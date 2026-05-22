/இளையராஜாவுக்கு செக்! ‘என் இனிய பொன் நிலாவே..’ பாடலுக்கு முழு உரிமை கோர முடியாது

இளையராஜாவின் மிகப் பிரபலமான பாட்டான என் இனிய பொன் நிலாவே பாடலுக்கு அவர் முழு காப்புரிமை கூற முடியாது என்று அதிரடி உத்தரவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது.
இசைஞானி இளையராஜாவின் மிகப் பிரபலமான பாடல்களில் ஒன்று, ‘என் இனிய பொன் நிலாவே’ இந்த பாடல் மூடுபனி திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற பாடலாகும். இந்தப் பாடலின் முழுமையான பதிப்புரிமை தனக்கே சொந்தம் எனக்கொரு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா வெள்ளி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை சமீபத்தில் வெளியூர் நீதிமன்றம் விசாரித்து அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளான ஹரிசங்கர் மற்றும் ஓம் பிரகாஷ் சுப்புலா ஆகியோர் அடங்கிய தக்காளி அமர்வு முன்பாக நேற்று இளையராஜாவின் மேல்முறையீட்டு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் இரு தரப்பு வாதங்களையும் முதலில் நீதிபதிகள் கேட்டறிந்தனர். பின்னர் பதிப்புரிமை சட்டம் குறித்து தெளிவான விளக்கங்களையும் முன் வைத்தனர்.
இளையராஜாவின் இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் அளித்த விளக்கங்கள் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதில் குறிப்பாக, “ஒரு திரைப்படப் பாடலில் உள்ள இசைக்கு மட்டுமே இசையமைப்பாளர் ஆனவர் உரிமை கோர முடியும் என்றும் அதை தாண்டி ஒட்டுமொத்த பாடலும் தனக்கே சொந்தம் என்று அவர் கூற முடியாது என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்திய பதிப்புரிமைக் கட்டத்தின்படி இசை படைப்பு என்கிற வரையறைக்குள் பாடலில் வரிகள் அல்லது பாடகர்களின் குரல் பதிவுகள் அடங்குவதில்லை என்பதையும் தெளிவு படுத்தி உள்ளனர்.
ஒரு சினிமா பாடலை உருவாக்குவது என்பது, இசையமைப்பாளர் மட்டுமின்றி, பாடலாசிரியர், தயாரிப்பாளர், பாடகர்கள் என பலரின் கூட்டு முயற்சியால் உருவாகும் ஒரு படைப்பு என்று தெரிவித்த அவர்கள், இதற்கு ஒரு நபர் மட்டுமே முழுமையான உரிமையை கொண்டாட சட்டம் அனுமதிக்காது என்று சுட்டிக்காட்டினர்.
இளையராஜாவின் இந்த காப்புரிமை சட்டப் போராட்டம் எப்போது ஆரம்பித்தது, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்பித்துவிட்டது. தன்னுடைய பாடல்களை கச்சேரிகளிலும், பொதுவெளியிலும், செயலிகளிலும், பிற திரைப்படங்களிலும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு தன்னிடம் உரிய அனுமதி பெற்று ராயல்டி தர வேண்டும் என்றும் இளையராஜா பல ஆண்டுகளாக போராடி வருகிறார். இவரது இந்த சட்டப் போராட்டம் பல சமயங்களில் கேலிக்குள்ளாவது உண்டு. அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய உரிமைக்காக அவர் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார். சமீபத்தில் கூட கருப்பு திரைப்படத்தில் இளையராஜாவின் சட்டப் போராட்டத்தை கேலி செய்யும் வகையில் ஒரு காட்சி வைக்கப்பட்டிருந்தது. பல கண்டனங்களுக்குப் பின்பு, படக்குழு அதற்கு வருத்தம் தெரிவித்ததோடு அக்காட்சியையும் படத்திலிருந்து நீக்கியது.
இளையராஜாவின் மேல்முறையீட்டு மனுவிற்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தற்போது வழங்கி இருக்கும் தீர்ப்பு திரைத்துறையில் பாடல் ஆசிரியர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் தங்கள் உரிமைகளை இன்னும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இருப்பதாக சட்டம் தெரிந்தவர்கள் கூறுகின்றனர்.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு, அகத்தியா என்கிற திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா, ‘என் இனிய பொன் நிலாவே’ பாடலை ரீ-கிரியேட் செய்திருந்தார். இதனை வேல்ஸ் ஃபிலிம் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்த படத்தில் இளையராஜாவின் அனுமதியோடு இப்பாடலை யுவன் சங்கர் ராஜா ரீ-கிரியேட் செய்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த ரீ-கிரியேட் செய்யப்பட்ட பாடலுக்கு நிறைய வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில், இந்த பாடலின் காப்புரிமை இளையராஜாவுக்கு சொந்தமானது அல்ல என சரிகமா நிறுவனம் டெல்லியில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடந்த வழக்கில், சரிகமப நிறுவனம் உரிய ஆதாரங்களை முன் வைத்திருந்த நிலையில், இளையராஜாவுக்கு இந்த பாடலை பயன்படுத்த எந்த உரிமையும் இல்லை என டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. இதை எதிர்த்து இளையராஜா மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கில்தான், தற்போதைய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘என் இனிய பொன் நிலாவே’ பாடல் மூடுபனி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற மிகப் பிரபலமான பாடலாகும். இசைஞானி Ilaiyaraaja இந்த பாடலுக்கு இசையமைத்திருந்தார்.
