மீண்டும் கிசுகிசு ஆரம்பம்.. தனுஷ் மிருணாள் காதலா? வெளியான வைரல் போட்டோ

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ், இப்போது தமிழில் மட்டுமல்லாமல் இந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களிலும் படு பிசியாக நடித்து வருகிறார். சமீபத்தில் சேகர் கம்முலா இயக்கத்தில் வெளியான அவரது தெலுங்குப் படமான 'குபேரா' பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடித்தது. இதனை அடுத்து தனுஷ் எழுதி, இயக்கி, தயாரித்து நடித்த சமீபத்திய தமிழ் படமான 'இட்லி கடை' அக்டோபர் மாதம் வெளியானது. கிராமப்புற பின்னணியில் உருவான இந்தப் படம், விமர்சகர்களிடம் இருந்து நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றாலும், வணிக ரீதியாக பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை.
இந்நிலையில் தற்போது, அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த கிசுகிசுக்கள் மீண்டும் பேசுபொருளாகி உள்ளன.
முன்னதாக, தனுஷும் நடிகை மிருணாள் தாகூரும் டேட்டிங் செய்வதாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு செய்திகள் பரவின. ஆனால், 'சீதா ராமம்' புகழ் நடிகை மிருணாள் தாகூர், இந்த வதந்திகளை மறுத்து, இருவரும் நல்ல நண்பர்கள் மட்டுமே என்று கூறி முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தார்.
மீண்டும் சூடுபிடித்த வதந்தி:
மிருணாள் மறுப்பு தெரிவித்த போதிலும், அவர்கள் இருவரும் மீண்டும் சமூக ஊடகங்களில் ஒரு செய்துள்ள கமெண்ட்களின் மூலம் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளனர். இதனால், அவர்களது உறவு குறித்து மீண்டும் புதிய ஊகங்கள் கிளம்பியுள்ளன.
சமீபத்தில், மிருணாள் தாகூர் தனது அடுத்த படமான 'தோ தீவானே ஷாஹர் மெய்ன்' படத்தின் அனிமேஷன் டீசரை இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டிருந்தார். இதில் சித்தாந்த் சதுர்வேதி முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார்.
தனுஷின் கமெண்ட்... மிருணாள் தாகூரின் ரீப்ளே!
இந்த டீசர் வீடியோவிற்கு, நடிகர் தனுஷ், "தோற்றமும் ஒலியும் நன்றாக இருக்கிறது (Looks and sounds good)" என்று கமெண்ட் செய்திருந்தார். இதற்கு மிருணாள் தாகூர், இதய ஈமோஜியை (Heart Emoji) பதிலளித்தார்.
இந்த சமூக வலைத்தளப் பரிமாற்றம் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இருவரும் இன்னும் டேட்டிங் செய்து வருகிறார்கள் என்று ரசிகர்கள் மீண்டும் விவாதிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். நடிகை மறுப்பு தெரிவித்தும், இந்த நெருக்கமான ஆன்லைன் உரையாடல், கிசுகிசுக்களுக்கு மீண்டும் வலு சேர்த்துள்ளது.
முன்னதாக, தனுஷ் மும்பையில் நடந்த பல பார்ட்டிகளில் கலந்து கொண்ட போதும், மிருணாள் தாகூர் அவருடன் காணப்பட்டார். மேலும், மிருணாள் நடித்த 'சன் ஆஃப் சர்தார் 2' திரைப்பட விழாவில் தனுஷ் கலந்து கொண்டபோது, அவர் தனுஷிடம் நெருக்கமாகப் பேசிய வீடியோக்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது குறிப்பிடத்தக்கது.
