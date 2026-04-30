இன்று வெளியாகும் தனுஷின் கர! உற்சாக வரவேற்பு! இயக்குனர் வைத்த கோரிக்கை!

தனுஷ் நடிப்பில் அதிரடி திரைப்படமாக உருவாகி உள்ள கர பெரும் எதிர்பார்ப்புகிடையே இன்று வெளியாகியது. விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில், ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படம், 1991-ம் ஆண்டு பின்னணியில் நடக்கும் ஒரு கொள்ளை சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தனுஷ் தவிர ஜெயராம், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கருணாஸ், மமிதா பைஜு உள்ளிட்டோர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர். தயாரிப்பாளர் ஐஷரி கே. கணேஷ் தயாரிப்பில் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது. தணிக்கைக் குழு ‘யு/ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில் கோவை துடியலூர் பகுதியில் உள்ள திரையரங்கில் கோவை மாவட்ட தனுஷ் தலைமை நண்பர்கள் நற்பணி மன்றம் சார்பாக உற்சாக கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. தங்கள் அபிமான நடிகரின் திரைப்படத்தை காண ரசிகர்கள் உற்சாக திரையரங்கத்திற்கு கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
The Journey of #Kara is special in many ways. #Kara opens worldwide tomorrow. I hope you watch it in theatres. If you like the film, do spread the word - without spoiling it for others.
See you in theatric.twitter.com/32n4FoaaOv
— Vignesh Raja (@vigneshraja89) April 29, 2026
இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா
படம் வெளியாவதற்கு முன்பாக இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ரசிகர்களுக்கு ஒரு குறிப்பை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அவர், “கர-யின் பயணம் பல வழிகளில் சிறப்பானது. கர நாளை உலகெங்கும் வெளியாகிறது. நீங்கள் அதை திரையரங்குகளில் பார்ப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த படம் பிடித்திருந்தால், மற்றவர்களுக்கு கதையை சொல்லி கெடுக்காமல், இதை பற்றி மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். திரையரங்குகளில் சந்திப்போம்” என்று எழுதியுள்ளார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. படத்தின் கதையை ஸ்பாய்லர் செய்யாமல், திரையரங்கு அனுபவத்தை முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இயக்குநர் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது ரசிகர்களிடையே படத்தை பார்க்கும் ஆர்வத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
கர படம்
இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜாவின் முதல் படம் போர் தொழில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. அந்த படத்தில் அசோக் செல்வன், சரத்குமார் நடித்து இருந்தனர். ராட்சசன் படத்திற்கு பிறகு தமிழில் வெளியான சிறந்த திரில்லர் படமாக போர் தொழில் அமைந்தது. இந்நிலையில் அந்த படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு தனுஷுடன் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள இரண்டாவது படம் கர. இது ஒரு ஹீஸ்ட் ஆக்ஷன் திரில்லர் வடிவில் உருவாகி உள்ளது. 1991-ம் ஆண்டு வளைகுடா போர் காலத்தில் எரிபொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்ட சூழலை பின்னணியாக கொண்டு திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தனுஷ் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அவருடன் ஜெயராம், ரவிக்குமார், கருணாஸ், மமிதா பைஜு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் இசை மற்றும் பின்னணி இசையை ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் கையாண்டுள்ளார். திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானபோதே ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் தனுஷின் நடிப்பு ரசிகர்களை கவர்ந்தது. தனுஷும் படத்தை பார்த்துவிட்டு இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜாவை ஜீனியஸ் என்று பாராட்டியிருந்தார். இது படத்துக்கு கூடுதல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. நல்ல கதையம்சத்திற்காகவும், தரமான நடிப்பு திறமைக்காகவும் ஏங்கும் ரசிகர்களுக்கு, போர் தொழில் விக்னேஷ் ராஜா மற்றும் தனுஷ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள இந்த கர திரைப்படம் ஒரு சிறந்த விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
