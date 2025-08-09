யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு: வார் 2 படத்தை பின்னுக்கு தள்ளி டிக்கெட் புக்கிங்கில் முந்தும் கூலி படம்!

War 2 vs Coolie USA Advance Booking: ரஜினிகாந்த் நடித்த லோகேஷ் கனகராஜின் கூலிக்கும், ஹிருத்திக் ரோஷன் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்த அயன் முகர்ஜியின் வார் 2 படத்தை காண திரைப்பட ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள். இரண்டு ஆக்ஷன்-த்ரில்லர் படங்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த இருபடங்களும் இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாகும். உலக அளவில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் எந்த படம் முதலிடத்தை பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கூலி vs வார் 2: யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு சூடுபிடித்துள்ளது:
வட அமெரிக்காவில் கூலி மற்றும் வார் 2 படத்திற்கான அட்வான்ஸ் டிக்கெட் விற்பனை என்பது உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த இரண்டு படங்களும் இன்னும் வெளியாக ஆறு நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன நிலையில், இரண்டு படங்களின் முன்பதிவு டிக்கெட் சூடுபிடித்துள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த சினிமா ஆடம்பரங்களைக் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், எந்த படம் அதிக வசூழ் செய்யும் என சோசியல் மீடியாவில் விவாதம் நடந்து வருகிறது. வெளிநாடுகளில், குறிப்பாக அமெரிக்காவில் ஒரு படத்திற்கு செய்யப்படும் முன்பதிவு புக்கிங் என்பது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அந்த வரிசையில் கூலி மற்றும் வார் 2 ஆகிய படங்களின் டிக்கெட் புக்கிங்கில் சூடுபிடித்துள்ளது.
வார் 2 யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு (வெளியீட்டிற்கு 6 நாட்களுக்கு முன்பு)
இந்த இரு படங்களும் வெளியீட்டிற்கு ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு, கியாரா அத்வானி, அனில் கபூர் மற்றும் அசுதோஷ் ராணா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கும் வார் 2, வட அமெரிக்காவில் முன்பதிவு டிக்கெட் விற்பனை மூலம் $310K (ரூ.2,71,49,242) சம்பாதித்துள்ளது. இந்த தொகை என்பது இந்தி பதிப்பில் $78K மற்றும் தெலுங்கு பதிப்பில் $232K அடங்கும். இந்த படத்தை பார்க்க்க இதுவரை 12,406 டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
கூலி யுஎஸ்ஏ முன்பதிவு (வெளியீட்டிற்கு 6 நாட்களுக்கு முன்பு)
மறுபுறம் வட அமெரிக்காவில் கூலி படத்தை பொறுத்த வரை டிக்கெட் முன்பதிவில் முன்னிலையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. இதுவரை 56,800 டிக்கெட் விற்பனை ஆகியுள்ளது. இதன்மூலம் $1.42 மில்லியன் (ரூ.12,43,61,044) வசூல் செய்துள்ளது. (தெலுங்கு மொழியில் $300K (ரூ.2,62,73,460) வசூலும், தமிழ் மொழியில் $1.12M (ரூ.9,80,87,584) வசூலும் ஆகியுள்ளது.
கூலி படத்தின் டிரைலர்:
வார் 2 படத்தின் டிரைலர்:
