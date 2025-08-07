English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினி ரசிகர்களே... அரங்கம் அதிரப்போவது உறுதி - லோகேஷ் செய்த கடைசி நேர சம்பவம்

Coolie Movie Latest Update: கூலி திரைப்படத்தில் ரஜினி ரசிகர்களுக்காக கடைசி நேரத்தில் ஒரு சிறப்பான விஷயத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் சேர்த்துள்ளார். இதனால், மீண்டும் திரைப்படம் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 7, 2025, 11:35 PM IST
  • வரும் ஆக. 14ஆம் தேதி கூலி ரிலீஸ்.
  • கூலி திரைப்படத்திற்கு ஏற்கெனவே A சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
  • இருப்பினும் மீண்டும் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Coolie Movie Latest Update: சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் (Rajinikanth) நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் (Lokesh Kanagaraj) இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் 'கூலி' திரைப்படம் நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி என நான்கு மொழிகளில் கூலி திரைப்படம் வெளியாகி உள்ளது.

Coolie Movie: ஆக. 14 முதல் அரங்கம் அதிரும்... 

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்திருக்கும் இத்திரைப்படம் மொத்தம் ரூ.350 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இத்தகவல் உறுதியானது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மட்டுமின்றி அமிர்கான், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், உபேந்திரா, ஸ்ருதி ஹாசன், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பெரும் நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்து பெரிய பான் - இந்திய படமாக உருவாகி உள்ளது. 

மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ ஆகிய வெற்றித் திரைப்படங்களுக்கு பின் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 6வது திரைப்படம் இதுதான். அவரின் LCU யூனிவர்ஸில் இல்லாமல் தனித் திரைப்படமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கூலி படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் டிரைலர் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் கூலி திரைப்படம் களமிறங்க ரெடியாகிவிட்டது.

Coolie Movie: அனல் பறக்கும் டிக்கெட் புக்கிங் 

இந்தச் சூழலில், கூலி படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங் குறித்த பேச்சுகளும் தொடங்கிவிட்டன. எப்போது அதிகாரப்பூர்வமாக திரையரங்குகளில் டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கும் என ரஜினி ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த சினிமா ரசிகர்களும் பெரும் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர். 

அமெரிக்கா, இங்கிலாந்தில் கூலி திரைப்படத்தின் புக்கிங் தொடங்கி ஆரம்ப நாள்களுக்கான டிக்கெட்டுகள் நிறைவடைந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இங்கிலாந்தில் இந்திய நேரப்படி காலை 5 மணிக்கு கூலி திரைப்படத்தின் முதல் ஷோ போடப்படும். அங்கு எவ்வித சென்சார் கட்டும் இன்றி அப்படியே திரைப்படுகிறது. 

கேரளாவிலும், கர்நாடகாவிலும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு திரைப்படத்தின் முதல் காட்சி வெளியாக உள்ளது. கேரளாவில் கூலி திரைப்படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங் நாளை காலை 10.30 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்குதான் முதல் ஷோ போடப்படும். தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட் முன்பதிவு எப்போதும் தொடங்கும் என்பது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை.

Coolie Movie: 25 வினாடி காட்சி சேர்ப்பு 

முன்னதாக கூலி திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைகள் அனைத்தும் முடிந்து ஏ சான்றிதழ் கடந்த வாரமே அளிக்கப்பட்டுவிட்டது. இந்நிலையில், மீண்டும் கூலி திரைப்படம் தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது கூலி திரைப்படத்தில் 25 வினாடிகளுக்கு காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரஜினி ரசிகர்களுக்காக லோகேஷ் கனகராஜ் அருமையான விஷயத்தை சேர்த்திருக்கிறார்.

Coolie Movie: ரஜினி ரசிகர்களுக்கான விருந்து... 

ரஜினிகாந்த் சினிமாத்துறைக்கு வந்து 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைவது கொண்டாடும் வகையில், பிரத்யேகமான அனிமேஷன் டைட்டில் கார்ட் படத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிச்சயம் திரையரங்கில் படத்தை பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு பெரு விருந்தாய் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ரஜினி, சௌபின், நாகார்ஜுனா, ஸ்ருதி ஆகியோரின் காட்சிகளுக்கு புதிய ராப் பாடல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  2 மணிநேரம் 50 நிமிடம் 22 வினாடி என கூலி திரைப்படத்தின் ரன் டைம் அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, கூலி திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் கொண்டாட தயாராகுங்கள்.

மேலும் படிக்க | Coolie Ticket Booking: கூலி டிக்கெட் புக்கிங்.. முதல் ஆளாக டக்குனு டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | Coolie : கூலிக்கு முன்..ரஜினி நடித்த ‘A’ படங்கள் தோல்வி! வரலாறு மாறுமா?

மேலும் படிக்க | கூலி படம் செய்துள்ள அட்வான்ஸ் புக்கிங்.. பட்டயைக் கிளப்பும் வசூல்.. எவ்வளவு தெரியுமா?

