சிக்மா’ எனும் படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தின் முதல் சிங்கிள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:11 PM IST
“பதவி மேல் ஆசையில்லை..” தந்தைக்கு சூசகமாக மெசேஜ் சொல்லும் ஜேசன் சஞ்சய்?
Image Credit: Sigma | YouTube

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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“பதவி மேல் ஆசையில்லை..” தந்தைக்கு சூசகமாக மெசேஜ் சொல்லும் ஜேசன் சஞ்சய்?
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