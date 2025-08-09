English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு: வார் 2 படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி டிக்கெட் புக்கிங்கில் முந்தும் கூலி படம்!

Coolie vs War 2 USA Booking Collection: வட அமெரிக்காவில் கூலி மற்றும் வார் 2 ஆகிய இரண்டுய் படங்களின் டிக்கெட் விற்பபை சூடுபிடுத்துள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகத்தை உருவாக்கியுள்ளது. திரையில் படத்தை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் வேளையில், டிக்கெட் புக்கிங்கில் அதிரடி காட்டும் கூலி படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 9, 2025, 09:40 AM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி இணைப்பு விதிகளில் மாற்றம், ஊதிய உயர்வு பாதிக்கப்படுமா?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி இணைப்பு விதிகளில் மாற்றம், ஊதிய உயர்வு பாதிக்கப்படுமா?
தனுஷுடன் டேட்டிங்: &#039;கவனமாக இருக்க வேண்டும்&#039; மனம் திறந்த மிருணாள் தாக்கூர்!
camera icon6
Dhanush Mrunal
தனுஷுடன் டேட்டிங்: 'கவனமாக இருக்க வேண்டும்' மனம் திறந்த மிருணாள் தாக்கூர்!
ஆவணியில் இணையும் சூரியன் கேது... அட்டகாசமான பலன்களை பெறும் 5 ராசிகள்
camera icon7
Sun Transit 2025
ஆவணியில் இணையும் சூரியன் கேது... அட்டகாசமான பலன்களை பெறும் 5 ராசிகள்
தனுஷ் சகோதரிகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் மிருணாள் தாகூர்? ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா?
camera icon7
Mrunal Thakur
தனுஷ் சகோதரிகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் மிருணாள் தாகூர்? ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா?
யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு: வார் 2 படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி டிக்கெட் புக்கிங்கில் முந்தும் கூலி படம்!

War 2 vs Coolie USA Advance Booking: ரஜினிகாந்த் நடித்த லோகேஷ் கனகராஜின் கூலிக்கும், ஹிருத்திக் ரோஷன் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்த அயன் முகர்ஜியின் வார் 2 படத்தை காண திரைப்பட ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். இரண்டு ஆக்‌ஷன்-த்ரில்லர் படங்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த இருபடங்களும் இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாகும். உலக அளவில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் எந்த படம் முதலிடத்தை பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

கூலி vs வார் 2: யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு சூடுபிடித்துள்ளது:

வட அமெரிக்காவில் கூலி மற்றும் வார் 2 படத்திற்கான அட்வான்ஸ் டிக்கெட் விற்பனை என்பது உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த இரண்டு படங்களும் இன்னும் வெளியாக ஆறு நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன நிலையில், இரண்டு படங்களின் முன்பதிவு டிக்கெட் சூடுபிடித்துள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த சினிமா ஆடம்பரங்களைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், எந்த படம் அதிக வசூழ் செய்யும் என சோசியல் மீடியாவில் விவாதம் நடந்து வருகிறது. வெளிநாடுகளில், குறிப்பாக அமெரிக்காவில் ஒரு படத்திற்கு செய்யப்படும் முன்பதிவு புக்கிங் என்பது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அந்த வரிசையில் கூலி மற்றும் வார் 2 ஆகிய படங்களின் டிக்கெட் புக்கிங்கில் சூடுபிடித்துள்ளது.

வார் 2 யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு (வெளியீட்டிற்கு 6 நாட்களுக்கு முன்பு)

இந்த இரு படங்களும் வெளியீட்டிற்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு, கியாரா அத்வானி, அனில் கபூர் மற்றும் அசுதோஷ் ராணா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கும் வார் 2, வட அமெரிக்காவில் முன்பதிவு டிக்கெட் விற்பனை மூலம் $310K (ரூ.2,71,49,242) சம்பாதித்துள்ளது. இந்த தொகை என்பது இந்தி பதிப்பில் $78K மற்றும் தெலுங்கு பதிப்பில்  $232K அடங்கும். இந்த படத்தை பார்க்க்க இதுவரை 12,406 டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன. 

கூலி யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு (வெளியீட்டிற்கு 6 நாட்களுக்கு முன்பு)

மறுபுறம் வட அமெரிக்காவில் கூலி படத்தை பொறுத்த வரை டிக்கெட் முன்பதிவில் முன்னிலையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. இதுவரை 56,800 டிக்கெட் விற்பனை ஆகியுள்ளது. இதன்மூலம் $1.42 மில்லியன் (ரூ.12,43,61,044) வசூல் செய்துள்ளது. (தெலுங்கு மொழியில் $300K (ரூ.2,62,73,460) வசூலும், தமிழ் மொழியில் $1.12M (ரூ.9,80,87,584) வசூலும் ஆகியுள்ளது. 

கூலி படத்தின் டிரைலர்: 

வார் 2 படத்தின் டிரைலர்: 

மேலும் படிக்க - கூலி அன்லீஷ்ட் விழாவை முன்கூட்டியே பார்க்கலாம்! எப்படி தெரியுமா?

மேலும் படிக்க - ரஜினி ரசிகர்களே... அரங்கம் அதிரப்போவது உறுதி - லோகேஷ் செய்த கடைசி நேர சம்பவம்

மேலும் படிக்க - War 2: தரமான வார் 2 சம்பவம், களாபா பாடல் க்ளிம்ஸ் வீடியோ வெளியீடு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Coolie vs War 2CoolieWar 2rajinikanthHrithik Roshan

Trending News