English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி உண்மையான வசூல் இதுதான்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..எத்தனை கோடி?

Coolie Day 1 Worldwide Gross : கூலி படம் முதல் நாளில் எவ்வளவு வசூலித்துள்ளது என்பது குறித்து சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:18 PM IST
  • கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்
  • வெளியானது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
  • சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்ட செய்தி..

Trending Photos

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
camera icon9
79th Independence Day
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?
camera icon7
Coolie OTT
Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
camera icon6
Coolie Movie
ரஜினியை விட மாஸாக நடித்த செளபின் சாகிர்.. ஆனால் சம்பளம் இவ்வளவுதானா?
DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon10
DA hike
DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?
கூலி உண்மையான வசூல் இதுதான்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..எத்தனை கோடி?

Coolie Day 1 Worldwide Gross : ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி திரைப்படம் முதல் நாளில் அதிக வசூல் படைத்த தமிழ் படம் என்கிற சாதனையை படைத்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

கூலி அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரம்:

கூலி திரைப்படத்திற்கு, இந்தியாவை தாண்டி உலகளவில் மார்கெட் அதிகமாக இருந்தது. இதையடுத்து உலகளவில் படம், ரூ.151 கோடி வசூலித்திருப்பதாக சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. முதல் நாளில், உலகளவில் அதிவேகமாக இத்தனை கோடிகளை தாண்டிய படம் இதுதான் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

இந்த சாதனை குறித்து ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். முன்னர், படம் ரூ.173 கோடி வரை வசூல் பெரும் என்று கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், படம் ரூ.151 கோடி அடித்துள்ளதும் சந்தோஷம்தான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

படம் எப்படி?

கூலி படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களே எழுந்துள்ளது. இன்னும் சிலர், படத்தில் நிறைய லாஜிக் ஓட்டைகள் இருப்பதகவும், இதை லோகேஷ்தான் இயக்கினாரா என்றும் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.இருப்பினும், இது ரஜினி ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் ஆகவே இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வருபவர்..யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகைதான்!

மேலும் படிக்க | Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
CoolieCoolie Box Office CollectionSun PicturesLokesh Kanagarajrajinikanth

Trending News