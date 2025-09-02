20 நாட்களை கடந்தும்..இழுத்துப்பிடிக்கும் கூலி! ‘இந்த’ வசூலுடன் கடையை மூடுமா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:48 PM IST
Coolie Movie Box Office Collection Day 20 : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான படம், கூலி. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார். இப்படம், 20 நாட்களில் செய்திருக்கும் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

கூலி திரைப்படம்:

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியன்று வெளியான படம், கூலி. மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ உள்ளிட்ட ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த லாேகேஷ் கனகராஜ், ரஜினியுடன் முதன்முறையாக இணைந்த படம் இது. இப்படத்தில் சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், நாகார்ஜுனா, அமீர்கான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

20 நாட்களை கடந்த கூலி:

கூலி திரைப்படம், ரஜினி ரசிகர்களுக்கு பிடித்தார் போல இருந்தாலும் படம் பல நெகடிவ் விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டது. இருப்பினும் முதல் 2 வாரங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஆன தியேட்டர்களில் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாகவே இருந்தது. வசூலும் நன்றாக இருந்தது. கடந்த சில நாட்களாகத்தான் இந்த வசூலானது குறைந்து வருகிறது. இருப்பினும் 20 நாட்களை கடந்த பின்பும் படம் இழுத்து பிடித்து இப்போதும் தியேட்டர்களில் ஓடி வருகிறது.

தற்போதைய வசூல்:

கூலி திரைப்படம், 2 வாரங்களில் பெற்ற அதிவேக வசூலால், ரூ.500 கோடியை தாண்டி விட்டதாக எப்போதோ கூறப்பட்டது. இந்தியாவில் மட்டும் இந்த படம், ரூ.280 கோடியை தாண்டி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. உலகளாவிய வசூல், ரூ.507 கோடி என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. வரும் வாரங்களில் இன்னும் சில படங்கள் வெளியாக இருக்கிறது. எனவே, இது கூலி படத்தின் கடைசி வசூலாக இருக்குமோ என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

