குக் வித் கோமாளி டைட்டில் வின்னர் ராஜு! கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

CWC 6 Title Winner Raju Prize : குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசனில், நடிகர் ராஜு வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட பரிசு என்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 27, 2025, 11:11 AM IST
  • குக் வித் கோமாளி 6 டைட்டில் வின்னர்
  • ராஜுவுக்கு கிடைத்த பரிசு என்ன?
  • இதோ முழு விவரம்!

குக் வித் கோமாளி டைட்டில் வின்னர் ராஜு! கொடுக்கப்பட்ட பரிசுத்தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

CWC 6 Title Winner Raju Prize : ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்றாக இருந்தது, குக் வித் கோமாளி. இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசன், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில், திரைப்பட நடிகர் ராஜு வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குக் வத் கோமாளி 6:

தமிழில் ஹிட்டான ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, குக் வித் கோமாளி. ஒரு குக்-ஒரு கோமாளி என சமையல் தெரிந்த ஒரு செலிப்ரிட்டியும் சமையல் தெரியாத செலிப்ரிட்டியும் சேர்ந்து சமைப்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் கான்செப்ட். முதல் இரண்டு சீசன் சூப்பர் ஹிட் ஆனதை தொடர்ந்து, இது ஆறாவது சீசன் வரை தொடர்ந்தது. 

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது சீசனில், ஷபானா, ராஜு, உமைர் உள்ளிட்ட பலர் ஸ்டார் போட்டியாளர்களாக இருந்தனர். இதன் இறுதிச்சுற்று, சமீபத்தில் நடந்தது.

ராஜு வின்னர்?

தமிழ் சின்னத்திரையில் சீரியல் நடிகராக இருந்தவர், ராஜு. தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் தொகுப்பாளராகவும் இருந்தார். சில படங்களிலும் துணை நடிகராக நடித்திருந்தார். குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் நன்றாக சமைத்து நடுவர்களின் பாராட்டுகளை பெற்ற இவர், இறுதி நிகழ்ச்சிக்கும் வந்தார்.

ராஜுவுடன் சேர்ந்து ஷபானா, உமைர், லக்ஷமி ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் இறுதிப்போட்டி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர். இதன் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. இதில், நடிகர் ராஜு வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கொடுக்கப்பட்ட பரிசு!

வின்னர் ராஜுவிற்கு, குக் வித் கோமாளி சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோடு, பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது. அவருக்கு, ரூ.5 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி சில பரிசு ஹேம்பர்களும் பிற ஸ்பான்ஸர்களின் பரிசுகளும் கொடுக்கப்பட்டது. இது போக, ஒரு எபிசோடின் ஷூட்டிங்கிற்கு இவ்வளவு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வரலாற்றில் முதன்முறையாக..!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும் அதே தொலைக்காட்சியில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. முதலில், 2017ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிதான். இதன் ஐந்தாவது சீசனில், ராஜு பங்கேற்பாளராக இருந்தார். கடைசியில் டைட்டில் வென்றதும் இவர்தான். வரலாற்றிலேயே, பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் டைட்டிலையும் வென்று, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் டைட்டிலையும் ஒரே ஆள் வென்றது இதுதான் முதன்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நிகழ்ச்சி சந்தித்த சர்ச்சைகள்!

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி, கடந்த சீசன் முதல் ஓயாத சர்ச்சைகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது. கடந்த சீசனில், பிரியங்காவிற்கும் மணிமேகலைக்கும் இடையே வெடித்த பிரச்சனை ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தது. இந்த சீசனில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எழுந்த பிரச்சனைகள், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியிலும் மறைமுக நகைச்சுவையாக மாறியது. இதற்கு குரேஷியும் தோது போனது, ரசிகர்களை கடுப்பேற்றியது. இருப்பினும், ரசிகர்கள்  இந்த ஷோவை பார்ப்பதை நிறுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

