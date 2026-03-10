English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • D56 அப்டேட் : தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் ஹிட் ஹீரோயின்! வில்லன் யார் தெரியுமா?

D56 அப்டேட் : தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் ஹிட் ஹீரோயின்! வில்லன் யார் தெரியுமா?

D 56 Dhanush Movie Heroine : தனுஷின் 56வது படத்தை, தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்குகிறார். இந்த நிலையில், இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாகும் நடிகை குறித்து இணையத்தில் படு வைரலான தகவல் பகிரப்பட்டு வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 10, 2026, 05:17 PM IST
  • தனுஷின் 56வது படம்..
  • ருக்மிணி வசந்த் ஜோடியா?
  • இதோ விவரம்..

D56 அப்டேட் : தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் ஹிட் ஹீரோயின்! வில்லன் யார் தெரியுமா?

D 56 Dhanush Movie Heroine : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், தனுஷ். இவர் கூடிய விரைவில் தனது 56வது படத்தில் இணைய இருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் நடிகை குறித்த தகவல், வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தனுஷின் 56வது படம்:

காேலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய இடத்தில் இருப்பவர், தனுஷ். தமிழ் மட்டுமன்றி இந்தி மற்றும் தெலுங்கு பட ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பிரபலமான இவர், தனது 56வது படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இந்த படத்தை தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்குகிறார். ‘லப்பர் பந்து’ என்கிற ஒரே படத்தால் ரசிகர்களை ஈர்த்த தமிழரசன் பச்சமுத்துவுடன், தனுஷ் கைக்கோர்த்திருப்பது பெருமகிழ்ச்சி அளித்தது. அதே சமயத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக இந்த படத்தில் நடிக்கப்போகும் கதாநாயகி குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.

யார் அந்த நடிகை?

தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்க வைக்க, சமீபத்திய சென்சேஷனல் நடிகையாக இருக்கும் ருக்மிணி வசந்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. கன்னடத்தில் வெளியான ‘சப்த சாகரதாச்சே எல்லோ சைட் ஏ’ என்கிற படம் மூலம் பிரபலமானவர்தான், ருக்மிணி. இதையடுத்து இன்னும் சில படங்களில் நடித்த அவர், தமிழில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக, ‘மதராஸி’ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இதையடுத்து, காந்தாரா படத்தில் நெகடிவ் ரோலில் நடித்திருந்தார். இப்படம் பெரிய ஹிட் ஆக காரணங்களுள் ஒருவராக இவரும் இருந்தார். இதைத்தொடர்ந்து, பல பான் இந்திய பட வாய்ப்புகள் ருக்மிணியின் கதவை தட்டியது. இப்போது தனுஷின் 56வது பட வாய்ப்பும் தட்டுவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆனால், அவர் நடிக்கிறாரா இல்லையா என்பது இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை.

Dhanush

வில்லன் யார் தெரியுமா?

தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கும் தனுஷின் 56வது படத்தில், வில்லனாக நடிக்க இருக்கும் நடிகர் குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது. ‘உறியடி’ விஜயகுமார்தான், அந்த வில்லன் கேரக்டருக்கு கச்சிதமாக பொருந்துவார் என படக்குழு கருதுவதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் தமிழரசன் பச்சமுத்து மற்றும் விஜயகுமாருக்கு இடையே நடந்து ட்வீட் உரையாடலையும் ரசிகர்கள் கவனிக்க தவறவில்லை. உரியடி விஜயகுமார், தற்போது ‘அறிவு’ என்ற படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வரும் அவர், தனுஷின் 56வது படத்தில் வில்லனாக நடிப்பாரா இல்லையா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

லொக்கேஷன் பார்க்கும் பணிகள் தீவிரம்:

தற்போது, தனுஷின் 56வது படத்திற்கு லொக்கேஷன் பார்க்கும் பணிகளில் தீவிரமாக தமிழரசன் பச்சமுத்து இறங்கியிருக்கிறார். இது குறித்த அப்டேட்டை, அவர் சமீபத்தில் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். இதற்காக, கிராமப்புறங்களை அவர் தேர்ந்தெடுப்பார் என கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கதை என்னவென்று தெரிந்தால்தான், லொக்கேஷனும் அதற்கு ஏற்றவாறு இருக்குமா இல்லையா என்பதை சொல்ல முடியும்.

‘கர’ திரைப்படம்:

தனுஷ், தற்போது விக்னேஷ் ராஜா இயக்கும் ‘கர’ எனும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இது, கிராமப்புற க்ரைம் ட்ராமா வடிவில் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் தனுஷ் எப்போதும் போல வித்தியாசமான தோற்றத்தில் வருகிறார். இந்த படத்தின் இறுதிக்கப்பட்ட பணிகள் நடைப்பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இப்படம், வரும் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தனுஷின் பன்முகத்தன்மை:

நடிகர் தனுஷுக்கும், இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்திற்கும் சில வருடங்களுக்கு முன்பு விவாகரத்து ஆனது. இருப்பினும் தங்கள் குழந்தைகளான யாத்ரா மற்றும் லிங்காவை கோ பேரண்டிங் முறையில் பராமறித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தனது விவாகரத்திற்கு பின்பு, தனுஷ் முழுக்க முழுக்க படங்களிலும் தனது பிற திறமைகளிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். ராயன், இட்லி கடை போன்ற படங்களை எடுத்த அவர், பாடலாசிரியராகவும் பாடகராகவும், இயக்குநர் மற்றும் திரைக்கதை ஆசிரியராகவும் விளங்குகிறார். இவர், தி க்ரே மேன் எனும் ஹாலிவுட் படத்திலும் நடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

