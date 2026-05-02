என் வாழ்க்கையை அழிக்க சிலர் முயன்றனர் - கவுதம் மேனன் பரபரப்பு அறிக்கை!

Written by - RK Spark | Last Updated : May 2, 2026, 07:31 AM IST
தமிழ் சினிமாவில் பல ஆண்டுகளாக ரிலீஸுக்கு காத்திருக்கும் திரைப்படங்களில் மிக முக்கியமானது சியான் விக்ரம் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள துருவ நட்சத்திரம். கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கம் மற்றும் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படம், பல ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த நிதி மற்றும் சட்ட சிக்கல்களால் தொடர்ந்து தள்ளிப்போனது. கடந்த 2023ம் ஆண்டு நவம்பர் 24ம் தேதி படம் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு, ரிலீஸுக்கு முந்தைய நாள் நிதி பிரச்சனைகளால் மீண்டும் நிறுத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில், பல ஆண்டுகளாக தொடரும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தற்போது ஒரு அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

நீதிமன்றத்தின் முக்கிய உத்தரவுகள் என்ன?

துருவ நட்சத்திரம் படத்தின் வெளியீட்டை தடை செய்ய கோரியும், நிதி சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க கோரியும் தொடரப்பட்ட வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, கடந்த ஏப்ரல் 29 இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை வழங்கினார். வருகிற ஜூன் 15ம் தேதிக்குள் துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் வெளியிட நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. படத்தின் வருமானம் மற்றும் செலவுகளை கண்காணிக்க பிரத்யேகமாக ஒரு வழக்கறிஞர் மேற்பார்வையாளராக நியமிக்கப்படுவார். படத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் முறையாக பகிரப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், ஒரு புதிய மற்றும் பிரத்யேக வங்கி கணக்கு தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. நீதிமன்றத்தின் முன் அனுமதி இல்லாமல், கொண்டாடுவோம் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் எந்தவொரு கூட்டாளிக்கும் சம்பளமாகவோ அல்லது லாபப் பங்காகவோ எந்த தொகையும் வழங்கப்பட கூடாது என்று நீதிபதி கறாராக தெரிவித்துள்ளார். 

கௌதம் மேனனுக்கு அறிவுறுத்தல்!

படத்தை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக, முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து உரிய நிதியை பெற்று நிலுவையில் உள்ள கடன்களை கௌதம் மேனன் அடைக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஒரு சுமூகமான முடிவை எட்டிய பின்னரே ரிலீஸ் தேதியை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை, அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டும் ஜூன் 15ம் தேதிக்குள் படத்தை வெளியிட இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை நாடி கால நீட்டிப்பு கோரி கொள்ளலாம் எனவும் தீர்ப்பில் சலுகை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், இயக்குநர் கௌதம் மேனன் அதற்கு முன்பாகவே, அதாவது மே 22ம் தேதியன்றே படத்தை கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

கவுதம் மேனன் அறிக்கை!

"நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரின் உழைப்பில் உருவான என் திரைப்படத்தை வெளியிட விடாமல் தடுத்து, என் தொழில் வாழ்க்கையை அழிக்க சிலர் முயன்றனர். மற்றொருவரான, எனது சட்ட ஆலோசகர், மூத்த வழக்கறிஞர் அப்துல் ஹமீத், முன்னேறி செல்ல ஒரு வழி இருக்கிறது என்று எனக்கு உறுதியளித்து, அந்த வழியை நோக்கி என்னை வழிநடத்தினார். இப்போது, ​​மிகவும் முக்கியமானவரான மாண்புமிகு நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அவர்கள் எனக்கு வழி வகுத்துள்ளார். இறுதியாக, சுரங்கப்பாதையின் முடிவில் ஒளி தெரிகிறது. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட நிதிகளுடன் அரிதாகவே இயங்கும் ஒரு துறையில் சிக்கித் தவிக்கும் எந்தவொரு திரைப்படத்திற்கும், 'துருவ நட்சத்திரம்' திரைப்படத்தை வெளியிட பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க உத்தரவு ஒரு முன்மாதிரியாக அமையும். இங்கிருந்து மேலும் மேலும் முன்னேறிச் செல்வோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

