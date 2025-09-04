English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் CEO ஆன இன்பநிதி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியீடு

Inbanithi Red Giant Movies CEO : துணை முதலமைச்சரும் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பநிதி, ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். 

ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் CEO ஆன இன்பநிதி! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியீடு

Inbanithi Red Giant Movies CEO : முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் பேரனும், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகனுமான இன்பநிதி, கோலிவுட் தயாரிப்பாளராக மாறியிருக்கிறார். தனுஷ் நடித்துள்ள, இட்லி கடை திரைப்படத்தின் தியேட்டர் ரிலீசை, ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனம் வாங்கி இருக்கிறது. 

இட்லி கடை திரைப்படம்:

தனுஷ்-நித்யா மேனன் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், இட்லி கடை. இந்த படத்தை தனுஷ் எழுதி இயக்கியிருக்கிறார். ராஜ்கிரண், பார்த்திபன், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் இதில் நடித்திருக்கின்றனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இப்படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார்.

இட்லி கடை படத்தின் தியெட்டர் ரிலீஸை ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனம் வாங்கியிருப்பதால், இதற்கான போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதனை நடிகர் தனுஷ் தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அதில், இன்பநிதிக்கு வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்திருந்தார். தமிழ்நாடு முழுவதும் இட்லி கடை படத்தை ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனம் வெளியீடு செய்வதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. கடந்த சில நாட்களாக, இது குறித்த தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இன்பநிதி குறித்து..

உதயநிதி-கிருத்திகாவின் மூத்த மகன்தான் இன்பநிதி.  இவருக்கு இப்போது 20 வயது ஆவதாக கூறப்படுகிறது. இவரை பலரும் இன்பா என்று அழைப்பர். வெளிநாட்டில் படித்து வந்த இவர், சமீபத்தில் தமிழகம் திரும்பியதாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு காலபந்து விளையாடவும் மிகவும் பிடிக்குமாம். நடிப்பில் நாட்டம் கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின், படங்களில் நடித்த போது தனக்கு அரசியலில் நாட்டம் இல்லை என்று கூறினார். கடைசியில் துணை முதலமைச்சர் ஆகி விட்டார். இப்போது இன்பநிதியும் தன் குடும்பம் போல அரசியலுக்குள் நுழையலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 

