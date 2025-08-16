English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Day 2 Collection: கூலியின் முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி.. 2வது நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

Coolie Movie Day 2 Collection: ரஜினியின் கூலி படம் முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி வசூலித்த நிலையில், இரண்டாம் நாள் வசூல் எவ்வளவு என்பது குறித்து இங்கு காணலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 16, 2025, 01:04 PM IST
  • கூலி படம் 14ஆம் தேதி வெளியானது
  • முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி வசூல்
  • இரண்டாம் நாளில் எவ்வளவு தெரியுமா?

Trending Photos

DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon10
DA hike
DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?
Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?
camera icon6
world fast food
Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
Coolie Day 2 Collection: கூலியின் முதல் நாளில் ரூ. 151 கோடி.. 2வது நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 14) வெளியான திரைப்படம் கூலி. நாகார்ஜுனா, யுபேந்திரா, செளபின் ஷாஹிர், ஸ்ரூதிஹாசன், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பலர் நடித்திருந்த இப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு படம் திர்ப்த்தியை தரவில்லை என்பதே உண்மை. ரஜினிகாந்த்தின் ரசிகர்களே சில என்ன சொல்வது என தெரியாமல் அமைதியாக இருந்து வருகின்றனர். ஆனால் நாளை (ஆகஸ்ட் 16) வரை திரையரங்கங்கள் பல ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகி உள்ளன. முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் கூலி படம் ரூ. 151 கோடியை வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இந்த நிலையில், இரண்டாம் நாளின் வசூல் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.   

ரஜினிகாந்த்தின் 50 ஆண்டு கால திரை வாழ்க்கை நிறைவு பெரும் தருணத்தில் இப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது. படம் அறிவித்த நாளில் இருந்தே ரசிகர்கள் இடையே எக்கச்சக்கமான எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பை படம் பெரிதாக பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றே கூற வேண்டும். ரஜினிகாந்த்தின் ஸ்டைல் மற்றும் செளபின் ஷாகிரின் நடிப்பு மட்டுமே படத்தில் பேசும்படியாக இருந்தது. மற்றபடி, படத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர். 

நாகார்ஜுனா அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு செட்டாகவில்லை என்றும், யுபேந்திரா, சத்யராஜ் போன்றவர்களை வேஸ்ட் செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். ஆனால் படத்திற்கு அதீத எதிர்பார்ப்பு இருந்ததால், வசூல் சாதனை செய்தது. முதல் நாளில்151 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்ததாக படக்குழு அறிவித்தது. இதன் மூலம் கோலிவுட்டில் முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த படம் என்ற சாதனையை படைத்தது. முன்னதாக விஜய்யின் லியோ படம் ரூ. 148.5 கோடி வசூல் செய்தது. 

இந்த நிலையில், கூலி படம் இரண்டாம் நாளில் இந்திய அளவில் மட்டும் ரூ. 53 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதே சமயம் உலக அளவில் ரூ. 100 கோடி வரை வசூலித்திருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இரண்டாம் நாளில் கிட்டத்தட்ட 200 கோடி வரை வசூலித்திருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், நாளை ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முடிவில் மொத்தமாக சுமார் ரூ. 400 கோடி வரை வசூலிக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது.  

மேலும் படிக்க: "தனுஷ் மிளிரினால்(மிருனாள் என வாசித்தால் நான் பொறுப்பல்ல)".. நடிகர் பார்த்திபன் குசும்பு!

மேலும் படிக்க: கூலி படத்தில் இருந்த பெரிய லாஜிக் ஓட்டைகள்! ‘இதை’ யாருமே கவனிக்கலையா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Cooliecoolie movie box office collectionrajinikanthLokesh Kanagaraj

Trending News