இட்லி கடை Vs காந்தாரா சாப்டர் 1 : தமிழ்நாட்டில் யாரு கெத்து? அதிக வசூல் பெற்ற படம் எது?

Idli Kadai Vs Kantara Chapter 1 Box Office Collection TN : தனுஷின் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் வெளியான படம், இட்லி கடை. அக்டாேபர் 1ஆம் தேதி இந்த படம் வெளியானதை தொடர்ந்து, அதற்கு மறுநாளே ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் காந்தாரா சாப்டர் 2 படம் வெளியானது. இந்த இரு படங்களும் இதுவரை செய்திருக்கும் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
இட்லி கடை:
ப.பாண்டி, ராயன் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு பிறகு தனுஷ் இயக்கி இருக்கும் படம், இட்லி கடை. இந்த படத்தில் தனுஷே ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். ராஜ்கிரண், நித்யா மேனன், சத்யராஜ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு ஜீ.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் வில்லனாக அருண் விஜய் நடத்திருக்கிறார். ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி பண்டிகைகளை முன்னிட்டு இட்லி கடை திரைப்படம், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வெளியானது.
காந்தாரா சாப்டர் 2 :
2022ல் வெளியான படம், காந்தாரா. இந்த படத்தை ரிஷப் ஷெட்டி எழுதி இயக்கி நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் முன் கதை தற்போது ‘காந்தாரா சாப்டர் 1’ என்கிற பெயரில் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்திலும் ரிஷப் ஷெட்டியே ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இப்படம், காந்தாரா படத்தில் காண்பிக்கப்பட்ட லெஜண்ட்-ராஜாவின் கதையாக இருக்கிறது. இதற்கு அடுத்து, இதே போல பல பாகங்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இட்லி கடை முதல் நாள் வசூல்:
தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படத்திற்கு தமிழ்நாட்டிலும் தெலுங்கிலும் ஓரளவிற்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. இந்த படம், முதல் நாளில் சுமார் ரூ.11 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது நாளில், படம் சுமார் ரூ.20 கோடி வசூலை கடந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரம் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காந்தாரா சாப்டர் 2 வசூல் :
காந்தாரா படம், இட்லி கடை படம் வெளியானதற்கு அடுத்த நாள்தான் ரிலீஸானது. ஆனால், இட்லி கடை வசூலை விட இதற்கு வசூல் அதிகமாக இருக்கிறது. காரணம், இந்த படத்திற்கு தென்னிந்திய அளவில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. ஒரே நாளில் இப்படம், சுமார் ரூ.60 கோடி பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலை உலகளவில் கலெக்ட் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் யார் கெத்து?
தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, இட்லி கடை திரைப்படம்தான் வசூலில் டாப்பில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இட்லி கடை படம், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முதல் நாளில் சுமார் ரூ.4.67 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், காந்தாரா திரைப்படம் அதன் முதல் நாளில் சுமார் ரூ.2.63 கோடி மட்டுமே வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | தனுஷின் இட்லி கடை சுவையாக இருந்ததா? சுட சுட விமர்சனம் இதோ!
மேலும் படிக்க | இட்லி கடை vs காந்தாரா சேப்டர் 1 : எதை முதலில் பார்க்கலாம்? எந்த படம் நல்லாயிருக்கு?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ