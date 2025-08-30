English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி படம் வெற்றியா? தோல்வியா? 2 வார வசூல் முடிவு சொல்வது இதுதான்..

Coolie Box Office Collection Day 16 : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் கூலி திரைப்படம் வெளியாகி 2 வாரங்களை கடந்து விட்டது. இந்த நிலையில் படம் மொத்தமாக செய்திருக்கும் வசூல் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:09 PM IST
  • கூலி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்‌ஷன்!
  • 16ஆம் நாள் வசூல்
  • மொத்தம் எவ்வளவு தெரியுமா?

கூலி படம் வெற்றியா? தோல்வியா? 2 வார வசூல் முடிவு சொல்வது இதுதான்..

Coolie Box Office Collection Day 16 : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியாகியிருக்கும் படம், கூலி. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கிறார். இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தாலும், வசூலில் சக்கைப்போடு போட்டு வருகிறது. இந்த படத்தின் 2 வார வசூல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

கூலி திரைப்படம்:

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான படம், கூலி. மாநகரம், கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர், லியோ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ் கூலி படத்தையும் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், உப்பேந்திரா, அமீர்கான், நாகார்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். படம், கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியன்று வெளியானது.

வசூல் விவரம்:

கூலி திரைப்படம் வெளியாகி, கிட்டத்தட்ட 2 வாரங்கள் கடந்து விட்டது. பொதுவாக, எந்த ஸ்டார்களின் படங்கள் வெளியானாலும் அவை 1 வாரத்திற்கு மேல் சரியாக ஓடாது. தியேட்டர்கள் காலியாக இருக்கும். அதிலும், அந்த படத்திற்கு நெகடிவ் விமர்சனங்கள் வந்துவிட்டால் சுத்தமாக வசூல் இருக்காது. இருப்பினும், கூலி திரைப்படத்திற்கு அந்த நிலை இல்லை. படத்திற்கு நெகடிவ் விமர்சனங்களே எழுந்த போதிலும், வசூல் பெரிதாக பாதிக்கவில்லை. 

படம், 2 வாரங்களை தாண்டி, தாக்குப்பிடித்து தியேட்டர்களில் ஓடி வருகிறது.   படம், ரூ.500 கோடியை தாண்டி விட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்தியாவில் மட்டும் படம், 300 கோடியை கடந்திருக்கிறது. உலகளவில் ரூ.501 கோடியை கடந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கூலி படம், சுமார் ரூ.400 கோடி அளவில் பட்ஜெட் போட்டு உருவாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. எனவே, தற்போதைய நிலவரத்தின் படி, படம் ஹிட்தான் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஏன் இவ்வளவு நெகடிவ் விமர்சனங்கள்?

கூலி திரைப்படம் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த வகையிலேயே இருக்கிறதாம். இருப்பினும் படத்தில் இருந்த சில லாஜிக் ஓட்டைகள், விமர்சனங்களில் ஹைலைட் ஆக காண்பிக்கப்பட்டு விட்டன. இதுதான், படத்தின் நெகடிவ் பிரச்சாரங்களுக்கு காரணம் என்று ஒரு சாரார் கூறி வருகினற்னர்.

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வருபவர்..யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகைதான்!

மேலும் படிக்க | கூலி ஓடிடி ரிலீஸ்! எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்? முழு விவரம்..

