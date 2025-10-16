English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கூலி பட வில்லி நடிகைக்கு திருமணம்! அவரே சொன்ன குட் நியூஸ்..

கூலி பட வில்லி நடிகைக்கு திருமணம்! அவரே சொன்ன குட் நியூஸ்..

Rachita Ram Soon To Be Married : கூலி திரைப்படத்தில் வில்லியாக நடித்திருந்தவர் ரச்சிதா ராம். இவர், தனது திருமணம் குறித்து கூறியுள்ள செய்தி, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:25 PM IST
Rachita Ram Soon To Be Married : சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த படம், கூலி. இந்த படத்தில் மக்களை கவனிக்க வைத்தவர், ரச்சிதா ராம். இதில் அவர் வில்லியாக நடித்திருப்பார்.

கூலி படத்தின் வில்லி:

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியான படம், கூலி. ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில், பல வில்லன்கள் இருந்தனர். அதில் முக்கியமாக பலரது கவனத்தை ஈர்த்த வில்லி, ‘கல்யாணி’. இந்த படத்தில், கன்னட நடிகை ரச்சிதா ராம் நடித்திருந்தார்.

படத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்து வில்லனின் மகனுக்கு காதலி என்கிற பாணியில், ஒன்றும் தெரியாத அப்பாவி போன்று நடித்திருந்த இவர், அதன் பிறகு வில்லியாக மாறுவது யாரும் எதிர்பாராத ட்விஸ்டாக இருந்தது. இந்த படத்தில், இவர் கதாப்பாத்திரம் பெரிதாக ஹைலைட் ஆனது. அதிலிருந்து பலரும் இவருக்கு ரசிகர்கள் ஆகிவிட்டனர்.

திருமணமா?

ரச்சிதா ராமிற்கு திருமணம் என்று கடந்த சில நாட்களாக இணையத்தில் தகவல்கள் பரவி வருகிறது. இதற்கு காரணம், அவர் சமீபத்தில் கொடுத்த நேர்காணல்தான். பெங்களூருவில் நடந்த ஒரு திரைப்பட விழாவில் பேசிய அவர், நிரூபர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது, திருமணம் குறித்து இவரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இன்னும் சில தினங்களில் நான் தாம்பத்திய வாழ்வில் கால் பதிக்க இருக்கிறேன். எனக்கு கணவராக வரப்போகிறவர் இப்படி இருக்க வேண்டும், அப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எந்த வித கனவும் எனக்கு இல்லை. வீட்டில் எனக்கு வரன் பார்க்கும் படலம் மும்முரமாக நடந்து வருகிறது” என்று கூறினார். இதையடுத்து, அவர் திருமணத்திற்கு தயாராகி விட்டதாக ரசிகர்கள் பேசி வருகின்றனர்.

யார் இந்த ரச்சிதா ராம்?

புல்புல் என்கிற திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான ரச்சிதா ராம், திரையுலகில் நுழைந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு வேறு எந்த மொழிகளிலும் நடிக்காமல் கன்னட படங்களில் மட்டும் நடிக்க வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டிருந்தார். ஆனால், கூலி படம் மூலம் அதை ப்ரேக் செய்தார். சில கன்னட சீரியல்களிலும் நடித்துள்ளார். பரத நாட்டிய கலைஞரான இவர், கிட்டத்தட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட  மேடைகளில் நடனமாடியிருக்கிறார். 

ரச்சிதா ராமின் சகோதரி, தமிழ் சின்னத்திரையில் பிரபலமான ஆள் ஆவார். அவரது பெயர், நித்யா ராம். தமிழில் ஹிட் ஆன நந்தினி சீரியல் நாயகி அவர். இப்போது ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியிலும், அண்ணா என்கிற சீரியலில் நடித்து வருகிறார். சகோதரிகள் இருவரும் பார்ப்பதற்கு கூட, ஒரே மாதிரிதான் இருப்பர்.

கூலி திரைப்படம், ரச்சிதாவிற்கு தமிழ் திரையுலகில் பெரிய மார்கெட்டை திறந்து வைத்திருப்பதால் அவருக்கு தொடர்ந்து கோலிவுட்டில் பட வாய்ப்புகள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

