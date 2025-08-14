Coolie X Review : கூலி படம் மாஸா? தூசா? X தள விமர்சனம் சொல்வது இதுதான்!

Coolie X Review Tamil : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியாகியிருக்கும் படம், கூலி. எந்த ரஜினி படத்திற்கும் இல்லாத அளவிற்கு இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெருமளவில் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில், கூலி சிறப்புக்காட்சிகளுக்கு, காலை 9 மணிக்கு தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி வழங்கியது. ஆனால், ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட இடங்களில் படம் முன்னதாகவே வெளியாகிறது. இதைத்தாண்டி, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலும் இந்தியாவில் வெளியாகும் முன்னரே படம் வெளியாகிறது. எனவே, அந்த பகுதிகளில் வாழும் ரசிகர்கள் கூலி படத்தை பார்த்துவிட்டு தங்களது விமர்சனங்களை தெரிவித்த வண்ணம் இருக்கின்றனர். கூலி படம் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ததா? படம் ஓகேவா அல்லது சுமார் ரகமா? அது குறித்த எக்ஸ் தள விமர்சனங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
முதல் பாதி..
கூலி படத்தின் முதல் பாதியை பார்த்த ஒரு ரசிகர் தனது விமர்சனத்தை பதிவிட்டிருக்கிறார். ரஜினிகாந்த் எனர்ஜிடிக்காக வருவதாகவும், நாகார்ஜுனா ஸ்டைலிஷ்ஷாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அனிருத் சம்பவம் செய்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
First Half - OK
Energetic Superstar, Stylish Nagarjuna, Performer Shruthi. Anirudh Maja. 4 songs. Scenes r Kinda Disconnected. Interval Block & Vintage Song Pakka!#Coolie
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 14, 2025
காட்சிகள் ஆங்காங்கே ஒட்டாத உணர்வு இருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். முதல் பாதி ஓகே என்று கூறியிருக்கிறார்.
ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது..
இன்னொரு ரசிகர், ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை லோகேஷ் கனகராஜ் கொடுத்திருப்பதாக பதிவிட்டிருக்கிறார்.
#LokeshKanagaraj delivered what #Rajinikanth fans expected and what cinema lovers expected
What an experience!!!!#Coolie | #CoolieReview | #CoolieFDFS | #SuperstarRajinikanth
— பூரியார் செவிட்டு தவளை (@Imtweetygoose) August 14, 2025
அனுபவம் நன்றாக இருந்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
இடைவேளை காட்சி...
கூலி படத்தின் இடைவேளை காட்சி மாஸாக இருப்பதாக இன்னொரு ரசிகர் தெரிவித்துள்ளார்.
#Coolie - Interval: Vera level screen presence of superstar
1st half was decent with 2 good scenes & a superb interval block.
All hopes are on the second half now.
— Balaji Duraisamy (@balajidtweets) August 14, 2025
படம் டீசண்டாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
கதை இன்னும் கொஞ்சம்..
கூலி படம் பார்த்த ரசிகர் ஒருவர், படக்குழுவை பாராட்டியிருக்கிறார்.
#CoolieReview: #Rajinikanth delivers vintage swagger in #LokeshKanagaraj’s action-packed spectacle! #AamirKhan’s cameo steals the show, #Nagarjuna shines as the villain. #Anirudh’s BGM is a banger! Story could be tighter, but it’s a mass entertainer. 4/5 #Coolie pic.twitter.com/MdsLZv2NKG
— OTTRelease (@ott_release) August 14, 2025
படத்தின் கதை இன்னும் கொஞ்சம் பிடிமானமாக இருந்திருக்கலாம் என்று கூறியிருக்கிறார்.
இடைவேளை காட்சி..
கூலி படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் அனைவரும் இடைவேளை காட்சி குறித்துதான் பேசி வருகின்றனர்.
1st half done, slow start for the movie ends high in interval.. #coolie
— Dinesh (@nobody_offl) August 14, 2025
இன்னொரு ரசிகரும், அக்காட்சி குறித்து பதிவிட்டிருக்கிறார்.
மாநகரம் படம் போல..
#Coolie
The way Plot unwinds in First half and Peaks in Interval reminds us of #Maanagaram
#Coolie #CoolieFDFS #CoolieBlockbuster #CoolieReview #Rajinikanth
— (@OnlineRajiniFC) August 14, 2025
ஒரு ரசிகர், முதல் பாதியின் இடைவேளை காட்சி மாநகரம் படம் போல உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
குறிப்பு: இந்த விமர்சனங்கள், ரசிகர்களின் கருத்து அடிப்படையிலான பதிவுகள் மட்டுமே அன்றி, ஜீ தமிழ் செய்திகள் (ZEE TAMIL NEWS) ஆதரிப்பவை அல்ல.
