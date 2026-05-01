  • ’கர’ படத்தில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்? இதெல்லாம்தான் ஹைலைட்ஸ்..முழு விவரம்

’கர’ படத்தில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்? இதெல்லாம்தான் ஹைலைட்ஸ்..முழு விவரம்

Kara Movie Review Tamil : மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது ‘கர’. இந்த படத்தில், தனுஷ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். ஜோடியாக மமிதா பைஜு நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது? என்பது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 1, 2026, 06:01 PM IST
Trending Photos

IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
camera icon5
CSK
IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
சனி உதயத்தால் 5 ராசிகளுக்கு மெகா லக்: முடிவுக்கு வரும் கஷ்ட காலம்
camera icon10
Saturn Transit
சனி உதயத்தால் 5 ராசிகளுக்கு மெகா லக்: முடிவுக்கு வரும் கஷ்ட காலம்
Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
camera icon7
Labour Day 2026
Labour Day 2026: வங்கிகள் முதல் கடைகள் வரை – எது இயங்கும், எது இயங்காது?
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
camera icon6
CSK
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
’கர’ படத்தில் அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்? இதெல்லாம்தான் ஹைலைட்ஸ்..முழு விவரம்

போர் தொழில் புகழ் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில், நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகி ஏப்ரல் 30 அன்று உலகமெங்கும் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் கர. இப்படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்! இந்த படத்தின் கதைக்களம் 1991ம் ஆண்டு காலகட்டத்தில், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வறண்ட நிலப்பரப்பை மையமாக வைத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருபுறம் ஈராக் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நடைபெறும் வளைகுடா போரின் சர்வதேச தாக்கம், மறுபுறம் உள்ளூர் மக்களின் வறுமை என இருவேறு உலகங்களின் வலிகளை இப்படம் பின்னணியாக கொண்டுள்ளது.

கராசாமியின் உணர்ச்சிகரமான போராட்டம்

படத்தின் நாயகனான கராசாமி தனது கசப்பான கடந்த கால நினைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு, ஒரு சாதாரண மனிதனாக அமைதியாக வாழ முயற்சி செய்கிறார். ஆனால், சில எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் அவரை மீண்டும் பழைய இருண்ட உலகத்திற்கே அழைத்து செல்ல கட்டாயப்படுத்துகின்றன. தன்னை முழுமையாக நம்பியிருக்கும் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக அடுத்த 16 நாட்களில் அவர் எடுக்கும் மிக கடினமான முடிவுகளே படத்தின் மையக் கருத்தாகும்.

திரைக்கதை

ஒரு சாமானிய மனிதனின் உணர்ச்சிகரமான போராட்டத்தையும், விறுவிறுப்பான ஒரு வங்கி கொள்ளை சம்பவத்தையும் இணைத்து ஒரு தரமான த்ரில்லராக இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜாவும் ஆல்பிரட் பிரகாஷும் திரைக்கதையை அமைத்துள்ளனர். முதல் பாதி கதாபாத்திரங்களின் ஆழமான உணர்வுகளை பார்வையாளர்களுக்கு கடத்தும் விதத்தில் சற்று நிதானமாகவே நகர்கிறது. ஆனால் இடைவேளைக்கு பிறகு, படம் கேட் அண்ட் மவுஸ் பாணியில் ஒரு விறுவிறுப்பான சேஸிங் கேமாக மாறி பார்வையாளர்களை இருக்கையின் நுனியில் அமர வைக்கிறது.

தனுஷின் அசாத்தியமான நடிப்பு

நடிப்பின் நாயகன் தனுஷ், கரசாமி என்ற கதாபாத்திரத்திற்கு தனது அசாத்தியமான திரை இருப்பால் முழுமையாக உயிர் கொடுத்துள்ளார். சூழ்நிலையின் கட்டாயத்தால் கொள்ளையனாக மாறும் ஒரு மனிதனின் குற்ற உணர்ச்சியையும், குடும்பத்திற்கான ஏக்கத்தையும் அவர் மிக சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். உணர்ச்சிகரமான தருணங்களிலும் சரி, அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளிலும் சரி, தனுஷின் தனித்துவமான நடிப்பு படத்திற்கு மிகப் பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது.

துணை நடிகர்களின் சிறப்பான பங்களிப்பு

படத்தில் கதாநாயகியாக வரும் மமிதா பைஜு, தனக்கு வழங்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை மிகவும் அழகாகவும் கச்சிதமாகவும் திரையில் பதிவு செய்துள்ளார். தனுஷின் அப்பாவாக வரும் மூத்த இயக்குநர் கே.எஸ். ரவிக்குமார், சில காட்சிகளிலேயே வந்தாலும் படத்தின் உணர்ச்சிகரமான தூணாக செயல்படுகிறார். காவல்துறை அதிகாரியாக வரும் சுராஜ் வெஞ்சரமூடுவின் இயல்பான நடிப்பும், வங்கி மேலாளராக வரும் ஜெயராமின் வில்லத்தனமும் படத்திற்கு பெரும் பலம் சேர்க்கின்றன.

சமூக அக்கறையும் வாழ்வாதார போராட்டமும்

வெறுமனே ஒரு கமர்ஷியல் படமாக மட்டும் சுருங்கிவிடாமல், 1990-களில் விவசாயிகளின் துயரங்கள் மற்றும் வங்கி கடன் சுமைகளால் சாமானிய மக்கள் படும் அவதி ஆகியவற்றை இப்படம் ஆழமாக பேசுகிறது. நிலத்தின் மீதான விவசாயிகளின் ஏக்கமும், அதை இழக்க நேரிடும்போது ஏற்படும் விரக்தியும் பார்வையாளர்களின் மனதை உலுக்குகின்றன. இந்த அழுத்தமான எமோஷனல் பின்னணியே, நாயகன் மேற்கொள்ளும் வங்கி கொள்ளை சம்பவத்திற்கு ஒரு தார்மீக ஆதரவை ரசிகர்களிடம் உருவாக்குகிறது.

இயக்குநரின் தொடர் வெற்றி

தனது அறிமுக படமான போர் தொழில் மூலம் வெற்றி பெற்ற இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா, இந்த முறை ஒரு பீரியட் ஆக்‌ஷன் டிராமா களத்தை கையில் எடுத்து மீண்டும் முத்திரையை பதித்துள்ளார். ஒரு மனிதனின் உயிர்வாழும் போராட்டம், பொறுப்புணர்வு மற்றும் மனித நேயம் ஆகியவற்றை அதிரடியான திரைக்கதையோடு இணைத்து ஒரு சிறந்த மேஜிக் செய்துள்ளார். சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினைகளை நேர்த்தியான கலையாக மாற்றியதில் இயக்குநரின் முதிர்ச்சி அப்பட்டமாக தெரிகிறது.

தொழில்நுட்பக் குழு

இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் பின்னணி இசை, 90-களின் காலகட்டத்தை கண்முன் நிறுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், கொள்ளை காட்சிகளில் பதற்றத்தை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது. தேனி ஈஸ்வரின் ஒளிப்பதிவு ராமநாதபுரத்தின் வறட்சியையும், அந்த காலகட்டத்தின் எதார்த்தமான சூழலையும் மிகத் துல்லியமாகப் பதிவு செய்துள்ளது. படத்தொகுப்பாளர் ஸ்ரீஜித் சாரங்கின் கச்சிதமான எடிட்டிங் இரண்டாம் பாதியின் வேகத்திற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

கர திரைப்படம் ஒரு நேர்த்தியாக செதுக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகரமான ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் படமாக வெளியாகி முழுமையான திரையரங்க அனுபவத்தை கொடுக்கிறது. இன்னும் ஒரு சில காட்சிகளை மாற்றி அமைத்து இருந்தால் இன்னும் வேற லெவல் படமாக அமைந்து இருக்கும். இருப்பினும் தனுஷின் மாஸான நடிப்புக்காகவும், விக்னேஷ் ராஜாவின் சுவாரஸ்யமான இயக்கத்திற்காகவுமே இந்த படத்தை நிச்சயம் பெரிய திரையில் கொண்டாடலாம்.

