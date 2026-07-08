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கங்குலியின் பயோபிக் வெளியாவது எப்போது? தாதா – தி சவுரவ் கங்குலி ஸ்டோரி’ ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

சவுரவ் கங்குலியின் பிறந்தநாளில் வெளியான ‘தாதா – தி சவுரவ் கங்குலி ஸ்டோரி’ ஃபர்ஸ்ட் லுக். இதில், ராஜ்குமார் ராவ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆகிறது தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:08 PM IST
கங்குலியின் பயோபிக் வெளியாவது எப்போது? தாதா – தி சவுரவ் கங்குலி ஸ்டோரி’ ஃபர்ஸ்ட் லுக்!
Image Credit: Ganguly Bio pic release date | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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