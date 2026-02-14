English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்ட நடிகர் தனுஷ்! 20 கோடி நஷ்ட ஈடு தரணும்?

பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்ட நடிகர் தனுஷ்! 20 கோடி நஷ்ட ஈடு தரணும்?

நடிகர் தனுஷிற்குத் தேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் 20 கோடி ரூபாய் நஷ்டஈடு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. 2016-ல் தொடங்கப்பட்டு பாதியில் கைவிடப்பட்ட நான் ருத்ரன் என்ற பட விவகாரமே இதற்கு காரணம்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 14, 2026, 02:48 PM IST
  • தனுஷுக்கு ரூ.20 கோடி 'செக்'!
  • பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நோட்டீஸ்.
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக இருந்து வருபவர் தனுஷ். தமிழ் படங்களை தாண்டி தெலுங்கு, ஹிந்தி மற்றும் ஹாலிவுட் படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார். தொடர்ந்து பிஸியாக நடித்து வரும் தனுஷிற்கு பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனம் வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பி இருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனமான தேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ் சார்பில் தனுஷிற்கு சட்ட ரீதியான நோட்டீஸ் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளது. அதில் சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு, தற்போது வரை அந்த படத்திற்காக தனுஷ் எந்தவிதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யாததால் ரூபாய் 20 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | சூர்யாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் வழங்கும் சசிகுமாரின் மை லார்ட்!

நான் ருத்ரன் படம் 

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு தனுஷ் இயக்கி நடிப்பதாக இருந்த படம் நான் ருத்ரன். இந்த படத்தை தேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்க இருந்தது. இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனா, எஸ் ஜே சூர்யா போன்ற பல முன்னணி நடிகர்கள், நடிகைகள் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டனர். படத்தின் படப்பிடிப்பிற்கான ஆரம்ப கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாகவே நடைபெற்றது. ஆனால் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் படம் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது வரை மீண்டும் தொடங்கப்படவில்லை. 

தேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ் அனுப்பிய நோட்டீஸ்!

தேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ் தனுஷிற்கு அனுப்பிய நோட்டிஸில், "தனுஷ் இந்த படத்திற்கான திரைக்கதையை முழுமையாக முடிக்காமல் இழுத்தடித்தார். ஆரம்பத்தில் ஒப்புக்கொண்ட கதையில் மாற்றங்கள் செய்த போதிலும், இறுதி திரைக்கதையை கொடுக்கவில்லை. இந்த படத்தை முடித்துத் தராமல், தனுஷ் தனது தேதிகளை மற்ற படங்களுக்கு ஒதுக்கிவிட்டு சென்றுவிட்டார். இதனால் தயாரிப்பு தரப்புக்கு கடுமையான இழப்பு ஏற்பட்டது. படத்திற்காக முன்தொகை, நடிகர்களுக்கான சம்பளம், மற்றும் ப்ரீ-புரொடக்‌ஷன் செலவுகள் என மொத்தம் 20 கோடி ரூபாய் வரை நிறுவனம் செலவு செய்துள்ளது. படம் ட்ராப் ஆனதால் இந்த முதலீடு வீணாகிவிட்டது" என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 

காலக்கெடு விதித்த தயாரிப்பு நிறுவனம் 

இந்த வக்கீல் நோட்டீசில் தேனாண்டாள் ஃபிலிம்ஸ் தனுஷ்க்கு ஒரு வாரம் காலக்கேடு விதித்துள்ளது. அதில் உடனடியாக இந்த படத்தை முடித்துக் கொடுக்க உறுதியளிக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் செலவு செய்த ரூபாய் 20 கோடி பணத்தை திரும்ப தர வேண்டும். கூடுதலாக தாமதமானால் அபராதமாக ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளனர். 

இருப்பினும் தற்போது வரை தனுஷ் தரப்பில் இருந்து இதற்கு எந்தவித பதிலும் கொடுக்கப்படவில்லை. அவர்களும் இதற்கு சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தனுஷ் நடிப்பில் சமீபத்தில் இட்லி கடை மற்றும் குபேரா போன்ற படங்கள் வெளியானது. கைவசம் இரண்டு முதல் மூன்று படங்களை வைத்துள்ள தனுஷ், கோலிவுட்டில் பிஸியான நடிகராக இருந்து வருகிறார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் புதிய படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார் தனுஷ். இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடிக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி கல்யாணமா? திருமண வதந்திகள் குறித்து மிருணாள் தாகூர் பதில்!

