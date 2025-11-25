English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • திரை விருந்து: டிசம்பர் 2025-ல் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

திரை விருந்து: டிசம்பர் 2025-ல் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

டிசம்பர் 2025-ல் தமிழ் திரையுலகில் வெளியாகவுள்ள சில முக்கியமான மற்றும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் திரைப்படங்களின் பட்டியல் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 25, 2025, 08:16 PM IST
  • ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்தாக அமைய உள்ளது
  • நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கனவுத் திரைப்படங்கள்

Trending Photos

ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?
camera icon7
Smriti Mandhana
ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் Cancel.. போஸ்ட் எல்லாமே டெலீட்! என்ன காரணம்?
8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை
செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்யக்கூடாத தவறுகள்! கடன்ல மாட்டிப்பீங்க..
camera icon7
Tuesday
செவ்வாய்க்கிழமையில் செய்யக்கூடாத தவறுகள்! கடன்ல மாட்டிப்பீங்க..
IND vs SA ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்.. CSK ருதுராஜ் இருக்கிறாரா?
camera icon12
India Playing XI
IND vs SA ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்.. CSK ருதுராஜ் இருக்கிறாரா?
திரை விருந்து: டிசம்பர் 2025-ல் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

December Month Movies List: டிசம்பர் 2025, தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்தாக அமைய உள்ளது! இந்த மாதம் திரையரங்குகளை அதிரவைக்க பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகப் போகிறது. நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கனவுத் திரைப்படங்கள் மற்றும் புதிய வித்தியாசமான கதைக்களங்கள் கொண்ட படங்கள் என பலதரப்பட்ட திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

டிசம்பர் மாதம் திரைக்கு வரவிருக்கும் மிகவும் எதிர்பார்ப்புக்குரிய தமிழ் திரைப்படங்களின் பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பட்டியலைப் பார்த்து, உங்களுக்குப் பிடித்த திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்.

LIK: லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம் ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’. இதில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, சீமான், கீர்த்தி ஷெட்டி, யோகி பாபு, கவுரி கிஷண், ஷாரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ரவிவர்மன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார். ரவுடி பிக்சர்ஸ் சார்பில் நயன்தாரா, செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோ நிறுவனம் சார்பில் எஸ்.எஸ்.லலித்குமார் தயாரித்துள்ளனர். Lik படம் டிசம்பர் மாதம் 18 ஆம் தேதி வெளியிட படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

லாக்டவுன் (Lockdown)

அனுபமா பரமேஸ்வரன் கதாநாயகியாக நடிக்கும் 'லாக்டவுன்' திரைப்படம் வருகிற டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

மகாசேனா

தினேஷ் கலைச்செல்வன் இயக்கத்தில் நடிகர் விமல் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘மகாசேனா'. இந்தப் படம் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் வருகிற டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

ரெட்ட தல

நடிகர் அருண் விஜய் - இயக்குநர் க்ரிஸ் திருக்குமரன் ஆகியோரின் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் ரெட்ட தல. ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் படமான இதில் நடிகர்கள் சித்தி இத்னானி, தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஜான் விஜய், பாலாஜி முருகதாஸ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இசையமைப்பாளர் சாம் சி.எஸ். இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படம் வரும் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வம் மாயா

நடிகர் நிவின் பாலி நடிப்பில், மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குடும்ப பொழுதுபோக்குத் திரைப்படம் “சர்வம் மாயா” (Sarvam Maya). இயக்குநர் அகில் சத்யன் (Akhil Sathyan) இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படம், வரும் 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை தினத்தை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இது 2025-ன் மிகப்பெரிய பண்டிகை வெளியீடுகளில் ஒன்றாக அமையவுள்ளது.

வா வாத்தியார்

நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் கார்த்தி, க்ரித்தி ஷெட்டி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் வா வாத்தியார். இந்த திரைப்படம் திரையில் வரும் டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

சிறை

அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு ‘சிறை’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் டிசம்பர் 25 முதல் உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

About the Author
December BlockbustersLove Insurance KompanyDecember Month MoviesOTT

Trending News