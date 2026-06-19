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தனுஷ் 55வது படம் பெயர் ‘ஓம்’! டைட்டிலுக்கு பின்னால் உள்ள காரணம் என்ன?

தனுஷ் - ராஜ்குமார் பெரியசாமி கூட்டணியின் D55 “ஓம்” பட தலைப்பு அறிவிப்பு விழா,  கோலாகலமாக நடைபெற்றது

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:01 PM IST
தனுஷ் 55வது படம் பெயர் ‘ஓம்’! டைட்டிலுக்கு பின்னால் உள்ள காரணம் என்ன?
Image Credit: om movie | x

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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தனுஷ் 55வது படம் பெயர் ‘ஓம்’! டைட்டிலுக்கு பின்னால் உள்ள காரணம் என்ன?
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