English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சிம்பிள் காமெடியன் மதுரை முத்துவுக்கு..இத்தனை கோடி சொத்துக்களா? கேட்டா ஆச்சரியப்படுவீங்க..

சிம்பிள் காமெடியன் மதுரை முத்துவுக்கு..இத்தனை கோடி சொத்துக்களா? கேட்டா ஆச்சரியப்படுவீங்க..

Madurai Muthu Net Worth : சின்னத்திரையில் பிரபல நகைச்சுவை கலைஞராக வலம் வருபவர், மதுரை முத்து. இவர், சமீபத்தில் பெரும் பொருட்செலவில் தனது மகள்களுக்கு பூப்புனித நீராட்டு விழாவை நடத்தினார். இதையடுத்து, இவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரத்தை ரசிகர்கள் தேடி வருகின்றனர்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 12, 2026, 01:03 PM IST
  • மதுரை முத்து சொத்து
  • மகளுக்கு ஜாம் ஜாமென விழா
  • முழு விவரம்!

Trending Photos

இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon8
undefined
இந்திய அணிக்கு ரூ.131 கோடி பரிசுத் தொகை... யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
புதன் கிரகத்தின் சதய நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!
camera icon6
Mercury transit
புதன் கிரகத்தின் சதய நட்சத்திர பெயர்ச்சி: ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகும் 3 ராசிகள்!
இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்: கிராமுக்கு ரூ.150 வரை அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை!
camera icon9
Gold price today
இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்: கிராமுக்கு ரூ.150 வரை அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை!
மாசி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சிம்பிள் காமெடியன் மதுரை முத்துவுக்கு..இத்தனை கோடி சொத்துக்களா? கேட்டா ஆச்சரியப்படுவீங்க..

Madurai Muthu Net Worth : மதுரை முத்துவின் இரு மகள்களுக்கும் மதுரையில் சமீபத்தில் பூப்புனித நீராட்டு விழா நடந்தது. தன் மகள்களை சேரியட் வண்டியில் அமர வைத்து பெரிய திருவிழா போல இந்த நிகழ்ச்சியை மதுரை முத்து நடத்தினார். அதில் தன் மகள்களுக்கு, ஊரே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு சீர் செய்தார். இதையடுத்து, இவரது சொத்து மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் என்பது, இணையவாசிகளின் தேடுதல் வேட்டைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மதுரை முத்து சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? 

சின்னத்திரையில் சிம்பிளான காமெடி நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், மதுரை முத்து. இவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரம், தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை, சின்னத்திரையில் இருப்பவர்களுக்கும், வெள்ளித்திரையில் இருப்பவர்களுக்கும் சமமான அளவு மரியாதையை கொடுப்பர். அப்படி, மக்களால் மரியாதையாக பார்க்கப்படும் சின்னத்திரை நகைச்சுவை கலைஞர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், மதுரை முத்து. இவரது வாழ்க்கை குறித்த முக்கிய விஷயங்களைதான், நாம் இப்போது இந்த தொகுப்பில் பார்க்கப்போகிறோம். 

மதுரை முத்து:

தமிழ்நாட்டில் எஞ்சியிருக்கும் ஒரு சில நல்ல நகைச்சுவை கலைஞர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், மதுரை முத்து. ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் நையாண்டி பேச்சு, பட்டிமன்றங்களின் நகைச்சுவையான உரையாடல் என்று பெரிதளவும் பிரபலமானவர்தான் இந்த மதுரை முத்து. இவரது உண்மையான பெயர் முத்து என்றாலும், மதுரை, இவர் வளரும் போது கூடவே சேர்ந்து வளர்ந்து விட்டது. சினிமாவில் சாதிக்க வேண்டும் என்கிற முனைப்புடன், தனது சொந்த ஊரான மதுரையில் இருந்து சென்னை வந்தார் முத்து. இதனால்தான், இவருக்கு மதுரை முத்து என்கிற பெயர் கூட வந்தது. 

தினசரி வருமானத்திற்கே சிரமப்படும் ஒரு ஏழை விவசய குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்தான் இந்த மதுரை முத்து. மதுரையிலேயே பள்ளிப்படிப்பை முடித்து விட்டு, கல்லூரி பட்டப்படிப்பையும் அங்கேயே பயின்றார். இதையடுத்து, தனக்கு சினிமாவில் தனி அடையாளம் வேண்டும் என்கிற முனைப்புடன் சென்னைக்கு வந்தார். அவருக்கு மேடை பேச்சாளராகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டார். அசத்தப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியில், முக்கிய போட்டியாளர்களுள் இவரும் ஒருவர்.தனது நகைச்சுவை திறமையால் இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. 

மதுரை முத்துவின் சாதனை!

உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? மதுரை முத்து சின்னத்திரையில் வளர்ந்த போது ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி செய்தவர்கள் யாரும் பெரிதாக இல்லை. இந்த ட்ரெண்டை தமிழில், குறிப்பாக சின்னத்திரையில் கொண்டு வந்தவரே இவர்தான். இவரது மேடை நிகழ்ச்சிகள், 80 நாடுகளில், 1200க்கும் மேற்பட்ட மேடைகளில் நடந்திருக்கிறது. அனைத்திலும் மதுரை முத்து தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி பங்கேற்றிருக்கிறார். 

சொத்து மதிப்பு:

மதுரை முத்துவின் சொத்து மதிப்பு மட்டும், சுமார் ரூ.2.5 கோடி முதல், 5 கோடி வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. அதிலும், அசையா சொத்துக்கள், சமூக பணி, மதுரை மற்றும் சென்னையில் சொந்த வீடுகள் உள்ளிட்டவற்றையும் இவர் வைத்திருக்கிறாராம். கூடவே, இவருக்கு சொந்தமாக இரண்டு கார்களும் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. 

பெற்றோருக்காக கோவில்:

மதுரை முத்து, இறை நம்பிக்கை மிக்கவரா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், தன் பெற்றோர் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டவர். அதற்கு சான்றாக, தனது சொந்த ஊரிலேயே மறைந்த தனது பெற்றோருக்காகவும், முதல் மனைவிக்காகவும் ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கிறார். இது மட்டும் அல்லாமல், ஆதரவற்றோர் இல்லம் ஒன்றையும் அமைக்கும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார். கூடவே, ஏழ்மை நிலையால், படிக்க சிரமப்படும் மாணவர்களுக்கு புத்தகம் வழங்கி அவர்கள் படிப்புக்கும் உதவுகிறார். 

சம்பளம்:

மதுரை முத்து, தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி, வெளிநாடுகளில் நடைபெறும் பட்டிமன்றம், கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டவற்றிலும் பங்கேற்று வருகிறார். இவருக்கு, ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள, சுமார் ரூ.50 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பளமாக வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. 

இதெல்லாம் போக, மதுரை முத்து “மதுரை முத்து அலப்பறை” என்கிற பெயரில் ஒரு யூடியூப் சேனலையும் வைத்திருக்கிறார். இதில் அவர் போகும் வீடியோக்கள் பல ஆயிரம் வியூஸ் போகின்றன. இதனால் அவருக்கு மாதந்தோறும் சுமார் 350 முதல் 1000 வரை அமெரிக்க டாலர்கள் கிடைக்குமாம். இது, இந்திய பணத்தில் சுமார் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

முதல் மனைவிக்கு என்ன ஆனது?

மதுரை முத்துவின் முதல் மனைவியின் பெயர், வைய்யாம்மாள். இவரை லேகா என்று அழைப்பர். இவர், ஒரு மருத்துவர். 2016ஆம் ஆண்டு, மதுரை அருகே ஏற்பட்ட ஒரு கார் விபத்தில் இவர் உயிரிழந்தார். இவர்களுக்கு, 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இதையடுத்து, தனது மனைவியின் தோழியான நீதி என்பவரை மதுரை முத்து திருமணம் செய்து கொண்டார். 

குக் வித் கோமாளி:

மதுரை முத்து, குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக பங்கேற்று, பின்பு கோமாளிகளுள் ஒருவராக ஐக்கியமாகி விட்டார். அந்த செட்டில் இவர் போடும் கடி ஜோக்குகளுக்கு பலர் கடுப்பாவதும் உண்டு, சிலர் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பதும் உண்டு. 

பொறுப்பு துறப்பு : இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சொத்து மதிப்பு குறித்த தகவல்கள், முற்றிலும் இணையத்தில் இருக்கும் பிற செய்தி சேனல்களின் நம்பகத்தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து..ஜீவனாம்சம் கிடையாது! நீதிமன்றம் உத்தரவு..

மேலும் படிக்க | 200 கோடி வசூலித்த படம்..11 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்ற ஹீரோயின்! யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Madurai MuthuNet WorthcomedianTV star

Trending News