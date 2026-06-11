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ஜனநாயகன் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம்..சிக்கிய முக்கிய குற்றவாளி! முழு விவரம்..

Jana Nayagan Leak : ஜனநாயகன் திரைப்படம் சில வாரங்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது, கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இதில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளி தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:09 PM IST
ஜனநாயகன் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம்..சிக்கிய முக்கிய குற்றவாளி! முழு விவரம்..
Image Credit: Jana Nayagan Leak | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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