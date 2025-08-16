Coolie Day 2 Collection: கூலியின் முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி.. 2வது நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 14) வெளியான திரைப்படம் கூலி. நாகார்ஜுனா, யுபேந்திரா, செளபின் ஷாஹிர், ஸ்ரூதிஹாசன், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பலர் நடித்திருந்த இப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு படம் திர்ப்த்தியை தரவில்லை என்பதே உண்மை. ரஜினிகாந்த்தின் ரசிகர்களே சில என்ன சொல்வது என தெரியாமல் அமைதியாக இருந்து வருகின்றனர். ஆனால் நாளை (ஆகஸ்ட் 16) வரை திரையரங்கங்கள் பல ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகி உள்ளன. முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் கூலி படம் ரூ. 151 கோடியை வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இந்த நிலையில், இரண்டாம் நாளின் வசூல் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
ரஜினிகாந்த்தின் 50 ஆண்டு கால திரை வாழ்க்கை நிறைவு பெரும் தருணத்தில் இப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது. படம் அறிவித்த நாளில் இருந்தே ரசிகர்கள் இடையே எக்கச்சக்கமான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பை படம் பெரிதாக பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றே கூற வேண்டும். ரஜினிகாந்த்தின் ஸ்டைல் மற்றும் செளபின் ஷாகிரின் நடிப்பு மட்டுமே படத்தில் பேசும்படியாக இருந்தது. மற்றபடி, படத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.
நாகார்ஜுனா அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு செட்டாகவில்லை என்றும், யுபேந்திரா, சத்யராஜ் போன்றவர்களை வேஸ்ட் செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். ஆனால் படத்திற்கு அதீத எதிர்பார்ப்பு இருந்ததால், வசூல் சாதனை செய்தது. முதல் நாளில்151 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்ததாக படக்குழு அறிவித்தது. இதன் மூலம் கோலிவுட்டில் முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த படம் என்ற சாதனையை படைத்தது. முன்னதாக விஜய்யின் லியோ படம் ரூ. 148.5 கோடி வசூல் செய்தது.
இந்த நிலையில், கூலி படம் இரண்டாம் நாளில் இந்திய அளவில் மட்டும் ரூ. 53 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் உலக அளவில் ரூ. 100 கோடி வரை வசூலித்திருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இரண்டாம் நாளில் கிட்டத்தட்ட 200 கோடி வரை வசூலித்திருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், நாளை ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முடிவில் மொத்தமாக சுமார் ரூ. 400 கோடி வரை வசூலிக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது.
