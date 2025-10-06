பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்ற தீபக் சாஹர்? ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்! முழு விவரம்!

அனைவரும் அதிகம் எதிர்பார்த்த பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக தொடங்கி உள்ளது. பல பிரபலங்கள் இந்த முறை பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர். தமிழை தாண்டி பல்வேறு மொழிகளில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தி பிக் பாஸின் 19வது சீசன், அதன் எதிர்பாராத திருப்பங்களுக்கு பெயர் பெற்றது. அந்த வகையில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் தீபக் சாஹர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளார் என்ற செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அவர் புதிய வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக களமிறங்குகிறாரா என்ற கேள்விகள் பரவிய நிலையில், பிக் பாஸ் உண்மையான வைல்ட் கார்டு போட்டியாளரை அறிமுகம் செய்து ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு செக் வைத்த ஜாய் கிரிஸில்டா.. வைரலாகும் புதிய போஸ்ட்
தீபக் சாஹரால் ஏற்பட்ட பரபரப்பு
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் "வீக்கெண்ட் கா வார்" எபிசோடின் புதிய ப்ரோமோவில், தொகுப்பாளர் சல்மான் கானுடன் தீபக் சாஹர் மேடையில் தோன்றினார். அதில் சல்மான் கான், "இந்த சீசனின் அடுத்த வைல்ட் கார்டு யார் என மக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்று கூற, தீபக் சாஹர், "நான் மைதானத்திற்குள் செல்வதற்கு முன்பே, வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன" என்று பதிலளித்தார். மேலும், பிக் பாஸ் வீடு கிரிக்கெட் மைதானத்தை விட கடினமானது, ஏனென்றால் இங்கு யார் நண்பன், யார் எதிரி என்பதே தெரியாது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இது, தீபக் சாஹர் தான் புதிய போட்டியாளர் என்ற எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிற வைத்தது.
உண்மையான வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி - மால்தி சாஹர்
ரசிகர்களின் சந்தேகங்களுக்கு முற்றிலும் மாறாக, தீபக் சாஹர் போட்டியாளராக நுழையவில்லை. மாறாக, தனது சகோதரியும், நடிகையுமான மால்தி சாஹரை புதிய வைல்ட் கார்டு போட்டியாளராக அறிமுகம் செய்வதற்காகவே தீபக் சஹார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்தார். இந்த எதிர்பாராத திருப்பம், சமூக வலைதளங்களில் உடனடியாக வைரலானது.
நடிகை, மாடல் மற்றும் எழுத்தாளரான மால்தி சாஹர், ஏற்கெனவே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 40 எபிசோடுகளை பார்த்து, போட்டியாளர்களின் குணாதிசயங்களை நன்கு அறிந்து வைத்துள்ளார். "நான் அவர்களை பற்றித் தெரிந்து வைத்திருக்கிறேன், ஆனால் அவர்களுக்கு என்னை தெரியாது" என்று அவர் கூறியது, அவரது ஆட்டம் புதிதாக இருக்கும் என்பதை உணர்த்துகிறது.
First impression of #MaltiChahar
She has been sent by Bigg Boss makers to create love triangle with Amaal-Tanya and this will create a long screentime story
Also it's sure that she will target #AbhishekBajaj & #AshnoorKau#BiggBoss19 #BB19 #WeekendKaVaar pic.twitter.com/gdtJnwpqqk
— Anubhavnubhav_Memerz) October 5, 2025
பிக் பாஸ் வீட்டில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்கள்
மால்தி சாஹரின் வருகை, ஏற்கெனவே உள்ள குழு சமன்பாடுகளை மாற்றியமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் வீட்டிற்குள் நுழைந்த உடனேயே, மற்றொரு போட்டியாளரான அமால் மாலிக்குடன் நெருக்கம் காட்ட தொடங்கியுள்ளார். இது, சக போட்டியாளரான மிட்டலுக்கு பெரும் எரிச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இவர்களுக்கு இடையே புதிய போட்டி உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வார எவிக்ஷனில் யாரும் வெளியேற்றப்படாத நிலையில், மால்தி சாஹரின் புதிய வருகை நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டியுள்ளது. தனது சகோதரரின் நட்சத்திர அந்தஸ்து மற்றும் தனது சொந்த ஆட்ட திறமையுடன், மால்தி சாஹர் பிக் பாஸ் 19-வது சீசனில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதை காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | Bigg Boss Tamil: பிக்பாஸ் சீசன் 9 தமிழ்! 18 போட்டியாளர்கள் யார் யார்? முழு விவரம் இதோ!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ