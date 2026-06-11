/ஜனநாயகன் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம்..சிக்கிய முக்கிய குற்றவாளி! முழு விவரம்..

Jana Nayagan Leak : மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த திரைப்படம், ஜனநாயகன். இது, முதல்வர் விஜய் நடித்திருந்த கடைசி திரைப்படமாகும். இந்த படத்தை, ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு முன்பாகவே இணையத்தில் கசிந்து விட்டது. இது குறித்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளி சிக்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதியே தியேட்டர்களில் வெளியாகவேண்டிய படமாகும். முதல்வர் விஜய், முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்குவதற்கு முன்னர், இந்த படத்தில்தான் கடைசியாக நடித்திருந்தார். இதையடுத்து, இப்படத்திற்கு திரைப்பட சான்றிதழ் கிடைக்காததால், படத்தை வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டு, படத்தின் ரிலீஸ் தொடர்ந்து தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருந்த நிலையில்தான், ஒரு நாள் திடீரென மொத்த படமும் இணையத்தில் வெளியாகி விட்டது.
ஜனநாயகன் படம், இணையத்தில் கசிந்தது தொடர்பாக, தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வரப்பட்டது. இது தொடர்பாக தமிழக இணைய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கசிவின் பின்னணியில் செயல்பட்ட முக்கிய குற்றம்புரிந்த நபர்களை அடையாளம் கண்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
இவ்வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படுபவர்கள், பிரசாந்த், செல்வம் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன். இவர்கள் மூவர் மீதும், குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்தது. இவர்கள் தற்போது சிறையில் உள்ளனர்.
ஜனநாயகன் திரைபப்டத்தை பல்வேறு இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் பரப்பப்பட்டதாக கூறி, மேலும் 6 பேரை இணையக்குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்யும் நோக்கில், காவல் துறையினர் அதிரடியாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில் திரைப்படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியிட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த முக்கிய குற்றவாளி, தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த படத்தை இணையத்தில் முழுவதுமாக பரப்ப, இவர்தான் மூளையாக செயலப்பட்டதாகவும், இவர் நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக இதுவரை 19 பேர் வரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.