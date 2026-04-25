Akshay Kumar Daughter : பாலிவுட் திரையுலகில், உச்சம் நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர், அக்ஷய்குமார். இவர், தமிழில் வெளியாகி ஹிட் அடித்த பல திரைப்படங்களை இந்தியில் ரீமேக் செய்து நடித்திருக்கிறார். அதில் சிலதாக, காஞ்சனா, ராட்சசன் உள்ளிட்டவற்றை கூறலாம். இதனாலேயே, இவர் தமிழிலும் பிரபலமான ஹீரோவாக இருக்கிறார். கடந்த ஆண்டு இவர், சைபர் செக்யூரிட்டி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது பகிர்ந்து கொண்ட சில விஷயங்கள் பகீர் கிளப்பியது.
அக்ஷய் குமாரின் மகள்…
அக்ஷய் குமாருக்கும், ட்விங்கள் கண்ணாவிற்கும் 2001ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஆரவ் மற்றும் நிதாரா என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில், நிதாராவிற்கு 13 வயது ஆகிறது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் சைபர் கிரைம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மும்பை தலைமை காவல் நிலையத்தில் நடந்தது. அதில் சிறப்பு விருந்தினராக அக்ஷய் குமார் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் தனது தனிப்பட்ட விஷயங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டார்.
தனது 13 வயது மகள் ஒருமுறை வீடியோ கேம் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது அவரிடம் யார் என்றே தெரியாத ஒரு நபர் வந்து நிர்வாண புகைப்படத்தை கேட்டதாக தெரிவித்தது அதிர்ச்சி அழுத்தது.
இது குறித்து பேசிய அக்ஷய் குமார், “இந்த சம்பவம் என் வீட்டில் தான் சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்தது. எனது மகள் வீடியோ கேம் விளையாடிக் கொண்டிருந்தால், இது போன்ற வீடியோ கேமிகளில் யார் என்றே தெரியாத ஒருவருடன் விளையாடலாம். அதுபோல விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர்களுடன் மெசேஜும் செய்யலாம். என் மகள் வீடியோ கேம் விளையாடிக் கொண்டிருக்கையில் எதிரில் விளையாடிய நபர் “ஆணா-பெண்ணா?” என கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு எனது மகள் ‘பெண்’ என்று ரிப்ளை செய்து இருக்கிறார். உடனே, “உன்னுடைய நிர்வாண படங்களை அனுப்பு” என்று அங்கிருந்து மெசேஜ் வந்துள்ளது. உடனே எனது மகள் கேமை ஆப் செய்துவிட்டு அனைத்தையும் எனது மனைவியிடம் கூறினார். இப்படிதான் பல விஷயங்கள் ஆரம்பிக்கும். இதுவும் ஒரு சைபர் கிரைம் குற்றமாகும்” என்று பேசினார். இவரது இந்த பேச்சு வைரல் ஆனது.
தொடர்ந்து தெருவில் நடக்கும் குற்றத்தை விட இது மிகவும் கொடுமையானது என்று கூறிய அவர், மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சரிடம் ஒரு கோரிக்கையும் வைத்தார். ஏழு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு “சைபர் பீரியட்” என்று ஒரு பீரடை ஒதுக்கி அவர்களுக்கு சைபர் குற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
பிடிபட்ட குற்றவாளி!
அக்ஷய் குமார் அந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் அப்படி பேசியதை அடுத்து நிதாராவிடம் என்ன நடந்தது என்று போலீசார் விசாரித்துள்ளனர். தற்போது, அக்ஷய் குமாரின் மகள் நிதாராவிடம் தவறாக பேசிய மகாராஷ்டிரா சைபர் கிரைம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து பேசிய போலீசார், சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இருந்து ஆன்லைனில் ரிஸ்க்கள் எவ்வளவு பெருசாக ஆகின்றன என்பதை எடுத்துக் கூறியுள்ளனர். அதேபோல குழந்தைகளும் இது போன்ற விஷயங்களை எதிர்கொண்டால் தயங்காமல் தனது தந்தை அல்லது தாயிடம் தெரிவித்து விட வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். ஆன்லைனில் அதற்காக இருப்பதை விட, விவரம் தெரிந்தவர்களிடம் அனைத்து உண்மையையும் கூறி விடுவது நல்லது என்று போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.
