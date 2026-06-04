/“பதவி மேல் ஆசையில்லை..” தந்தைக்கு சூசகமாக மெசேஜ் சொல்லும் ஜேசன் சஞ்சய்?

தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகராக இருந்த விஜய், தற்போது முதலமைச்சராகவே மாறி விட்டார். இவரது மகன் ஜேசன் சஞ்சய் தற்போது ‘சிக்மா’ என்கிற படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியாகி, தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள சிக்மா திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக சந்தீப் கிஷன் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் பணிகள், மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. ஆனால், ப்ரொடக்ஷனில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் இப்படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்குவதில் பிரச்சனை இருந்தது. இறுதியில் ஒரு வழியாக படத்தின் பணிகள் முடிந்து, தற்போது அப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் வெளியாகி விட்டது. இந்த படத்தின் முதல் சிங்கிள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
சிக்மா ஸ்டைல் என்கிற பாடல், முதல் முறையாக சிக்மா படத்திலிருந்து வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த பாடலுக்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். லிரிக்ஸை விவேக், சூப்பர் சுப்பு உள்ளிட்டோர் எழுதியிருக்கின்றனர். இந்த பாடலில் இடம் பெற்றுள்ள வரிகள் ஜேசன் சஞ்சய், தனது தந்தை விஜய்க்கு சொல்வது போல இருப்பதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
சிக்மா ஸ்டைல் பாடலில், ஜேசன் சஞ்சையும் ஹீரோ மற்றும் பாடகருடன் சேர்ந்து நடனமாடியிருக்கிறார். அதில், “தகுதி தரம் பார்த்து பேசுறதில்ல Moral..பதவி மேல ஆசை இல்லை” என்கிற வரி இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த வரிகள், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
விஜய்யை, இந்த வீடியோ பாடலில் பார்த்த பலரும் இவரை பார்க்க இளம் வயது விஜய்யை பார்ப்பது போல இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.
ஜேசன் சஞ்சய் சிறு பிள்ளையாக இருந்த போது, சில முறை தனது தந்தையான விஜய் படங்களில் கேமியோ ரோலில் வந்திருக்கிறார். அதையும் தாண்டி ஒரு படத்தில் நடனமும் ஆடியிருக்கிறார். ஆனால், அவர் வளர்ந்த பிறகு விஜய்யுடன் எங்கும் வெளியில் சென்றதில்லை. தற்போது சங்கீதாவும் விஜய்யிடம் விவாகரத்து வேண்டும் என்று கோரி மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். ஜேசன் சஞ்சய், தனது அம்மா பக்கம் என கூறப்படுகிறது. தனது முதல் படத்தில், தந்தையின் இனிஷியலை கூட அவர் சேர்க்கவில்லை. இதனால், இவருக்கும் விஜய்க்கும் ஒத்துமையான பந்தம் இல்லையோ என்கிற சந்தேகம் அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.