கூலி உண்மையான வசூல் இதுதான்! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு..எத்தனை கோடி?

Coolie Day 1 Worldwide Gross : ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி திரைப்படம் முதல் நாளில் அதிக வசூல் படைத்த தமிழ் படம் என்கிற சாதனையை படைத்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
கூலி அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரம்:
கூலி திரைப்படத்திற்கு, இந்தியாவை தாண்டி உலகளவில் மார்கெட் அதிகமாக இருந்தது. இதையடுத்து உலகளவில் படம், ரூ.151 கோடி வசூலித்திருப்பதாக சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது. முதல் நாளில், உலகளவில் அதிவேகமாக இத்தனை கோடிகளை தாண்டிய படம் இதுதான் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Superstar Rajinikanth The Record Maker & Record Breaker #Coolie becomes the Highest ever Day 1 worldwide gross for a Tamil film with 151 Crores+#Coolie in theatres worldwide@rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial #AamirKhan @iamnagarjuna @nimmaupendra #SathyaRaj… pic.twitter.com/k3wLtIMqPn
— Sun Pictures (@sunpictures) August 15, 2025
இந்த சாதனை குறித்து ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர். முன்னர், படம் ரூ.173 கோடி வரை வசூல் பெரும் என்று கணிக்கப்பட்டது. ஆனால், படம் ரூ.151 கோடி அடித்துள்ளதும் சந்தோஷம்தான் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
படம் எப்படி?
கூலி படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களே எழுந்துள்ளது. இன்னும் சிலர், படத்தில் நிறைய லாஜிக் ஓட்டைகள் இருப்பதகவும், இதை லோகேஷ்தான் இயக்கினாரா என்றும் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.இருப்பினும், இது ரஜினி ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் ஆகவே இருக்கிறது.
