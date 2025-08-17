கூலி படத்தை வைத்து செய்யும் நெட்டிசன்கள்! குபீர் சிரிப்பு மீம்ஸ்..மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Funny Tamil Memes Troll : கூலி திரைப்படம் பெரும்பாலான ரசிகர்களை திருப்தி படுத்தாதை அடுத்து, இதனை நெட்டிசன்களில் அனைவரும் கலாய்த்து தள்ளி வருகின்றனர். அந்த மீம்ஸை இங்கு பார்த்து சிரிங்க.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 17, 2025, 03:44 PM IST
  • கூலி படத்தை வைத்து செய்யும் நெட்டிசன்கள்
  • வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்கும் மீம்ஸ்
  • பாவம் ரஜினியும், லோகேஷும்

Coolie Funny Tamil Memes Troll : கூலி திரைப்படம் பல எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான நிலையில், அதனால் தாங்கள் பெரிதாக ஏமாற்றப்பட்டுள்ளதாக ரசிகர்கள் இணையத்தில் மீம்ஸ் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கூலி:

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான படம் கூலி. ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக இந்த படத்தை பார்க்க, கடந்த சில மாதங்களாக ரசிகர்கள் வெறித்தனமாக காத்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் படம் வெளிவந்து பெரும்பாலான ரசிகர்களை திருப்தி படுத்தவில்லை. வழக்கமாக, ஒரு படம் பிடிக்கவில்லை என்றால் ரசிகர்கள் அனைவரும் அந்த படத்தை மீம்ஸ் போட்டு கலாய்ப்பது உண்டு. அதேதான் கூலி படத்திற்கும் நடந்துள்ளது.

குறிப்பு: இந்த மீம்களில் கதை குறித்த ஸ்பாய்லர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். படம் இன்னும் பார்க்காதவர்கள், படத்தை பார்க்கும் வரை கதை தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்தால் இதை படிப்பதை  தவிர்க்கவும்.

ஃப்ளேஷ் பேக்..

கூலி படத்தில் ஃப்ளேஷ் பேக் மட்டும்தான் உருப்படியாக இருப்பதாக சிலர் கூற, இங்கு ஒரு ரசிகர் அதனை கலாய்த்து மீம் பதிவிட்டுள்ளார்.

சைக்கிள் கேப்பில் லியோ படத்தையும் இந்த மீமில் கலாய்த்திருக்கின்றனர்.

ஒரு வேள அந்த வைரஸ்தான் இந்த ராஜசேகரா?

பாவம் அந்த 20 பேரும், 30 வருஷமா பேச்சுலரா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க.

உப்பேந்திரா-வை ஏன் ஸ்ருதிஹாசனை காப்பற்ற அனுப்பல தலைவரே?

அந்த 2 ரூபா பீடிக்கு ஹெலிகாப்டர், 4 நாய், கூட 40 வெளிநாட்டுக்காரங்க வேற..

பீடி மேல தாஹாக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆசைன்னு தெரியலையே?

லோகேஷ் கனகராஜ்ஜும்..ஃப்ளேஷ் பேக்கும்..

இந்த மரண எடிட்டை பாருங்களேன்..

என்ன ஸ்ருதி இதெல்லாம்?

நீங்களே பாத்துட்டு வந்து சொல்லுங்க மக்களே!

அதெப்படி ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆளா இருக்க முடியும்?

Coolie

இப்படியாக இணையத்தில் பலதரப்பட்ட மீம்ஸ் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இவை, நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டவைதானே என்றி, ஜீ மீடியா எந்த தவறான விமர்சனங்களையும் இதன் மூலம் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.

Coolie MemesrajinikanthLokesh KanagarajFunny MemesTamil Memes

