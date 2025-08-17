அதிவேகத்தில் அதிக வசூல் பெற்ற கூலி! இதுவரை வந்த கலக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?

Coolie Box Office Collection Day 4 : லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் படம், கூலி. பாலிவுட், டோலிவுட், மாலிவுட் என்று பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே படத்தில் நடித்திருக்கிறது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகியிருக்கும் இந்த படம் செய்திருக்கும் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?
கூலி திரைப்படம்:
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியான படம் கூலி. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் மட்டும் முக்கிய கதாப்பாத்திரம் கிடையாது. உப்பேந்திரா, அமீர்கான், செளபின் சாகிர், நாகார்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் முக்கியமாக நடித்திருக்கின்றனர்.
படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. லோகேஷ் கனகராஜை இணையத்தில் பலரும் போட்டு தாக்கி வருகின்றனர். இருப்பினும் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு படம் பிடித்துள்ளது.
படத்தின் வசூல்:
அதிவேகமாக வசூல் பெற்ற ரஜினி படங்களுள் ஒரு படமாக கூலி மாறியிருக்கிறது. ரிலீஸாவதற்கு முன்பே, ப்ரீ புக்கிங்கில் அசுர வேகத்தில் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்தன. தமிழகத்தில் டிக்கெட் விற்கப்படும் முன்பு, வெளியூர்களிலும், வெளிநாடுகளிலும் டிக்கெட் முன்பதிவு நடைப்பெற்றது. இது மட்டும், ரூ.7 கோடியை தாண்டியது. தமிழகத்தில் தொடங்கிய பின்பு, அந்த வசூல் இன்னும் டபுள் ஆனது.
கூலி படம் வெளியாகி, இன்றுடன் நான்கு நாட்கள் ஆகிறது. சுதந்திர தினத்திற்கு முந்தைய நாள் வெளியான இந்த படம், விடுமுறை நாள் மற்றும் வீக்-எண்டை முன்னிட்டு வெளியாகி இருக்கிறது. இதனால், கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் படம் கிட்டத்தட்ட உலகளவில் ரூ.300 கோடி அளவில் வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இன்றைய நாளுடன் சேர்த்து, படத்தின் வசூல் ரூ.350 கோடியை தாண்டி விடும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் முதல் நாள் வசூல் மட்டுமே, ரூ.151 கோடியை தாண்டியிருந்ததாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் பதிவை வெளியிட்டிருந்தது.
மேலும் படிக்க | Coolie OTT : கூலி திரைப்படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் ரஜினிக்கு மனைவியாக வருபவர்..யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகைதான்!
லாஜிக் ஓட்டைகள்:
கூலி படத்தை பார்த்த பலர் நெகடிவ் விமர்சனங்களை கொடுப்பதற்கு காரணம், படத்தில் இருந்த பெரிய லாஜிக் ஓட்டைகள். அமீர்கானின் தேவையில்லாத கேமியோ, உப்பேந்திரா நீலாம்பரி போல ஒரே அறையில் அடைந்திருந்தது, ஸ்ருதிஹாசன் வில்லியை போனில் பார்த்தும் அவள் ரஜினி அனுப்பிய ஆள் என நினைத்து அவளுடன் சென்றது என்று படத்தில் எக்கச்சக்க லாஜிக் ஓட்டைகள் இருந்தன. படத்தை முக்கால்வாசிப்பேர் பார்த்தற்கு காரணமே, ரஜினிதான் என்று சொல்லப்படுகிறது. இதைத்தாண்டி, அனிருத்தின் பின்னணி இசை படத்தை பல இடங்களில் தூக்கி கொடுத்துள்ளது. லோகி, கதையை எழுதும் போது, சரியாக ஒரு ஸ்கிரிப்டை பின்பற்றாமல், அந்த நேரத்திற்கு என்ன தோன்றுகிறதாே அதை அவர் செய்திருப்பதாக சிலர் கூறுகின்றனர்.
லியோவை விட..
பலர், லோகி கடைசியாக இயக்கியிருந்த லியோ திரைப்படத்துடன் இதனை ஒப்பிட்டு பேசி வருகின்றனர். அந்த படத்தின் ஃப்ளேஷ்பேக் மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால், படம் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்கிற விமர்சனம் அப்போது எழுந்தது. ஆனால் கூலி படத்தில் 3 நிமிடம் வரும் ஃப்ளேஷ்பேக்கை மட்டும் லோகி நன்றாக எடுத்திருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | Coolie Day 2 Collection: கூலியின் முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி.. 2வது நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ