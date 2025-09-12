இன்று வெளியான யோலோ படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

இயக்குனர் எஸ்.சாம் இயக்கத்தில் தேவ், தேவிகா, ஆகாஷ் பிரேம்குமார், படவா கோபி, விஜே நிக்கி, சுபாஷினி கண்ணன், பிரவீன், யுவராஜ் கணேசன், சுவாதி, திவாகர், கலைகுமார், நித்தி, சுப்பிரமணியன் கோபாலகிருஷ்ணன், தீபிகா, டீப்சன், கிரி துவாரகேஷ், மாதங்கி, கோவிந்த் ராஜ், பிரபு, பூஜா ஃபியா ஆகியோர் நடித்து இருக்கும் படம் தான் யோலோ. எம்ஆர் மோஷன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் மகேஷ் செல்வராஜ் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். ராம்ஸ் முருகன் கதை எழுத, எஸ்.சாம், ராம்ஸ் முருகன், பான்பு செல்வன், மகேஷ் செல்வராஜ் ஆகியோர் திரைக்கதை எழுதி உள்ளனர். சூரஜ் நல்லுசாமி படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்ய, சகிஷனா சேவியர் இசையமைத்துள்ளார். ஏ.எல்.ரமேஷ் எடிட்டிங் பணிகளையும், எம். தேவேந்திரன் கலை இயக்குனராகவும் பணிபுரிந்துள்ளனர். படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
படத்தின் கதை!
படத்தின் தொடக்கத்தில் கதாநாயகி தேவிகாவை பெண் பார்க்க வருகின்றனர். சிறுவயதிலிருந்து தனது தந்தை படவா கோபியின் சொல்லை தட்டாமல் கேட்டு வளர்ந்து வருபவர் கதாநாயகி. ஆனால் பெண் பார்க்க வந்த குடும்பத்தினர் கதாநாயகிக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆன விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கின்றனர். இதனால் தேவிகாவின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர். மறுபுறம் கதாநாயகன் தேவ் அனைவரையும் பயமுறுத்தி அதனை வீடியோவாக எடுத்து யூடியூப் சேனலில் பதிவிட்டு வருகிறார். தேவ் மற்றும் தேவிகா இருவருக்கும் திருமணமான விஷயம் இருவருக்குமே தெரியவில்லை. இதற்கு பின்னால் இருக்கும் மர்மத்தை கண்டுபிடிக்க இருக்கும் முயற்சி செய்கின்றனர். இறுதியில் என்ன ஆனது என்பதே படத்தின் கதை.
நடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்!
படத்தில் உள்ள பெரும்பாலானோர் புது முகங்கள் என்பதால் நடிப்பதற்கு சற்று சிரமப்படுகின்றனர். இதில் கதாநாயகி தேவிகா ஓரளவிற்கு சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். கதாநாயகன் தேவ் இன்னும் நிறைய பயிற்சி பெற வேண்டும். ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களாக அறிமுகப்படுத்தும் காட்சிகள் நன்றாக எடுக்கப்பட்டிருந்தது. எப்படி இருவருக்கும் கல்யாணம் ஆனது என்பதை சொல்லும் வரையில் அதனை சஸ்பென்ஸ் ஆக கொண்டு சென்ற விதம் பாராட்டுக்குரியது. இடைவெளியில் வரும் ட்விஸ்ட்ம் நன்றாகவே ஒர்க் ஆகி உள்ளது. இயக்குனர் எஸ் சாம் ஒரு வித்தியாசமான ஹாரர் படத்தை கொடுக்க முயற்சி செய்துள்ளார்.
தொழில்நுட்ப ரீதியாக பெரிதாக குறை சொல்லும் அளவிற்கு யோலோ படம் இல்லை. ஒளிப்பதிவு, இசை மற்றும் எடிட்டிங் கதைக்கு ஏற்றார் போல் இருந்தது. கதையாக ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரை கேட்பதற்கு நன்றாக இருந்தாலும், எடுக்கப்பட்டுள்ள விதத்தில் இன்னும் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்தி இருந்திருக்கலாம். மெதுவான திரைக்கதையும், நடிகர்களின் நடிப்பும் படம் பார்க்கும் நம்மை ஈர்க்க தவறுகிறது. இதுவே இந்த படத்தின் பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. ஏகப்பட்ட லாஜிக் ஓட்டைகளும் படம் முழுக்க உள்ளதால் அடுத்தடுத்த காட்சிகளின் என்ன நடக்கும் என்ற சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. இந்த சின்ன சின்ன தவறுகளை சரி செய்திருந்தால் யோலோ ஒரு சிறப்பான படமாக வந்திருக்கும்.
