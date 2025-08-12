English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

டிக்கெட்டுக்கு காசு கொடுத்து... கூலி ரிலீஸ் அன்று லீவ் கொடுத்த நிறுவனம்!

Company Announces Holiday For Coolie: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் கூலி படம் ஆகஸ்ட் 14 அன்று உலகமெங்கும் வெளியாகிறது. இந்த படத்திற்கு முன்னதாகவே மிகப்பெரிய முன்பதிவு சாதனை நிலவி வருகிறது. இதற்கு ஏற்ப, சிங்கப்பூரில் ஒரு நிறுவனம் ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை மற்றும் டிக்கெட், செலவு காசு வழங்கி அசத்தியது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 12, 2025, 09:12 AM IST
    • சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் கூலி படம் ஆகஸ்ட் 14 worldwide ரிலீஸ்.
    • படத்திற்கு முன்னதாகவே மிகப்பெரிய முன்பதிவு சாதனை.
    • சிங்கப்பூரில் Farmers Constructions PTE LTD ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு.

டிக்கெட்டுக்கு காசு கொடுத்து... கூலி ரிலீஸ் அன்று லீவ் கொடுத்த நிறுவனம்!

Company Announces Holiday For Coolie: Farmers Constructions PTE LTD நிறுவனம் கூலி ரிலீசுக்காக ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. ஊழியர்கள் டிக்கெட் மற்றும் உணவுக்கான செலவுகளும் பெற்றுள்ளனர். இந்தப் புதிய அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே பேசுபொருளாகிறது.

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் கூலி படம் உலகம் முழுவதும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியாகிறது. இதில் தலைவர் ரஜினிகாந்த், நாகார்ஜூனா, ஸ்ருதி ஹாசன், அமீர் கான் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

படம் வெளியாகும் முன்பே, இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகள் வரை, குறிப்பாக தமிழர்கள் அதிகம் வாழும் நாடுகளில், முன்பதிவு சாதனை அளவில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதற்கிடையில், சிங்கப்பூரிலுள்ள Farmers Constructions PTE LTD என்ற நிறுவனம், கூலி ரிலீஸ் நாளில் தனது ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இதோடு, அவர்கள் அனைவருக்கும் திரைப்பட டிக்கெட்டும், உணவுக்கான செலவுக்காசும் வழங்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொருவருக்கும் சுமார் 25 சிங்கப்பூர் டாலர் மதிப்பிலான டிக்கெட், மேலும் 30 டாலர் உணவு செலவுக்காக - மொத்தம் 55 டாலர் (சுமார் இந்திய மதிப்புக்கு 2000 ரூபாய்) அளிக்கப்படுகிறது. இதை அறிந்த ரசிகர்கள், அந்த நிறுவனத்தின் செயலை பாராட்டி வருகின்றனர்.

  • சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் கூலி படம் ஆகஸ்ட் 14 worldwide ரிலீஸ்.
  • படத்திற்கு முன்னதாகவே மிகப்பெரிய முன்பதிவு சாதனை.
  • சிங்கப்பூரில் Farmers Constructions PTE LTD ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு.
  • நிறுவனம் டிக்கெட் மற்றும் உணவு செலவுக்காக 55 SGD (சுமார் 2000 ரூபாய்) வழங்குகிறது.
  • ஊழியர்கள் படத்தை பார்க்க சிறப்பு அனுமதி மற்றும் செலவு உதவி பெறுகிறார்கள்.
  • இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே பெரும் ஆதரவு பெற்றுள்ளது.

