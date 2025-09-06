மாதம்பட்டி ரங்கராஜை வச்சு செய்யும் டிவி பிரபலங்கள்.. வைரலாகும் வீடியோ!

கடந்த ஒரு மாத காலமாகவே இணையத்தில் பேசும்பொருளாக மாறி இருப்பவர் நடிகரும், சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவர் தனக்கு அனுப்பிய வீடியோ ஒன்றை ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்டிருந்தார். இந்த நிலையில், அந்த வீடியோவில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பேசியது போலவே பேசி உமைர் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான மெஹந்தி சர்க்கஸ் படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். இவர் பிரபல சமையல் கலைஞரும் ஆவார். மெஹந்தி சர்க்கஸ் படத்தின் மூலம் ஓரளவு மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலம் நன்கு அறியப்பட்டவராக மாறினார். இந்த சூழலில், கடந்த மாதம் இவர் தன்னை திருமணம் செய்துக்கொண்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா என்பவர் அது தொடர்பான புகைப்படம் பதிவிட்டார். அப்போதில் இருந்து மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான், பேசும்பொருளாக இருக்கிறார்.
ஜாய் கிரிஸில்டா புகார்
பின்னர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் கூடிய வீடியோ ஒன்றை ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்டு மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். ரசிகர்கள் பலரும், முதல் மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கும்போது எப்படி வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார் என்றும் விவாகரத்து செய்துக்கொள்ளாமல் எப்படி ஒருவரை திருமணம் செய்து கர்ப்பமாக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்த சூழலில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவரது முதல் மனைவி ஸ்ருதியுடன் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட புகைப்படம் இணையத்தில் வெளியானது. இதையடுத்து கடந்த வாரம் அவரது இரண்டாவது மனைவி ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக புகார் அளித்தார். அந்த புகாரில், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக்வும், அவர் என்னுடனான தொடர்பை முற்றிலுமாக தவிர்த்து விட்டதாகவும், தனக்கும் தனது வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்கும் நியாயம் வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
வெளியான வீடியோ
இது மட்டுமல்லாமல், தன்னை எப்படி எல்லாம் ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றினார் என்பதை உறுதிபடுத்தும் வகையில், ஒரு சாம்பிள் வீடியோ ஒன்றை ஜாய் கிரிஸில்டா வெளியிட்டிருந்தார். இந்த வீடியோ இணையத்தளத்தில் வேகமாக பரவி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சர்ச்சையையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது. பலரும் மாதம்பட்டியை கலாய்த்து வந்தனர். சூழல் இப்படி இருக்க, நேற்று (ஆகஸ்ட் 05) உங்கள் மனைவிக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அண்ணன் ஸ்டையில் யுனிக்காக ஒரு வாழ்த்து எப்படி சொல்வது என நகைச்சுவை நடிகர் குரேச்ஷி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார்.
கிண்டல் செய்த உமைர்
இந்த வீடியோவிற்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜுன்,"டேய் ரொமான்ஸ் பத்தலடா இரண்டு வாரம் எங்கிட்ட டிரைனிங் வாடா" என கமெண்ட் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் இருந்து எலிமினேட்டான உமைர், உங்கள் ரசிகர்களை மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பாணியில் எப்படிப் பேசுவது என அவரை போலவே பேசி வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இந்த வீடியோ வேகமாக பரவி வருகிறது.
