மகா சகாப்தம் முடிவு: நடிகர் தர்மேந்திரா காலமானார் - ஹிந்தி திரையுலகம் சோகம்

Dharmendra Dies At 89 : பிரபல பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திரா இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 89 ஆகும். உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற தர்மேந்திரா பாலிவுட் நடிகையும், பாஜக எம்பியுமான ஹேமமாலினியின் கணவர் ஆவார்.
தர்மேந்திரா என்று அழைக்கப்படும் தரம் சிங் தியோல் இந்திய சினிமாவில் ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் அரசியல்வாதி ஆவார். 'பாலிவுட்டின் ஹீ-மேன்' (He-Man) என்று அவர் செல்லமாக அழைக்கப்படுவார். 1997 ஆம் ஆண்டில், இந்தி சினிமாவுக்கு இவர் செய்த பங்களிப்புக்காக பிலிம்பேர் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதைப் பெற்றார்.
இவர் இந்தியத் திரைப்படத்துறை வரலாற்றில் மிக வெற்றிகரமான நடிகர்களில் ஒருவர் ஆவார். இவரது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பாத்திரங்களில் ஒன்று 1975 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஷோலே திரைப்படப் பாத்திரமாகும். இவர் ராஜஸ்தானில் உள்ள பிகானேர் தொகுதியில் இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் இந்தியாவின் 14 வது மக்களவையில் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கபட்டார். 2012 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் குடிமக்களுக்கு வழங்கப்படும் மூன்றாவது மிக உயர்ந்த விருதான பத்ம பூசண் விருது இவருக்கு இந்திய அரசால் வழங்கப்பட்டது.
தர்மேந்திரா தேசிய அளவில் புகழ்பெற்ற பிலிம்பேர் பத்திரிகையின் நியூ டேலண்ட் அவார்ட் என்ற விருதை வென்று அங்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட திரைப்படத்தில் பணியாற்றுவதற்காக, பஞ்சாபிலிருந்து மும்பைக்குச் சென்றார். ஆனால் அந்தப்படம் படம் தயாரிக்கப்படவில்லை. பின்னர் இவர் 1960 இல் அர்ஜுன் ஹிங்கோரானியின் தில் பீ தேரா ஹம் பீ தேரே படத்தில் அறிமுகமானார். 1961 ஆம் ஆண்டில் பாய் ஃப்ரெண்ட் படத்தில் இவர் ஒரு துணை வேடத்தில் நடித்தார். பின்னர் 1960 மற்றும் 1967 க்கு இடையில் பல காதல் படங்களில் நடித்தார்.
முதுபெரும் பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திரா அவர்கள் தனது 89-வது வயதில் காலமானார். கடந்த ஒரு வாரமாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர், மும்பையில் உள்ள ப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். சுவாசக் கோளாறு (மூச்சுத்திணறல்) காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருந்ததால், அவருக்கு வென்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.
நேற்று (திங்கட்கிழமை), நடிகர்கள் ஷாருக்கான் மற்றும் சல்மான் கான் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் மருத்துவமனைக்கு வந்து அவரைச் சந்தித்தனர். இதனால் அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியானபோதிலும், குடும்பத்தினர் அதனை மறுத்திருந்தனர்.
சுவாசக் கோளாறுக்கான சிகிச்சைகள் பலனளிக்காத நிலையில், இன்று காலை அவரது உயிர் பிரிந்தது. கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளாக பாலிவுட் திரையுலகில் தர்மேந்திரா வலம் வந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரது மறைவுக்கு திரை பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | துப்பாக்கி பட வில்லனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகர்தான்!
மேலும் படிக்க | உயிரிழக்கும் முன்..நடிகர் அபிநய் கடைசியாக கேட்ட விஷயம்! அதை வாங்கிய மறுநாளே மரணம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ