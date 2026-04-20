தன் மீதான ட்ரோல்களுக்கு கர மேடையில் பதிலடி கொடுத்த தனுஷ்! வைரல் வீடியோ!

Dhanush Speech Kara Movie: "ஏன் நான்லாம் போயஸ் கார்டன்ல வீடு வாங்க கூடாதா?" - ட்ரோல்களுக்கு கர மேடையில் பதிலடி கொடுத்த தனுஷ்! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 20, 2026, 12:43 PM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!
camera icon7
local holiday
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான அதிரடி உத்தரவு!
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
camera icon8
Southern Railway
தென் மாவட்ட மக்களே... சம்மர் லீவுக்கு சிறப்பு ரயில் - எங்கெல்லாம் நிற்கும்?
எந்த கட்சியில் கிரிமினல் வேட்பாளர்கள் அதிகம்...? திமுகவை மிஞ்சிய தவெக - முழு லிஸ்ட்
camera icon10
TVK
எந்த கட்சியில் கிரிமினல் வேட்பாளர்கள் அதிகம்...? திமுகவை மிஞ்சிய தவெக - முழு லிஸ்ட்
தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க எவ்வளவு ஒட்டு வாங்க வேண்டும்?
camera icon6
TN Assembly Election
தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்காமல் இருக்க எவ்வளவு ஒட்டு வாங்க வேண்டும்?
தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராகவும், இயக்குநராகவும் வலம் வரும் தனுஷ், சமீபகாலமாக தனது வெளிப்படையான மேடை பேச்சுகளின் மூலம் தொடர்ந்து பேசுபொருளாகி வருகிறார். கடந்த ஆண்டு ராயன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், போயஸ் கார்டனில் தான் வீடு வாங்கியது குறித்தும், தனது 16 வயதில் கண்ட கனவு குறித்தும் அவர் பேசியது சமூக வலைதளங்களில் பெரிய விவாதமாக மாறியது. ரஜினிகாந்த் மற்றும் ஜெயலலிதா வசித்த அந்த விஐபி பகுதியில் வீடு வாங்கியது குறித்து அவர் பேசிய விதம், நெட்டிசன்களால் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு மீம்களாக உருமாறியது. இந்நிலையில், விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படமான கர படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னையில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், தன்னை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட மீம்கள் மற்றும் ட்ரோல்களுக்கு நடிகர் தனுஷ் அவரது பாணியில் நெத்தியடி பதிலை கொடுத்துள்ளார்.

 மேலும் படிக்க | துல்கர் சல்மானின் “ஐ அம் கேம்” படப்பிடிப்பு நிறைவு - ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?

ஆர்ஜே விஜய் எழுப்பிய கேள்வி

கர திரைப்பட விழாவை தொகுத்து வழங்கிய தொகுப்பாளர் ஆர்ஜே விஜய், தனுஷிடம் நேரடியாகவே அந்த மீம்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பினார். "போயஸ் கார்டன் வீடு பற்றி நீங்கள் பேசியது சமூக வலைதளங்களில் பெரிய அளவில் ட்ரோல் செய்யப்பட்டதே, அதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?" என அவர் கேட்டார். இதற்கு மிகவும் நிதானமாக, சிரித்துக்கொண்டே பதிலளித்த தனுஷ், வாழ்க்கையில் நெகட்டிவிட்டியை கையாள்வது குறித்து ஒரு சிறிய சம்பவத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்.

பேருந்து ஓட்டுநரின் நெகிழ்ச்சியான வார்த்தைகள்

ட்ரோல்களை தான் எப்படி எதிர்கொள்கிறேன் என்பதை விளக்கிய தனுஷ், "ஒரு விஷயத்தை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பது நம் கையில் தான் உள்ளது" என்று பேச தொடங்கினார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சமீபத்தில் நான் விமான நிலையத்திற்கு சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பேருந்து ஓட்டுநர் ஒருவர் என்னிடம் வந்து செல்ஃபி எடுக்க வேண்டும் என கேட்டார். புகைப்படம் எடுத்து முடித்தபின் அவர் என்னிடம் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை சொன்னார். 'தம்பி, நான் இதுவரை யாரிடமும் சென்று செல்ஃபி கேட்டதில்லை. உங்களிடம் தான் முதல்முறையாக எடுத்துக் கொள்கிறேன்' என்றார். அதற்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டபோது, அவர் சொன்ன பதில் என்னை நெகிழச் செய்தது," என்றார் தனுஷ். அந்த பேருந்து ஓட்டுநர் தனுஷிடம், "நீங்க மேடையில் போயஸ் கார்டன் வீட்டை பற்றிப் பேசியது என் மகனுக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக அமைந்திருக்கிறது. உங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி, அவனும் வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் என இப்போது பயங்கரமாக உழைக்கிறான்," என்று கூறியிருக்கிறார்.

மீம் மெட்டீரியலாக மாறினாலும் ஓகே தான்

இந்த சம்பவத்தைப் பகிர்ந்த தனுஷ், "நாம் பேசும் ஒரு விஷயம் பலருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாறுகிறது என்றால் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளலாம். சரி, அது மீம் மெட்டீரியலாக மாறினால் என்ன செய்வது? அதுவும் எண்டர்டெயின்மெண்ட் தானே! மக்களை மகிழ்விப்பது தானே நம்முடைய வேலை. எனவே அதுவும் ஓகே தான்," என ஸ்போர்ட்டிவ்வாக பதிலளித்தார். இறுதியாக, கடந்த முறை கேட்ட அதே கேள்வியை மீண்டும் அதே பாணியில் நகைச்சுவையாகவும், அழுத்தமாகவும் மேடையில் முன்வைத்தார். "ஏன்... நானெல்லாம் போயஸ் கார்டனில் வீடு வாங்க கூடாதானு சொல்லக் கூடாதா?" என அவர் கேட்டதும் அரங்கத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர். 

எதுவும் என்னை தடுக்க முடியாது!

தனுஷ் சமீபகாலமாகத் தன் மீதான விமர்சனங்களுக்கு மேடைகளிலேயே நேரடியாக பதிலளித்து வருகிறார். முன்னதாக ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற குபேரா திரைப்பட விழாவிலும், தன் மீது பரப்பப்படும் வதந்திகள் குறித்து பேசியிருந்தார். "என் மீது எவ்வளவு நெகட்டிவ் செய்திகளை பரப்பினாலும், என்னை பற்றி என்ன வதந்திகள் கூறினாலும் என்னை கீழே தள்ள முடியாது. எனக்காக எனது ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்," என அவர் பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது கர மேடையில் அவர் பேசியுள்ள இந்த நேர்மறையான பேச்சு, அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெற்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. கரா திரைப்படம் எப்போது வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது? 

பதில்: விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும்  கரா  திரைப்படம், 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி உலகமுழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த  நட்சத்திரா 2026  விழாவில் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கே. கணேஷ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

2. கரா திரைப்படத்தின் இயக்குநர் மற்றும் நாயகி யார்?  

போர் தொழில்  திரைப்படத்தின் மூலம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இத்திரைப்படத்தை இயக்குகிறார். இந்த படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக பிரபல மலையாள நடிகை மமிதா பைஜு  செல்லி  என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | இரண்டாவது முறையாக கர்ப்பம்: தீபிகா படுகோனே கொடுத்த 'குட் நியூஸ்'

