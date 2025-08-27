கீழ்நோக்கி செல்லும் கூலி படத்தின் வசூல்? மாெத்தம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Coolie Movie Box Office Collection Day 13 : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தின் தற்போதைய வசூல் விவரம் என்ன தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ!
கூலி திரைப்படம்:
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சமீபத்தில் வெளியான படம், கூலி. ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து முக்கிய கேரக்டரில், சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், உப்பேந்திரா, நாகார்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படம், கண்டிப்பாக தமிழில் ரூ.1000 கோடி வசூல் எடுக்கும் முதல் படமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ரிலீஸிற்கு பிறகு கதை வேறாக மாறியது.
கீழ்நோக்கி செல்லும் வசூல்?
கூலி திரைப்படம், முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.151 கோடி வரை வசூலித்ததாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியானது. இந்த நிலையில், வசூல் படிப்படியாக குறைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. படம், கடந்த 14ஆம் தேதி வெளியானது. இப்போது ரிலீஸாகி 13 நாட்கள் ஆகியிருக்கிறது. 2 வாரங்களில் அமோகமாக இருந்த இந்த வசூல், தற்போது, மூன்றாம் வார தாெடக்கத்தில் குறைவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் படம் சுமார் ரூ.263 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. உலகளவில் படம், ரூ.500 கோடியை தாண்டி விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
முதல் இரண்டு வாரங்களை விட, 15% வசூல் குறைவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
நெகடிவ் விமர்சனங்களுக்கு காரணம் என்ன?
கூலி திரைப்படம் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு பிடித்ததாகவே இருக்கிறது. இருப்பினும் ஒரு சிலருக்கு, படத்தில் நிறைய லாஜிக் ஓட்டைகள் இருந்தது போல தோன்றியது. லோகேஷ் கனகராஜ் தவறிய விஷயங்கள், படத்தில் பல இருந்தன. ஸ்ருதிஹாசனுக்கு வெயிட் கேரக்டர் என்று கூறிவிட்டு, கடைசியில் அவரை அனைவரிடத்திலும் அடி வாங்க வைத்து விட்டார். அதே போல அவர் நாகார்ஜுனாவின் கதாப்பாத்திரத்தை அவர் வேஸ்ட் செய்து விட்டதாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர். ரஜினி ஸ்டைல், அனிருத்தின் மியூசிக்கால் படம் வெற்றி பெற்றதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். எது எப்படி இருப்பினும் படம் பல கோடி லாபத்தை பெற்றிருப்பது உறுதி.
படத்தின் உண்மையான வசூல் விவரம் குறித்து, வெகு விரைவில் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
