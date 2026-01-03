இந்த வாரம் வெளியான அனலி! படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

தினேஷ் தீனா இயக்கத்தில் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள படம் அனலி. சிந்தியா ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சார்பில் சிந்தியா லூர்டே இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். சக்தி வாசு தேவன், சிந்தியா லூர்டே, குமாரவேல், இனியா, கபிர் துகான் சிங், அபிஷேக் வினோத், ஜென்சன் திவாகர், சிவா (கிளி), மேத்யூ வர்கீஸ் , வினோத் சாகர், ஷிமாலி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். ராமலிங்கம் ஒளிப்பதிவு செய்ய, சண்டைப்பயிற்சி சூப்பர் சுப்பராயன், இசை DC தீபன் சக்கரவர்த்தி, எடிட்டிங் பணிகளை ஜெகன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
படத்தின் கதை
இயக்குனர் தினேஷ் தீனா இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள அனலி படம், ஒரே இரவில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை மையமாக கொண்டு உருவாகி உள்ளது. சிந்தியா லூர்டே முதன்மை கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ள இந்த திரில்லர் படம், கடத்தல் கும்பலிடம் சிக்கும் தாயும் மகளும் எவ்வாறு தப்பிக்கிறார்கள் என்பதை விறுவிறுப்பாக திரைக்கதை மூலம் சொல்ல முயற்சி செய்துள்ளது. தனது 8 வயது குழந்தையுடன் ஊரிலிருந்து சென்னைக்கு பயணிக்கும் ஜான்சி (சிந்தியா லூர்டே), அதே நேரம் சக்தி வாசு தேவன் கள்ளக்கடத்தல் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார். தற்செயலாக சிந்தியா தனது குழந்தையுடன் சக்தி வாசு வைத்திருக்கும் கண்டெய்னர் கோடவுனுக்குள் சிக்கி கொள்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் கண்டெய்னரில் இருந்து தப்பிக்கும் சிந்தியா, தனது குழந்தையையும் ஒரு முக்கியமான பையையும் அங்கே விட்டுவிடுகிறார். பல சம்பவங்களுக்கு நடுவில் சிக்கிய தாய் தனது குழந்தையை எப்படி மீட்கிறார் என்பதே கதை.
நடிகர்கள் நடிப்பு
சிந்தியா லூர்டே தாய் பாசம், ஆக்ஷன் காட்சிகள் என பல்வேறு கோணங்களில் நடிக்க முயற்சித்துள்ளார். ஆனால் அவரது நடிப்பு இயல்பான தன்மையை இழந்து செயற்கையாக தெரிகிறது. குறிப்பாக ஆக்ஷன் காட்சிகளில் இன்னும் கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம். படத்தின் உண்மையான பலம் சக்தி வாசுதேவனின் வில்லன் வேடம் தான். வித்தியாசமான எதிர்மறை கதாபாத்திரத்தில் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில் நடித்துள்ளார். கபீர் துஹான் சிங், இனியா சலாவுதீன் ஆகியோரின் நடிப்பு கதை களத்திற்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கிறது. எலங்கோ குமரவேல், ஜென்சன் திவாகர், ஜெய் கே போன்றோரும் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இயக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
இயக்குனர் தினேஷ் தீனா தனது கதையை சொல்வதில் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளார். பழைய கதை அம்சங்களை மீண்டும் பயன்படுத்தியிருப்பது படத்தின் புதுமையை குறைக்கிறது. அதே போல படத்தில் லாஜிக் மீறல்கள் அதிகமாக உள்ளன. மேலும் காட்சிகளின் தொடர்ச்சி சரியாக அமையவில்லை. திரைக்கதை வலுவற்று காணப்படுவதும், காட்சிகளின் சுவாரஸ்யம் குறைவாக இருப்பதும் படத்தின் பெரிய குறைபாடுகள். தீபன் சக்ரவர்த்தியின் இசை சுமாரான அளவில் உள்ளது. பாடல்கள் அதிகம் கவனம் ஈர்க்கவில்லை என்றாலும், பின்னணி இசை திருப்திகரமாக அமைந்துள்ளது. ராமலிங்கத்தின் ஒளிப்பதிவு எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ஒரே இரவில் நடக்கும் சம்பவங்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட 'அனலி', நல்ல கான்செப்ட் இருந்தும் திரைக்கதையில் பலவீனமாக உள்ளது. சக்தி வாசுதேவனின் நடிப்பு மட்டுமே படத்தின் பிளஸ். ஆக்ஷன் திரில்லர் ரசிகர்கள் ஒரு முறை திரையரங்கில் படத்தை பார்க்கலாம்.
