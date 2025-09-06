குக் வித் கோமாளி 6 : எலிமினேட் ஆன முக்கிய கோமாளி! கதறி அழுத சுனிதா..வைரல் வீடியோ

CWC 6 Elimination Umair Lateef Sunitha Cried : ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியின் எலிமினேஷன் ரவுண்ட், சமீபத்தில் நடந்தது. இது குறித்த வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
குக் வித் கோமாளி 6:
காமெடியையும் சமையலையும் ஒருங்கே அமைத்து, ரசிகர்களை மகிழ்விப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி குக் வித் கோமாளி. கொரோனா சமயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த தொடருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. அதற்கு பிறகு வந்த 2வது சீசன் சூப்பர் ஹிட் ஆனது. இந்த நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்பாக 6வது சீசன் ஆரம்பித்தது.
குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசனில், ராஜு, வித்யா ராமன், ஷபானா, கஞ்சா கருப்பு, சுந்தரி அக்கா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய போட்டியாளர்களாக பங்கேற்றனர். கடந்த சில வாரங்களாக எலிமினேஷன் ரவுண்ட் நடந்து வருகிறது. இதில் சிலர் வெளியேறிய நிலையில், இன்றைய எபிசோடிலும் ஒரு முக்கிய போட்டியாளர் வெளியேறி இருக்கிறார்.
வெளியேறிய போட்டியாளர் யார்?
நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ஆறு போட்டியாளர்கஆள் ரெட்-ப்ளூ என இரு குழுக்களாக பிரிந்து போட்டியிட்டனர். இதில், டீம் ரெட் தரப்பில் ராஜூ, வித்யா ராமன், உமைர் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர். ப்ளூ தரப்பில் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன், ஷபானா மற்றும் நந்தகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பரபரப்பாகவும் சவால் நிறைந்ததாகவும் இருந்த இந்த போட்டியில், அதிக தோல்விகளை சந்தித்த சிவப்பு அணி எலிமினேஷன் டாஸ்கை எதிர்கொண்டது. இதில், குறைவான மதிப்பெண்களை பெற்ற நடிகர் உமரி நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
கதறி அழுத சுனிதா!
நடன கலைஞரும், அனைவருக்கும் ஃபேவரட் கோமாளியாகவும் இருப்பவர், சுனிதா குகோய். இவரும் உமைரும் கடந்த சில நாட்களாகவே நெருக்கம் காட்டி வருகின்றனர். இவர்கள் அடிக்கடி நேர்காணல்களில் ஒன்றாக கலந்து கொள்வதும் பலரது கவனத்தினை ஈர்த்துள்ளது. இதையடுத்து உமைர் எலிமினேட் ஆவதாக அறிவித்ததை அடுத்து, சுனிதா கதறி அழும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இப்போது வெளியேறினாலும், உமைர் மீண்டும் வைல்ட் கார்ட் மூலமாக நிகழ்ச்சிக்குள் வருவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சரியான முடிவுதானா?
உமைர் வெளியானது குறித்து இணையவாசிகள் பலர் தங்களது கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். ராஜுதான் ரொம்ப மோசமாக சமைத்ததாகவும், அவரை டி.ஆர்.பிக்காக நிகழ்ச்சியில் வைத்துக்கொண்டு உமைரை வெளியில் அனுப்புவது சரியில்லை என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர்.
