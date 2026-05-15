/தேவி தியேட்டரில் இடிந்து விழுந்த கூரை! ‘கருப்பு’ படம் ஓடிகொண்டிருந்த போது அசம்பாவிதம்..

Devi Theatre Roof Collapsed Karuppu : சூர்யா நடிப்பில் இன்று வெளிவந்துள்ள கருப்பு திரைப்படத்தின் ஸ்கிரீனிங்கின் போது, சென்னை தேவி தியேட்டரின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Devi Theatre Roof Collapsed Karuppu : சென்னையில் உள்ள பிரபல தியேட்டரான தேவி மெயின் ஸ்கிரீனில், கருப்பு படத்தின் ஸ்கிரீனிங்கின் போது மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பட ஸ்கிரீனிங்கின் போது இடிந்து விழுந்த மேற்கூரை!
சூர்யா நடித்துள்ள கருப்பு திரைப்படம், மே 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில நிதி பிரச்சனைகள் காரணமாக மே 15ஆம் தேதியான இன்று வெளியானது. தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி உலகம் முழுவதும் வெளியாகியுள்ள இந்த படத்தை பார்ப்பதற்காக பலரும் தியேட்டருக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். இந்த சமயத்தில், சென்னையில் உள்ள பிரபல தியேட்டரான ‘தேவி மெயின் ஸ்கிரீன்’ல் கருப்பு படம் ஸ்கிரீன் செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்போது இடைவேளைக்காக அனைவரும் வெளியில் எழுந்து சென்றுள்ளனர். அப்போது, திடீரென மேற்கூரை இடிந்து விழுந்துள்ளது. நல்லவேளையாக முன்னாடி இருக்கும் சீட்டில் யாரும் இல்லை என்பதால் யாருக்கும் காயமோ அடியோ ஏற்படவில்லை.
கருப்பு படம் பார்த்துக்கொண்டிருந்த போது இடிந்து விழுந்த கூரை! தேவி தியேட்டரில் பரபரப்பு — Uma Bhargavi (@uma__bhargavi) May 15, 2026
இடைவேளைக்கு பிறகு, கருப்பு படம் திரையிடப்படவில்லை. இதனால், அந்த ஸ்கிரீனில் படம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவர்கள், பணத்தை மீண்டும் திருப்பித்தர வேண்டும் என்று கேட்டு தியேட்டரில் சூழ்ந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, அவர்கள் இங்கு விரைந்து வந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நிர்வாகம் கூறியிருப்பது என்ன?
சம்பவம் நடந்த ஸ்கிரீனில், ஒரு பகுதி கூரை மட்டுமே இடிந்து விழுந்துள்ளது. கீழே இருக்கும் ’தேவி’ ஸ்கிரீனில்தான் இந்த கூரையானது இடிந்து விழுந்திருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தால், இந்த ஸ்கிரீனில் இன்று இரவு வரை படம் திரையிட மாட்டோம் என தியேட்டர் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. கீழே உள்ள ஸ்கிரீனில் 800 பேர் வரை மட்டுமே படத்தை பார்க்க முடியும் என்றும், மேலே இருக்கும் ஸ்கிரீனில் 1300 பேர் பார்க்கலாம் என்பதால் கீழே இருப்பவர்களை மேலே அனுப்பியுள்ளனர். படத்தின் டிக்கெட் காசை திரும்ப வழங்க வேண்டுமா அல்லது படம் பார்க்க வேண்டுமா என அந்த ஸ்கிரீனில் பார்த்தவர்களிடம் தியேட்டர் நிர்வாகம் கேட்டுள்ளது. பெரும்பாலானோர், படம் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதால், மேலே இருக்கும் ‘தேவி பேரடைஸ்’ ஸ்கிரீனில் இடைவேளைக்கு பிறகான படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சிலர், தங்களுக்கு டிக்கெட் காசு வேண்டும் என்று கேட்டு தியேட்டர் நிர்வாகத்திடம் சண்டை போட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சிறிது நேரம் அந்த இடத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
சிறுவன் அமர்ந்திருந்த சீட்!
இந்த சம்பவத்தை அருகில் இருந்து பார்த்தவர்கள், தியேட்டர் நிர்வாகத்தை கடுமையாக சாடியுள்ளனர். தற்போது கூரை இடிந்து விழுந்த இடத்தில் ஒரு சிறுவன் அமர்ந்திருந்ததாகவும், இடைவேளையில் ஏதோ வாங்கிக்கொடுப்பதற்காக அவரை வெளியில் கூட்டி சென்றதால் அந்த சிறுவன் தப்பித்துள்ளதாகவும் அவரது பெற்றோர் தெரிவிக்கின்றனர். இதைத்தாண்டி, இதற்கு முன்னரும் பல முறை இது போன்ற கூரை இடிந்து விழுந்த சம்பவங்கள் நடந்திருப்பதகவும், “அந்த சிறுவன் மீது விழுந்திருந்தால் என்ன செய்வது?” என தியேட்டர் மேனேஜரிடம் கேட்டதற்கு அவர், “அதான் விழலல்ல..” என்று அஜாக்கிரதையாக பதிலளிப்பதாகவும் அந்த ஸ்கிரீனில் படம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தங்கள் அனைவருக்கும் டிக்கெட்டிற்கான காசை திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என கேட்கும் அவர்கள், இனி இது போன்ற ஸ்கிரீனில் படத்தை திரையிட மாட்டோம் என கைப்பட எழுதித்தர வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளனர்.