கூலி படத்தில் கலக்கிய நாகார்ஜுனா! அடுத்து தமிழ் இயக்குநருடன் படம்..யார் தெரியுமா?

Nagarjuna Akkineni 100th Movie Tamil Director : கூலி திரைப்படத்தில் சைமன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பவர் நாகார்ஜுனா. இவர், அடுத்ததாக நடிக்க இருக்கும் படம் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 20, 2025, 12:31 PM IST
  • நாகார்ஜுனாவின் 100வது படம்
  • இதுவும் தமிழ் இயக்குநரோடுதான்
  • யார் தெரியுமா? முழு விவரம்!

Nagarjuna Akkineni 100th Movie Tamil Director : சமீபத்தில் வெளியாகி திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தவர் நாகார்ஜுனா. இவர், அடுத்ததாக நடிக்க இருக்கும் படம் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

நாகார்ஜுனா 100:

தெலுங்கு திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், நாகார்ஜுனா அக்கினேனி. பெரிய சினிமா குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், தென்னிந்தியாவில் அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் நடிகராகவும் இருக்கிறார். தமிழில் கீதாஞ்சலி, தோழா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். சமீபத்தில் தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் மொழியில் உருவான குபேரா படத்தில் தனுஷுடன் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்தார். தெலுங்கில் எண்ணற்ற படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர், தனது 100வது படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். 

கூலி படத்தில் நாகார்ஜுனா:

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், கூலி. ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனா ‘சைமன்’ என்கிற வில்லன் கேரக்டரில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் இருந்த இளமையான ஹீரோக்களை விட, இவர்தான் பார்க்க அழகாக இருந்தார்.

65 வயதிலும், தனது உடலை பயங்கரமாக இவர் பார்த்துக்கொள்வதாக படம் பார்த்த பலர் கூறினர். அது மட்டுமன்றி, இவரது நடிப்பும் பெரிதாக பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், இவர் இப்படத்தை அடுத்து கமிட் ஆகியிருக்கும் அடுத்த படம் குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

தமிழ் இயக்குநருடன்..

நாகார்ஜுனாவின் 100வது படத்தை இயக்கும் நடிகர் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. 2022ல் வெளியான ‘நித்தம் ஒரு வானம்’ படத்தை இயக்கியவர் ரா.கார்த்திக் இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், தெலுங்கில் ஆகாசம் என்கிற பெயரில் வெளியானது. 

சமீபத்தில் நாகார்ஜுனா ஒரு ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அப்போது தனது 100வது படக் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். இயக்குநர் ரா.கார்த்திக், தனது 100வது படத்தின் ஸ்கிரிப்டில் மும்முரமாக வேலை பார்த்து வருவதாகவும், கடந்த 6 மாதங்களாக இதற்கான பணிகள் நடந்து வருவதாகவும் கூறினார். 1 வருடத்திற்கு முன்பே அவர் தன்னிடம் இந்த கதையை சொன்னதாகவும், இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கப்பட இருப்பதாகவும் கூறினார். கூலிக்கு அடுத்து அவர் கிங் என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். 

கூலி படத்திற்கு பிறகு, நாகார்ஜுனா மட்டுமன்றி அப்படத்தின் ஸ்டார் நடிகர்கள் அனைவருடைய மார்கெட்டும் உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

