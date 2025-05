இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்த பிரபல யூடியூபர் வி.ஜே. சித்து.. டைட்டில் ப்ரோமோ ரிலீஸ்

VJ Siddhu Dayangaram Movie: பிரபல யூ டியூபர் விஜே சித்து டயங்கரம் என்ற படம் மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமாக உள்ளார். இது தொடர்பான ப்ரோமோ வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

பிரபல யூடியூபர்களில் ஒருவரான விஜே சித்து, தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்துள்ளதார். இவரது பயணம் பிராங் ஷோ மூலம் தொடங்கியது, அதன் பிறகு விஜே சித்து வ்ளாக்ஸ் என்ற யூசியூப் சேனலை தொடங்கி, அதகில தற்போது 4 மில்லியனுக்கு மேல் சப்ஸ்கிரைப் வைத்துள்ளார். தனது நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் பயணம், ஃபுட் ரிவுயூ தொடர்பான வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் மொட்டை மாடி பார்டி, விஜே சித்து விருந்து போன்ற ஷோ மிகவும் பிரபாலானது, இதில் குறிப்பாக மொட்டை மாடி பார்டி ஷோ பிரபலங்களை அழைத்து நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இத்தகைய சூழ்நிலையில் தனது பிரபலத்தின் மூலம் விஜே சித்துவுக்கு பட வாய்ப்பு கிடைத்தது. சமீபத்தில் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான படம் டிராகன். இந்த படத்தில் அவருக்கு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. மேலும் அவருக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பும், பாராட்டுகளும் கிடைத்தது.

இதனிடையே தற்போது விஜே சித்து ஹீரோவாக அறிமுகமாக போவதாக சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியானது. அதுமட்டுமின்றி இந்த படத்தை அவரே இயக்கி நடிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது. அதேபோல் பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இதனை தயார்க்க உள்ளதாக கூறப்பட்டு வந்தது. எனினும் இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ செய்திகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

இந்நிலையில், தற்போது சற்று முன் விஜே சித்து முதன்முறையாக இயக்குனராக அறிமுகமாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியானது. மேலும் இந்த படத்தை வேல்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பதாகவும், படத்திற்கு டயங்கரம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது. நகைச்சுவை பாணியில் இந்த படம் உருவாக உள்ளது. இந்த படத்தின் நாயகனாகவும் விஜே சித்து நடிக்கிறார்.

இது தொடர்பான அறிவிப்பு வீடியோவே ஒன்றின் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தில் இளவரசு, விஜே சித்து, அர்ஷத்கான், விஜே சித்து வொலக்ஸ் இல் கேமரா மேன்னாக இருக்கும் சபரி உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்தின் மற்ற கலைஞர்கள் உள்ளிட்ட மற்ற விவரங்கள் ஏதும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. கூடிய விரைவில் இதற்கான அறிவிப்புகளும் வெளியாகும், விஜே சித்து தனது யூ டியூப் வீடியோக்களில் பயங்கரம் என்ற வார்த்தைக்குப் பதிலாக டயங்கரம் என்ற வார்த்தையே அதிகளவில் பயன்படுத்துவார். இதனால் அவர் இயக்கவிருக்கும் இந்த படத்திற்கு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளார். தற்போது இந்த படத்தில் டைட்டில் ப்ரோமோ வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

Glad to launch the announcement video of #Dayangaram — marking @VJSiddhuOG’s directorial debut and his first as a lead actor. Welcome to the world of cinema, Siddhu. Wishing you and the @VelsFilmIntl team, and @IshariKGanesh sir, all the best for a journey filled with big dreams.…

— Dhanush (@dhanushkraja) May 2, 2025