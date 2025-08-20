English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கூலி படம் நஷ்டமா? பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் கூறுவது இதுதான்..

Coolie Box Office Collection Day 6 : கூலி திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியானதை தொடர்ந்து, அப்படம் இதுவரை செய்துள்ள கலக்ஷன் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 20, 2025, 06:14 PM IST
  • கூலி திரைப்படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம்!
  • இதுவரை செய்த வசூல் எவ்வளவு?
  • முழு விவரம், இதோ!

Trending Photos

சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
camera icon6
Sivakarthikeyan
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon8
TN Marriage Scheme 2025
4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கூலி படம் நஷ்டமா? பாக்ஸ் ஆபிஸ் நிலவரம் கூறுவது இதுதான்..

Coolie Box Office Collection Day 6 : இந்த ஆண்டில், தமிழ் திரையுலகில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வெளியான படம், கூலி. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் எக்கச்சக்க நட்சத்திரங்கள் கேமியோவாகவும், முக்கிய கதாப்பாத்திரமாகவும் வந்தனர். இந்த நிலையில், படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் முடிவில் எவ்வளவு வசூல் பெற்றுள்ளது என்கிற தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

கூலி திரைப்படம்:

டீசர், டிரைலர், பாடல்கள் என கூலி படத்தின் ஒவ்வொரு அப்டேட் வெளியாகும் போதும் ரசிகர்கள் படத்தை எப்போது தியேட்டரில் பார்க்கலாம் என்கிற பேரார்வத்துடன் காத்துக்கொண்டிருந்தனர். கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதியன்று படமும் வெளியானது. ஆனால், ரசிகர்களின் ஆர்வம் அனைத்தும் பொசுங்கிப்போனது. படம் ரொம்ப மோசம் இல்லை என்றாலும், படம் மிகுந்த நெகடிவ் விமர்சனங்களையே சந்தித்து.

ரஜினிக்கான மாஸ், நாகார்ஜுனாவின் க்ளாஸ், செளபின் சாகிரின் வில்லத்தனம், உப்பந்திராவின் சண்டை காட்சிகள் என அனைத்தும் ரசிகர்களை ஈர்த்தன. இருப்பினும், அது மட்டுமே 3 மணி நேர படத்திற்கு போதுமானதாக தாேன்றவில்லை. படத்தில் இருந்த பல்வேறு லாஜிக் ஓட்டைகள் எவ்வளவு முயன்றும், ஒட்ட வைக்க முடியாதவையாக இருந்தன.

வசூல் விவரம்:

பெரிய ஸ்டார்களின் படங்களை பொருத்தவரை, கதை சுமாராக இருந்தாலும் படம் கண்டிப்பாக ஓடி விடும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அது, இதுவரை வெளியான பல படங்களில் நடந்திருக்கிறது. கூலி படமும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. படம் முதல் நாளிலேயே, சுமார் 151 கோடி வசூலித்ததாக சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. 

தற்போது, கூலி படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் ஆகியிருக்கிறது. இதையடுத்து, விடுமுறை நாள் மற்றும் வீக் எண்டில் அதிகமாக இருந்த வசூல், வேலை நாட்களில் கொஞ்சம் குறைவாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. 5ஆம் நாள் முடிவில் ரூ.404 கோடியை படம் கலெக்ட் செய்ததாக சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டது. தற்போது படம், இந்தியாவில் ரூ.255 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக Sacnilk தளம் தெரிவிக்கிறது. உலகளவில், படம் ரூ.418 கோடி வரை வசூலித்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வசூல் விவரம் குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தை வைத்து செய்யும் நெட்டிசன்கள்! குபீர் சிரிப்பு மீம்ஸ்..மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

நஷ்டமா?

கூலி படம், சுமார் ரூ.400 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், படத்திற்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டு விட்டதாகவும் சில தகவல்கள் வைரலாகி வருகிறது. படம், இப்போது ரூ.400 கோடி வசூலை தாண்டி விட்டதால் தயாரிப்பாளர்கள் கண்டிப்பாக லாபம் பார்ப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இப்படம், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.112 கோடி வசூலை ஈட்டியிருக்கிறதாம். 

படம் நெகடிவ் விமர்சனங்களை பெற என்ன காரணம்?

லோகேஷ் கனகராஜ், இந்த படத்தின் மூலம் தனக்கு ஒரே டெம்ப்ளேட்டை விட்டு வெளியே வந்து வேறு கதை இயக்க முடியாது என்பதை காண்பித்திருப்பதாக சில சினிமா விமர்சகர்கள் கூறிகின்றனர். காரணம், அனைத்து படத்திலும் கடத்தல் தொழிலையும் அதை தடுக்க நினைக்கும் ஹீரோவை மட்டுமே அவர் காண்பிப்பதாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர். அதே போல, அவர் தன் படங்களில் அளவுக்கு மீறிய மாஸ் காட்சிகளை வைப்பதாகவும் அது சில சமயங்களில் திகட்டுவதாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர். எது எப்படியிருப்பினும், ஒரு சிலர் படம் தனக்கு எண்டர்டெயினிங் ஆக இருந்ததாக கூறுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தில் இருந்த பெரிய லாஜிக் ஓட்டைகள்! ‘இதை’ யாருமே கவனிக்கலையா?

மேலும் படிக்க | Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | கூலி படத்தின் ப்ளஸ்-மைனஸ் என்ன? ‘இதை’ தவிர்த்திருந்தால் படம் மாஸா இருந்திருக்கும்..!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CoolieCoolie CollectionrajinikanthLokesh KanagarajCoolie Box Office

Trending News