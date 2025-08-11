English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coolie Real-Time Updates: புக் மை ஷோவில் மூன்று நாட்களில் 9,94,000 டிக்கெட்டுகள் விற்றது மிகப்பெரிய சாதனையாகும். இது கூலி திரைப்படத்தின் பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்களிடையே அதிக வரவேற்பையும் மகிழ்ச்சியையும் காட்டுகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:29 AM IST

கூலி பட டிக்கெட் விற்பனையில் சாதனை.. BMC-ல் மட்டும் 10 லட்சம் டிக்கெட் புக்கிங்!

Record Breaking Ticket Sales: புக் மை ஷோ ஆன்லைன் டிக்கெட் தளத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களில் மிகப்பெரிய அளவில் டிக்கெட் விற்பனை சாதனை செய்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி முதல் டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கிய கூலி படத்துக்கு, மூன்று நாட்களில் 9,94,000 டிக்கெட்டுகள் விற்று, கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் (10 லட்சம்) எட்டியுள்ளன.

பிரமோஷன் நிகழ்ச்சி:

நேற்று வார் 2 படத்தின் ப்ரொமோஷன் ஈவென்ட் ஹைதராபாத்தில் நடந்தது. வார் 2 ப்ரொமோஷனில் கலந்துக்கொண்டு வீடு திரும்புவதற்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன்னில் ரசிகர்கள் காத்திருந்தார்கள். அந்த சமயத்தில் கூலி படத்தின் ஸ்டிக்கர் ஓட்டப்பட்ட ட்ரெயின் ரயில்வே நிலையத்தில் என்டர் ஆனதும், அங்கிருந்தவர்கள் வியந்து பார்த்ததும் இல்லாமல் பயங்கர கரகோஷம் எழுப்பியது கூலி படத்தின் மீதான எதிர்ப்பை காட்டியது. 

டிக்கெட் விற்பனையில் சாதனை:

புக் மை ஷோஸ் மூலம் கடந்த மூன்று நாட்களாக கூலி படம் செய்த சாதனையை குறித்து பார்ப்போம். கடந்த ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி டிக்கெட் புக்கிங் ஓபன் செய்யப்பட்டது அதில், 

ஆகஸ்ட் 8 - 376K
ஆகஸ்ட் 9 - 316K
ஆகஸ்ட் 10 - 300K

மொத்தம் BMS இல் 994K டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டன. மேலூம் தொடர்ந்து கூலி படத்திற்கான டிக்கெட் புக்கிங் செய்யப்பட்டு வருவதால், கிட்டத்தட்ட 1 மில்லியன் (10 லட்சம்) டிக்கெட்டுக்கள் அதிகமான புக்கிங் செய்யப்படும் எனக் கணிப்பு. 

மக்கள் ஆதரவு:

புக் மை ஷோவில் மட்டும் 10 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் என்றால், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆப், டிக்கெட் நியூ ஆப் போன்ற சில ஆன்லைன் டிக்கெட் தளம் இருக்கிறது. மறுபுறம் பல திரையரங்குகளில் ஆப்லைன் புக்கிங்கும் ஓபன் செய்யப்பட்டு டிக்கெட் விற்பபை படுஜோராக நடைபெற்று வருகிறது.

கூலி ரிலீஸ் தேதி:

கூலி படம் ரிலீஸ் ஆவதற்கு திங்கள், செவ்வாய், புதன் என இன்னும் மூன்று நாட்கள் இருக்கிறது. வரும் வியாழன் (ஆகஸ்ட்  14) தான் ரிலீஸ் ஆகும். எனவே டிக்கெட் புக்கிங்கில் கூலி பல சாதனைகளை படைக்க காத்திருக்கிறது. 

மாநில அளவிலான டிக்கெட் விற்பனை:

கர்நாடகா மாநிலத்தில் பிவிஆர் திரையரங்குகளில் இன்று முதல் டிக்கெட் புக்கின் ஓபன் செய்யப்பட உள்ளதால், பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்காவிலும் இன்று புக்கிங் ஓபன் செய்யப்பட உள்ளது எனத் தகவல்.

ஆப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன்:

திரையரங்குகளில் ஆப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் முறைகளில் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்ய்யப்படுவதால், இந்த படத்தின் வெளியீடு இன்னும் 3 நாட்களுக்கு இருக்கும் நிலையில், பல சாதனைகள் படைக்க உள்ளது எனபதால், இந்தத் திரைப்படத்தின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் பன்மடங்கு உயர்த்தி உள்ளது.

பாக்ஸ் ஆபீஸ் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்கு:

கூலி படத்தின் முன்பதிவு டிக்கெட் குறித்து வெளியாகும் தகவல்களை வைத்து பார்க்கும் போது, இந்திய சினிமாவில் டிக்கெட் முன்பதிவில் பெரும் சாதனையை படைக்கப்போகிறது என்றே தெரிகிறது. 

இந்த கட்டுரையின் முக்கிய அம்சங்கள்

- வார் 2 படத்தின் பிரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஹைதராபாதில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.
- கூலி படத்தின் ஸ்டிக்கர் மூலம் ரயில் முழுமையாக அலங்கரிக்கப்பட்டது.
- புக் மை ஷோவில் மூன்று நாட்களில் 9,94,000 டிக்கெட்டுகள் விற்று சாதனை படைத்தது.
- ஆகஸ்ட் 8 முதல் டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கியது, 10 லட்சம் டிக்கெட்டுகளுக்கு மேல் விற்பனை அடைந்தது.
- தமிழகத்தில் சில மாவட்ட மற்றும் புதிய டிக்கெட் விற்பனைக்கான புக்கிங் தொடக்கம்.
- கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் டிக்கெட் விற்பனை விரைவில் நடைபெறும்.
- கூலி படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

